Bố đơn thân có 2 con đẻ sắp được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Dân số quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

Dự thảo Luật Dân số quy định phụ nữ sinh đủ 2 con, hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết được xem xét ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Ảnh: Ngọc Mai/Tiền Phong.

Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày dự án Luật Dân số trước Quốc hội. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

Dự thảo cũng nêu rõ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ dân tộc ít người hoặc đang sinh sống tại địa phương có mức sinh thấp sẽ được hỗ trợ tài chính. Bên cạnh đó, để duy trì mức sinh thay thế, phụ nữ khi sinh con thứ hai được nghỉ thêm 1 tháng, còn nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Ngoài chính sách khuyến sinh, dự thảo Luật Dân số cũng quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm, gồm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức (trừ trường hợp liên quan đến chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền về giới tính); cưỡng bức, ép buộc, khuyến khích, động viên hoặc tư vấn phá thai do giới tính; kỳ thị, phân biệt đối xử trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; nhân bản người vô tính...

Nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, dự luật quy định khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Dự luật cũng quy định đình chỉ hành nghề y đối với người tiết lộ thông tin giới tính thai nhi, trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính. Việc đình chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Thẩm tra dự án luật, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá kỹ tác động của các chính sách, kinh phí bảo đảm thực hiện và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Liên quan đến duy trì mức sinh thay thế, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu biện pháp tổng thể, căn cơ và toàn diện để đạt được mức sinh thay thế bền vững. Ngoài ra, nên xem xét quy định mức hỗ trợ cao hơn cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng cần rà soát, bổ sung Luật Nhà ở để bảo đảm tính khả thi của quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với các nhóm đối tượng nêu trên.

Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định định kỳ Chính phủ công bố tình trạng mức sinh, giúp địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp. Trường hợp mức sinh giảm sâu, Chính phủ sẽ báo cáo và đề xuất biện pháp can thiệp kịp thời với Quốc hội.

Về hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi (Điều 17), cơ quan thẩm tra đề nghị phát triển đa dạng các hình thức chăm sóc, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Đối với phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi (Điều 18), cần xác định rõ vai trò của Nhà nước, đối tượng thụ hưởng và nội dung chính sách cụ thể để phát triển nhân lực trong lĩnh vực lão khoa.