Thủ tướng: Không để người dân phải 'chen chúc' mua nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, chuẩn bị ban hành nghị quyết mới với cơ chế thông thoáng và minh bạch hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Theo báo cáo, Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Trong đó, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội.

Đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ, Thủ tướng ghi nhận kết quả trên là rất đáng mừng, song so với nhu cầu còn có khoảng cách nên cần nỗ lực, cố gắng hơn.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, từ đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục cụ thể hóa Luật Nhà ở, Nghị quyết của Quốc hội về nhà ở xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm tiêu chuẩn rõ ràng, quy trình công khai và minh bạch. Trên cơ sở đó, phân cấp cho địa phương chủ động triển khai, vừa phát huy lợi thế cạnh tranh, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng bào của doanh nghiệp. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp đặt mình vào hoàn cảnh của người có nhu cầu thực để phát triển các dự án nhà ở xã hội phù hợp, thiết thực.

Thủ tướng lưu ý các địa phương phải có quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, đảm bảo các phân khúc nhà ở đều bình đẳng về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục… Những diện tích đất có vị trí đẹp, thuận lợi dành cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời đầu tư hạ tầng để phát triển đô thị, nhà ở tại các khu vực còn chưa phát triển.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa, không để người mua nhà xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội, dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng, phải thành lập Quỹ nhà ở xã hội chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.