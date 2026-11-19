Dự án VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội, đã được VietinBank chuyển nhượng cho Sun Group, sau 16 năm từ ngày khởi công.

Sun Group là đối tác mua lại dự án VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Ảnh: T.L.

Tập đoàn Sun Group vừa công bố thông tin về việc Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (thành viên tập đoàn) đã nhận chuyển nhượng dự án VietinBank Tower từ Ngân hàng VietinBank và đang lên phương án triển khai cải tạo, xây dựng

Theo hợp đồng giữa hai bên, dự án VietinBank Tower tại lô TM1, khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội, đã được chuyển giao trong tháng 9.

Dự án nằm trên khu đất gần 3 ha, được khởi công ngày 20/10/2010, với thiết kế gồm 2 tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng. Tổng mức đầu tư dự kiến được VietinBank thông qua trước đó là 10.267 tỷ đồng .

Theo quy hoạch ban đầu, tòa tháp cao 68 tầng được dự kiến làm trụ sở chính của ngân hàng. Tòa tháp còn lại cao 48 tầng được bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê cùng các chức năng thương mại khác.

Tuy nhiên, dự án không hoàn thành theo kế hoạch ban đầu. Sau nhiều năm triển khai, công trình rơi vào tình trạng đình trệ. Cuối năm 2018, VietinBank đưa dự án vào diện cơ cấu lại, ưu tiên phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án và thuê lại tòa tháp 68 tầng để làm trụ sở.

Đến tháng 7/2025, ngân hàng tiếp tục thông báo tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án. Sau quá trình tìm kiếm đối tác và hoàn tất các thủ tục pháp lý, thương vụ được chốt trong năm 2026.

Theo thông tin từ VietinBank được Công ty Chứng khoán Vietcap dẫn lại trong báo cáo cập nhật cuộc gặp nhà đầu tư, giao dịch chuyển nhượng dự án đã hoàn tất và các khoản hạch toán liên quan, bao gồm lợi nhuận từ thương vụ, được ghi nhận trong báo cáo tài chính quý III/2026.

Tuy nhiên, ngân hàng cho biết chưa thể công bố giá trị chuyển nhượng cũng như mức đóng góp cụ thể của giao dịch vào lợi nhuận do thỏa thuận bảo mật với đối tác.

Đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt trời cho biết sau khi tiếp nhận phần công trình xây dựng dang dở từ đơn vị cũ, doanh nghiệp đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.