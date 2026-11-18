Sau 16 năm kể từ khi khởi công, VietinBank đã hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower tại Ciputra. Danh tính bên mua và giá trị thương vụ vẫn chưa được tiết lộ.

Theo báo cáo cập nhật cuộc gặp nhà đầu tư mới công bố của Công ty Chứng khoán Vietcap, ban lãnh đạo VietinBank (HoSE: CTG) xác nhận đã hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội.

Toàn bộ khoản hạch toán liên quan đến giao dịch, bao gồm lợi nhuận từ chuyển nhượng, đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026.

Tuy nhiên, do thỏa thuận bảo mật với đối tác, VietinBank không công bố doanh thu, chi phí cũng như mức đóng góp ròng của thương vụ vào lợi nhuận quý III.

Trước đó, vào tháng 8, ban lãnh đạo VietinBank từng tiết lộ đối tác nhận chuyển nhượng là một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Khi ấy, các thủ tục pháp lý liên quan đã hoàn tất và hai bên dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng ngay trong tháng.

Đến nay, danh tính doanh nghiệp nhận chuyển nhượng và giá trị cụ thể của thương vụ vẫn chưa được công bố.

Đáng chú ý, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng đầu năm của VietinBank ghi nhận 2.525 tỷ đồng tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, tăng mạnh so với mức khoảng 13,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính không thuyết minh riêng khoản thu này theo từng giao dịch, nên chưa thể xác định số tiền liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng VietinBank Tower.

VietinBank Tower tọa lạc tại lô đất TM1 thuộc khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội, trên khu đất rộng gần 30.000 m2.

Dự án được khởi công ngày 20/10/2010, với kỳ vọng trở thành tổ hợp trụ sở quy mô lớn, mang tính biểu tượng của VietinBank tại cửa ngõ phía bắc Thủ đô.

Theo phương án đầu tư được ĐHĐCĐ ngân hàng thông qua năm 2013, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 10.267 tỷ đồng .

Công trình được thiết kế gồm hai tòa tháp cao 48 tầng và 68 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi khoảng 244.776 m2, cùng hơn 105.000 m2 diện tích tầng hầm.

Theo kế hoạch ban đầu, một tòa tháp được sử dụng làm trụ sở chính VietinBank, trong khi tòa còn lại phát triển các hạng mục khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp cho thuê và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Dự án từng được kỳ vọng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài nhiều năm mà không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Đến cuối năm 2018, VietinBank quyết định cơ cấu lại dự án do gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư và khả năng khai thác công trình.

Tại ĐHĐCĐ bất thường cùng năm, ngân hàng thông qua 3 phương án xử lý, trong đó ưu tiên chuyển nhượng toàn bộ dự án và thuê lại tòa tháp 68 tầng để làm trụ sở.

Đến năm 2021, VietinBank cho biết có 29 nhà đầu tư quan tâm đến dự án, trong đó 21 nhà đầu tư đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin để tiếp cận hồ sơ và tiến hành thẩm định. Tuy nhiên, thời điểm đó mới có hai nhà đầu tư đưa ra đề xuất tài chính sơ bộ.

Theo thông tin được công bố vào cuối năm 2025, VietinBank đã đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng vào dự án, được ghi nhận trong khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tháng 7/2025, ngân hàng tiếp tục thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng VietinBank Tower, trước khi xác nhận tìm được đối tác vào tháng 8/2026.