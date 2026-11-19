PV GAS D và Plaschem Hà Tĩnh hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại KCN Bắc Hồng Lĩnh, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất công nghiệp.

Ngày 13/11, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tham dự Tọa đàm "Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh".

Tọa đàm do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu đến từ các sở, ngành, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp sản xuất.

Chương trình tập trung thảo luận các giải pháp đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giải quyết những yêu cầu về chi phí, ổn định nguồn cung và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm "Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh".

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại các khu công nghiệp Hà Tĩnh

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất công nghiệp tại Hà Tĩnh đang phát triển mạnh, nhu cầu bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 40,15% so với cùng kỳ, riêng quý III tăng 56,13%.

Ông Phạm Văn Tình, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Tình - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng là yêu cầu tất yếu đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trong quá trình phát triển bền vững.

Ông kỳ vọng tọa đàm sẽ đưa ra những giải pháp khả thi, trong đó có việc ứng dụng khí thiên nhiên nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất và phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh của địa phương.

Tại tọa đàm, ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc PV GAS D đã trình bày các giải pháp chuyển đổi năng lượng cho khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hà Tĩnh.

Theo đó, phương án cấp khí có thể triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với quy mô tiêu thụ và tiến độ phát triển hạ tầng, giúp doanh nghiệp từng bước chuyển đổi nhiên liệu mà không làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc PV GAS D trình bày giải pháp chuyển đổi năng lượng tại tọa đàm.

Trong phiên thảo luận, ông Huỳnh Quang Hải - Phó tổng giám đốc PV GAS cho biết Kho LNG Bắc Trung Bộ dự kiến đi vào vận hành từ quý I/2030, tạo tiền đề hình thành nguồn cung khí dài hạn cho khu vực. Để khai thác hiệu quả nguồn cung này, việc quy hoạch hệ thống đường ống, trạm tiếp nhận và hạ tầng phân phối khí cần được các bên phối hợp chuẩn bị từ sớm.

Bên cạnh vấn đề hạ tầng, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu, đặc biệt là chi phí đầu tư ban đầu, cải tạo thiết bị và yêu cầu duy trì sản xuất liên tục.

Đại diện PV GAS D đề xuất phát triển giải pháp năng lượng tích hợp, kết hợp cung cấp khí với dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích hiệu quả kinh tế, thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi.

Các đại biểu thảo luận về giải pháp chuyển đổi năng lượng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

PV GAS D ký kết hợp tác phát triển hệ thống cấp khí tại KCN Bắc Hồng Lĩnh

Trong khuôn khổ chương trình, PV GAS D và CTCP Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh (Plaschem Hà Tĩnh) cũng đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu, ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc PV GAS D và ông Nguyễn Minh Thức - Tổng giám đốc Plaschem Hà Tĩnh đã đại diện hai doanh nghiệp thực hiện ký kết.

Đại diện PV GAS D và Plaschem Hà Tĩnh ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại KCN Bắc Hồng Lĩnh.

KCN Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) có quy mô 188,61 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.080 tỷ đồng , định hướng phát triển chuyên ngành với công nghiệp giấy là lĩnh vực chủ lực. Đây là ngành có nhu cầu sử dụng nhiệt và hơi lớn, đòi hỏi nguồn nhiên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả sản xuất và môi trường.

Theo nội dung hợp tác, PV GAS D sẽ đầu tư hệ thống thiết bị, đường ống phân phối khí và cung cấp nguồn khí đến các nhà máy trong khu công nghiệp. Tùy nhu cầu và đặc thù sản xuất, doanh nghiệp có thể lựa chọn các giải pháp sử dụng khí thiên nhiên, CNG, LNG hoặc LPG.

Về phía Plaschem Hà Tĩnh, đơn vị sẽ bố trí quỹ đất, hành lang tuyến ống và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phối hợp khảo sát nhu cầu năng lượng của các nhà đầu tư để xây dựng phương án cấp khí phù hợp.

Với kinh nghiệm cung cấp khí cho hơn 160 nhà máy trên cả nước, PV GAS D hướng tới phát triển hệ thống cấp khí đồng bộ ngay từ giai đoạn xây dựng hạ tầng KCN Bắc Hồng Lĩnh.

Việc chuẩn bị sẵn giải pháp năng lượng sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận nguồn khí khi nhà máy đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Đại diện hai doanh nghiệp và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, PV GAS D đã trao biểu trưng hỗ trợ 200 triệu đồng cho 4 phường Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn và Hải Ninh để triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện PV GAS D trao biểu trưng hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương tại Hà Tĩnh.

Thông qua các nội dung trao đổi tại tọa đàm và thỏa thuận hợp tác với Plaschem Hà Tĩnh, PV GAS cùng PV GAS D tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường khí tại khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước kết nối định hướng đầu tư hạ tầng LNG với nhu cầu sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp công nghiệp.

Đây là cơ sở để mở rộng các giải pháp cung cấp khí, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi nhiên liệu và đóng góp vào mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững tại Hà Tĩnh.