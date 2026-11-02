Đẩy nhanh tiến độ dự án Kho LNG Vũng Áng, hướng tới vận hành năm 2030

PV GAS và tỉnh Hà Tĩnh tăng cường phối hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án Kho LNG Vũng Áng, hướng tới mục tiêu sẵn sàng tiếp nhận LNG trong quý I/2030.

Vừa qua, tại Hà Tĩnh, Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK), đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo "Kế hoạch triển khai Dự án Kho LNG Vũng Áng và Công tác phối hợp với chính quyền địa phương".

Hội thảo tập trung trao đổi về kế hoạch triển khai, giải pháp kỹ thuật và cơ chế phối hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án, hướng tới mục tiêu sẵn sàng tiếp nhận LNG trong quý I/2030.

Dự án Kho LNG Vũng Áng đã được Thủ tướng phê duyệt vào Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025. Với quy mô công suất lên đến 3 triệu tấn LNG/năm, đây là một trong hai dự án năng lượng lớn nhất tại Hà Tĩnh, mang ý nghĩa bản lề trong quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Xuân Lâm - Phó giám đốc DAK nhấn mạnh vai trò của hạ tầng nhập khẩu LNG trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng. Trong đó, Kho LNG Vũng Áng được định hướng trở thành đầu mối tiếp nhận, lưu trữ và cung cấp khí cho các nhà máy điện trọng điểm gồm Vũng Áng III, Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là việc hoàn tất phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 9 vừa qua.

Ông Hồ Xuân Lâm - Phó giám đốc DAK, phát biểu khai mạc.

Năng lực hàng đầu và cam kết an toàn, công nghệ chuẩn mực quốc tế

Với vị thế là đơn vị chủ lực, giữ vai trò dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam và là doanh nghiệp duy nhất trong nước có kinh nghiệm xây dựng, vận hành thành công chuỗi hạ tầng nhập khẩu LNG (tiêu biểu là Kho LNG 1 triệu tấn Thị Vải), PV GAS khẳng định tiếp tục áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại nhất cho dự án Kho LNG Vũng Áng.

Tại hội thảo, liên danh tư vấn TVC-SOFREGAZ và CMB đã trình bày các phương án kỹ thuật của dự án.

Trong đó, TVC-SOFREGAZ giới thiệu công nghệ bồn chứa LNG dung tích lớn, hệ thống tái hóa khí và các giải pháp bảo đảm an toàn, môi trường.

CMB tập trung vào quy hoạch bến cảng tiếp nhận tàu LNG tải trọng lớn, hệ thống đê chắn sóng và phương án phân luồng hàng hải, bảo đảm an toàn khai thác và hạn chế tác động đến môi trường biển khu vực Vũng Áng.

Hội thảo thu hút nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi.

Đẩy nhanh tiến độ dự án thông qua tăng cường phối hợp với địa phương

Trình bày kế hoạch triển khai dự án, ông Đinh Hải, Trưởng phòng Kỹ thuật - Giám sát DAK đã giới thiệu 5 mốc tiến độ chính cùng 25 nhiệm vụ, thủ tục pháp lý và kỹ thuật cần thực hiện, hướng tới mục tiêu hoàn thành thi công và sẵn sàng tiếp nhận LNG trong quý I/2030.

Để bảo đảm tiến độ, PV GAS đề xuất tỉnh Hà Tĩnh thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, trong đó bố trí cán bộ chuyên trách tại các sở, ngành liên quan để hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc về đất đai, khoáng sản trong quý IV/2026.

Đồng thời, PV GAS kiến nghị tỉnh xem xét giao một cơ quan làm đầu mối tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hạng mục trên bờ và trên biển.

Đại diện DAK trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại phần thảo luận, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch và các kiến nghị của PV GAS, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án.

Tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn liên quan đến mỏ cát Cụp Bàu, thủ tục giao đất, cho thuê đất và các vấn đề liên quan, tạo điều kiện để PV GAS triển khai các công việc đầu tư từ tháng 12.

Hội thảo góp phần tăng cường phối hợp giữa PV GAS và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, tạo cơ sở tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy triển khai Dự án Kho LNG Vũng Áng theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung khí cho các nhà máy điện trọng điểm, mở rộng hạ tầng LNG của PV GAS, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương và quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.