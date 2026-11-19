Sáng 19/11, Vingroup khởi công dự án nhà ở xã hội Bà Điểm tại cửa ngõ tây bắc TP.HCM, với quy mô gần 192 ha, dự kiến cung cấp khoảng 45.000 căn nhà ở xã hội để bán và cho thuê.

Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Bà Điểm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Ảnh: Q.Đ.

Sáng 19/11, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm. Dự án do CTCP Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong, cùng các lãnh đạo bộ ngành và địa phương.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người

Dự án có diện tích 191,6 ha, thuộc nhóm dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước, dự kiến cung cấp 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân.

Nằm tại xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), dự án kết nối với đường Vành đai 3, quốc lộ 22, bến xe An Sương và ga tuyến đường sắt đô thị số 9.

Vị trí này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời thuận tiện di chuyển đến các khu vực khác của TP.HCM và các địa phương lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, TP.HCM. Ảnh: Delta.

Với mật độ xây dựng khoảng 20%, dự án được quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội gồm 13 trường học các cấp, 4 trạm y tế và một bệnh viện đa khoa. Bên cạnh đó là các công trình văn hóa, thể thao, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe.

Đáng chú ý, chủ đầu tư dự kiến dành hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha cho công viên.

Bà Trần Vân Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết doanh nghiệp xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh.

Theo bà, việc phát triển nhà ở đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng sẽ góp phần giúp các gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm và gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Bà Trần Vân Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Q.Đ.

Đại diện Vingroup cũng cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình cùng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, hướng đến sớm đưa những căn nhà đầu tiên đến với người dân.

Đại diện lãnh đạo thành phố, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước. Ông đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong việc hoàn tất các điều kiện khởi công dự án.

Lãnh đạo TP cũng đề nghị CTCP Delta cùng các nhà thầu khẩn trương huy động nguồn lực, triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ. Ảnh: Q.Đ.

TP.HCM dành hơn 1.400 ha đất phát triển nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội.

Theo ông, thành phố đã chủ động quy hoạch, bố trí quỹ đất cho loại hình nhà ở này, với hơn 1.400 ha đất bước đầu được dành để triển khai các dự án.

Thứ trưởng cho hay TP.HCM cũng là địa phương đăng ký chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội lớn nhất cả nước, với gần 200.000 căn trong giai đoạn 2026-2030.

Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở xã hội, trong khi khoảng 28.000 căn đang được đầu tư xây dựng. Nhiều dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang lựa chọn chủ đầu tư hoặc chuẩn bị khởi công.

Theo ông Sinh, những kết quả này góp phần tạo thêm chỗ ở cho người lao động thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh định hướng phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho thuê, cần gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, cho biết TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Q.Đ.

Đối với dự án tại Bà Điểm, Thứ trưởng đề nghị TP.HCM tiếp tục hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư huy động nguồn lực tài chính, áp dụng công nghệ mới để đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Về phía Vingroup, năm 2025, tập đoàn công bố kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố. Trong đó, gần 50.000 căn dự kiến được triển khai tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.