Cục Thuế yêu cầu xử lý công chức không giải quyết hoặc chậm xử lý hồ sơ hợp lệ của người nộp thuế. Trường hợp có lỗi gây thiệt hại, công chức phải hoàn trả tiền theo quy định.

Cục Thuế ra chỉ đạo mới yêu cầu tăng trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nam Khánh.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 8743/CT-PC ngày 16/11 về trách nhiệm của cơ quan thuế và công chức thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức những quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm khi thi hành công vụ, đặc biệt trong trường hợp có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người nộp thuế.

Công chức thuế phải bồi thường nếu làm sai

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Cục Thuế cho biết Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong những trường hợp thuộc phạm vi luật định.

Trong hoạt động quản lý thuế, trách nhiệm bồi thường có thể phát sinh khi cơ quan thuế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hoặc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt không đúng quy định.

Đáng chú ý, các hành vi áp dụng, thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu, hoàn thuế trái pháp luật hoặc thu tiền sử dụng đất trái pháp luật cũng thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ngoài ra, những vi phạm như không thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ người tố cáo khi có yêu cầu, cố ý cung cấp thông tin sai lệch nhưng không đính chính và cung cấp lại thông tin theo quy định cũng có thể làm phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Về trách nhiệm của cá nhân, Cục Thuế nhấn mạnh công chức thuế có lỗi gây thiệt hại phải hoàn trả cho ngân sách Nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại, tùy theo mức độ lỗi.

Điều này có nghĩa, khi xảy ra hành vi trái pháp luật gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường, Nhà nước thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định. Sau đó, công chức có lỗi gây ra thiệt hại phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tương ứng.

Trường hợp nhiều công chức cùng gây thiệt hại, trách nhiệm hoàn trả được xác định dựa trên mức độ lỗi của từng người và thiệt hại mà Nhà nước phải bồi thường.

Bên cạnh nghĩa vụ hoàn trả, công chức vi phạm pháp luật còn có thể bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Các hình thức kỷ luật theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025 gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý và buộc thôi việc.

Cục Thuế cũng dẫn quy định nghiêm cấm việc không xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc không xem xét, xử lý kỷ luật đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Xử lý công chức chậm giải quyết hồ sơ thuế

Bên cạnh việc làm rõ trách nhiệm bồi thường, Cục Thuế đặc biệt lưu ý tình trạng chậm giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Cơ quan này yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chỉ đạo công chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuế.

Việc giải quyết hồ sơ phải tránh tình trạng chậm trễ, gây bức xúc cho người nộp thuế và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thuế.

Đối với những trường hợp người nộp thuế đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định nhưng công chức tiếp nhận không xử lý hoặc chậm xử lý, Cục Thuế yêu cầu phải kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm.

Cơ quan này nhấn mạnh nguyên tắc "lỗi của ai người đấy chịu". Theo đó, nếu nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ công chức thuế thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.