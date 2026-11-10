Giá điện, giá xăng đã giảm, sao hàng quán chưa giảm theo?

Dù thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng đã được đưa về 0% và giá điện bình quân giảm 2% từ đầu tháng 11, đến nay một số hàng quán ở TP.HCM vẫn duy trì mặt bằng giá như trước.

Anh Vũ Thịnh, chủ một quán cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh), cho biết đã tăng giá bán từ 25.000 đồng lên 27.000 đồng/ly vào tháng 6, khi giá nhập nguyên liệu cà phê của quán tăng từ 220.000 đồng lên 250.000 đồng/kg.

Đến nay, dù muốn đưa giá ly cà phê trở lại mức cũ, giá nhập cà phê vẫn chưa giảm. Theo anh Thịnh, nếu các doanh nghiệp như đơn vị cung cấp cà phê cho quán không giảm giá thì những hàng quán như anh cũng khó giảm theo.

Chưa vội hạ giá

Thực tế, từ ngày 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại đã được điều chỉnh về 0%, hiệu lực đến hết ngày 31/3/2027; trong khi giá bán lẻ điện bình quân cũng đã giảm 2%. Chính phủ nhìn nhận những điều chỉnh này sẽ góp phần tạo điều kiện tiết giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi các chi phí đầu vào khác chưa được điều chỉnh đồng bộ, các cơ sở ăn uống đều khó lòng giảm giá bán.

Bà Ngọc Bích, chủ quán bún trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Xuân Hòa), cho hay quán đã tăng giá bán khoảng 5.000 đồng/phần từ 2 tháng trước, khi chuyển sang mặt bằng khác có giá thuê cao hơn 10%. Hiện, quán phục vụ nhiều món như bún bò, bún riêu, mì xào, với giá 40.000-60.000 đồng/phần.

"Trước đó, tôi tăng giá để bù đắp phí thuê mặt bằng và giữ giá đến nay. Ngoài chợ, các mối cung cấp rau củ, thịt cho quán vẫn báo giá không đổi, nên tôi chưa thể giảm. Với một phần 40.000-60.000 đồng như thế này, quán mới có lời để chi tiêu cuối năm", bà Bích cho biết.

Tô bún bò có giá 50.000 đồng tại quán của bà Ngọc Bích trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Xuân Hòa) hiện đã tăng 5.000 đồng so với 2 tháng trước. Ảnh: Thảo Liên.

Tương tự bà Bích, anh Thư, kinh doanh đồ ăn sáng tại phường Bình Thạnh, vẫn giữ giá 27.000 đồng/phần cơm cuộn. Trước đó khoảng một tháng, anh đã tăng thêm 2.000 đồng/phần khi giá rau củ tăng cao trong những đợt mưa lớn. Dù xung quanh xuất hiện thêm 2 hàng ăn sáng, hiện anh vẫn chưa có ý định giảm giá để cạnh tranh.

“Dù biết các chính sách gần đây đã góp phần giảm giá xăng dầu và tiền điện, những điều chỉnh này chưa tác động đáng kể đến chi phí của quán. Chưa kể, giá nguyên vật liệu có thể hạ nhiệt lúc này nhưng tăng trở lại trong tháng tới, không thể biết trước được”, anh Thư giải thích.

Theo người bán này, khách hàng đã dần quen với mức giá 27.000 đồng/phần, quán còn có thêm khách mới. Vì vậy, anh muốn duy trì mức giá hiện tại để bổ sung món mới vào menu, đồng thời mua thêm dụng cụ làm bếp. Dù vậy, nếu giá nguyên liệu ổn định trong vài tháng tới, anh sẽ cân nhắc giảm giá để vừa giữ chân vừa thu hút thêm khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho rằng việc giá xăng, điện liên tục giảm nhưng giá bán tại nhiều quán ăn, cửa hàng thực phẩm và dịch vụ vẫn gần như "đứng yên" là hiện tượng phổ biến, bởi không hề có cơ chế bắt buộc các hàng quán phải giảm giá.

Ông Thuận đánh giá chính sách điều chỉnh thuế TTĐB với xăng về 0% và giảm giá điện thực chất đã làm giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để hàng quán nhỏ lẻ điều chỉnh, ông đề xuất cơ quan quản lý trước hết cần tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh này tự nguyện giảm giá, đồng thời có một số giải pháp kiểm soát, bình ổn giá thị trường chặt chẽ hơn.

Hệ thống bán lẻ rục rịch tăng khuyến mại

Với các hệ thống bán lẻ lớn, đại diện chuỗi Bách Hóa Xanh cho biết những điều chỉnh về thuế xăng và giá điện không ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận hành, thu mua cũng như chính sách giá bán của chuỗi.

Thay vào đó, Bách Hóa Xanh tiếp tục chủ động kiểm soát chi phí, đảm bảo giá bán phù hợp với mặt bằng thị trường, đồng thời chú trọng chất lượng hàng hóa nhằm hạn chế tác động đến chi tiêu và giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm hàng ngày.

Trong lúc này, hệ thống cùng nhiều chuỗi bán lẻ hiện đại khác đều đẩy mạnh triển khai các chương trình ưu đãi hưởng ứng mùa mua sắm cuối năm.

Đơn cử, tại TP.HCM, Sở Công Thương đã phát động chương trình kích cầu mua sắm "Vibrant HCMC - Shopping Season" diễn ra từ ngày 11 đến 15/11. Bách Hóa Xanh cho biết sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi, trong đó có các combo mua sắm Tết với giá tiết kiệm, phục vụ nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm và quà biếu Tết.

Hay tại WinMart, từ ngày 29/10 đến 25/11, hệ thống cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại kết hợp mừng sinh nhật 12 tuổi, như "Mua 1 được 2", tặng kèm sản phẩm và giảm giá trực tiếp trên các nhóm hàng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình.

Riêng với thực phẩm tươi sống, chương trình "12 Fresh Days" được tổ chức từ thứ sáu đến chủ nhật trong tháng 11, tập trung ưu đãi các mặt hàng rau củ quả, trái cây, thịt và thủy hải sản.

Với hội viên của WinMart, khi khách hàng mua mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình, sẽ được giảm giá trực tiếp đến 20% đối với hơn 500 mặt hàng thiết yếu.

Trong khi đó, Saigon Co.op đã triển khai chuẩn bị nguồn hàng Tết Đinh Mùi 2027 ngay từ tháng 6, với sản lượng hàng hóa dự trữ dự kiến tăng 30% so với ngày thường và tăng 10% so với cùng kỳ Tết năm trước.

"Việc chuẩn bị từ sớm giúp chúng tôi chủ động nguồn cung, phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, nhà cung cấp để bảo đảm hàng hóa luôn dồi dào, chất lượng và giá cả ổn định, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mua sắm Tết", đại diện Saigon Co.op cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng như bánh kẹo, mứt, thực phẩm, hàng gia dụng, hóa phẩm và quần áo Tết cũng được Saigon Co.op giảm giá lên đến 50%, kết hợp các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thành viên.