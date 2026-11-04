Bộ Tài chính nói về việc giảm 2% giá điện, miễn thuế TTĐB với xăng

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và giảm 2% giá điện sẽ tạo điều kiện giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói về tác động của chính sách giảm 2% giá điện và miễn thuế TTĐB với xăng tới chỉ số CPI. Ảnh: Nhật Bắc/Chinhphu.vn.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có chia sẻ liên quan tác động của chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mặt hàng xăng và chính sách giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân tới chỉ số CPI chung.

Ngân sách hụt thu 7.000 tỷ vì miễn thuế TTĐB với xăng

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45 quy định về thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng.

Nghị quyết quy định thuế TTĐB với xăng các loại là 0%, hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Theo tính toán, việc giảm thuế TTĐB với xăng này dự kiến làm giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng .

Cùng với đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân cũng đã giảm 2%, tạo điều kiện để giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Về tác động của 2 chính sách này đến CPI chung, Thứ trưởng cho biết trong cơ cấu CPI, điện sinh hoạt thuộc nhóm 4 (nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng), có trọng số là 4,81%. Trong khi xăng dầu thuộc nhóm 7 (giao thông), có trọng số là 4,53%.

“Giá điện và xăng dầu có vai trò quan trọng đối với diễn biến CPI do đây là những mặt hàng thiết yếu, có khả năng tác động trực tiếp lên chỉ số giá của nhóm tương ứng. Đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, phân phối của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin.

Ước tính, việc giảm giá điện 2% và giảm thuế TTĐB với xăng về 0% sẽ làm giảm 0,5 điểm % chỉ số CPI chung của tháng 11 so với tháng 10, và tác động giảm khoảng 0,08 điểm % mức CPI bình quân chung cả năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng việc giảm giá điện và miễn thuế TTĐB với xăng sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải và dịch vụ của doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống người dân, đảm bảo ổn định mặt bằng giá. Các chính sách này cũng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, việc giảm giá xăng dầu có tác động lớn đến chi phí logistics và dịch vụ vận tải. Hiện tỷ trọng chi phí xăng dầu trong giá vận chuyển hành khách đường sông vào khoảng 40%, và trong vận tải đường bộ chiếm khoảng 40-50%.

Trong khi việc giảm giá điện giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Tiếp tục kiểm soát lạm phát

Chia sẻ về tình hình lạm phát từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết tính đến cuối tháng 10, chỉ số CPI bình quân cả nước vào khoảng 4,57%, cao hơn mục tiêu 4,5% Quốc hội đặt ra cho cả năm.

Tình hình này đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành giá những tháng cuối năm. Để đạt mục tiêu Quốc hội giao, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, chủ động theo dõi, dự báo diễn biến giá cả thị trường, các mặt hàng thiết yếu. Yêu cầu các bộ ngành, địa phương cập nhật thường xuyên diễn biến giá trong nước và quốc tế để tham mưu giải pháp phù hợp, kịp thời, không để bị động trước các cú sốc về giá.

Hai là, đảm bảo nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu. Các bộ ngành, địa phương cần chủ động phương án cân đối cung cầu, dự trữ và lưu thông hàng hóa, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Ba là, phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách thuế, phí phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Bốn là, điều hành thận trọng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quyết định. Đặc biệt chú trọng điều hành giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu và điện.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào. Trong đó, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng để trục lợi dịp cuối năm, các dịp lễ, Tết. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm.

Đối với các địa phương có CPI tăng cao, Bộ Tài chính yêu cầu phân tích nguyên nhân theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ để triển khai các giải pháp quản lý giá có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

“Quan điểm điều hành xuyên suốt là nỗ lực phấn đấu để thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân 2026 ở khoảng 4,5%. Không chủ quan trước các rủi ro phát sinh, điều hành chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.