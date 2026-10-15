Giá rau củ TP.HCM đắt đỏ vì mưa lớn, nhiều loại đến 100.000 đồng/kg

Sau nhiều tuần mưa lớn, giá rau củ tại TP.HCM vẫn liên tục neo cao, thậm chí nhiều loại rau gia vị chạm mốc 100.000 đồng/kg.

Ghé vào một sạp rau tại chợ Phan Văn Hân (phường Gia Định, TP.HCM), chị Nhã Hân bất ngờ khi cứ vài ngày, giá rau củ lại điều chỉnh tăng một lần. "Hôm trước tôi mua bó rau cải chỉ 40.000 đồng/kg nhưng hôm nay lại tăng thêm 10.000 đồng. Nếu giá rau cứ tăng cao, tôi phải giảm lượng rau mua mỗi khi đi chợ so với trước", chị bày tỏ.

Ngò rí chạm mốc 100.000 đồng/kg

Khảo sát tại các chợ truyền thống ở phường Gia Định và phường Khánh Hội, giá ngò rí đã lên đến 100.000 đồng/kg, giá hành lá 70.000 đồng/kg, trong khi rau tía tô và rau quế cũng dao động từ 40.000 đồng/kg.

Đối với các loại rau ăn lá như rau cải ngọt, mồng tơi, rau muống... mức giá trong khoảng 40.000-50.000 đồng/kg. Hay với mỗi kg rau xà lách tại chợ, người dân đang phải trả khoảng 55.000 đồng/kg, tức cao hơn 15.000-20.000 đồng/kg so với thời điểm trước.

Trong khi đó, các loại củ như su hào, cà rốt, khoai tây, dưa leo vẫn giữ giá ổn định, dao động từ 35.000 đồng/kg.

Chị M.N., một chủ sạp rau tại chợ Phan Văn Hân cho biết mỗi ngày, giá rau củ lại nhích thêm từng chút rồi quay đầu giảm khoảng 5.000 đồng/kg, nhưng đến hôm sau lại tiếp tục tăng cao.

"Thông thường, nhiều chủ sạp vẫn hào phóng tặng thêm chút hành, ngò nhưng bây giờ, khách phải tự bỏ tiền ra mua vì giá các loại rau này đang rất cao", chị M.N. nói thêm.

Theo báo cáo nhanh từ CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức trong ngày 13/10, hành lá tại chợ đang có giá lên đến 60.000 đồng/kg, tức tăng 10.000 đồng/kg so với một ngày trước đó. Các loại cải xanh, cải bó xôi có giá lần lượt 45.000 đồng/kg (-3.000 đồng) và 50.000 đồng/kg.

Giá xà lách búp Đà Lạt tăng 2.000 đồng lên 32.000 đồng/kg, bông cải trắng Đà Lạt 40.000 đồng/kg, bông cải xanh Đà Lạt giá 30.000 đồng/kg.

Một số loại rau củ quen thuộc khác như cà rốt Đà Lạt nhập về chợ đầu mối có giá 24.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt 12.000 đồng/kg, dưa leo 9.000 đồng/kg,...

Báo cáo cũng đưa ra nhận xét sức mua cà chua, cải xanh hay dưa leo có xu hướng giảm, hàng tồn tại chợ nhiều nên giá giảm nhẹ khoảng 1.000-3.000 đồng/kg. Còn cải ngọt, hành lá, xà lách búp hay ớt hiểm đỏ hút hàng, đồng thời tốc độ tiêu thụ nhanh, kéo theo mức giá tăng mạnh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết lượng rau củ nhập về chợ hiện vẫn duy trì ở mức ổn định, đạt khoảng 16.000-17.000 tấn mỗi đêm. Tuy nhiên, giá nhiều mặt hàng rau tăng cao do thời tiết mưa nhiều tại các vùng trồng, đặc biệt là Lâm Đồng, khiến rau ăn lá và rau gia vị bị hư hỏng nặng, từ đó nguồn cung cũng giảm theo.

Tính đến hiện tại, giá rau củ tại chợ đầu mối đã tăng khoảng 20-30% so với trước đó.

Đại diện chợ nhận định diễn biến giá rau trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và khả năng bù đắp nguồn cung giữa các vùng trồng. Khi nguồn hàng từ Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi mưa, rau từ miền Tây có thể được đưa về để bổ sung.

Ngoài ra, một số mặt hàng nhập khẩu cũng có thể thay thế rau trong nước. Đơn cử, hành lá và xà lách là những mặt hàng đang được chợ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Diện tích rau hư hại lên đến 80%

Mùa mưa năm nay kéo dài khiến nhiều hợp tác xã rau trên địa bàn TP.HCM "đứng ngồi không yên". Ông Trần Văn Thích, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Phước An (TP.HCM), bày tỏ mùa mưa bão năm nay đã gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động sản xuất của HTX.

HTX Rau an toàn Phước An hiện có khoảng 15 ha diện tích trồng rau, chủ yếu là rau muống, rau dền, rau mồng tơi và các loại rau cải. Theo ông Thích, nước mưa tràn vào khu vực canh tác khiến nhiều loại rau cải và rau ăn lá bị ngập úng, qua đó gây hư hại cho khoảng 80% diện tích rau. HTX ước tính mức thiệt hại năm nay lớn hơn rất nhiều so với những năm trước.

Trước thiệt hại do thời tiết gây ra, HTX đang lên kế hoạch gieo trồng trở lại ngay khi nước rút, tránh để tình trạng đất bị bỏ trống. Dù vậy, nguồn cung khó có thể phục hồi ngay bởi các loại rau cũng cần một khoảng thời gian nhất định để phát triển.

Đáng chú ý, tình hình trên còn kéo theo sản lượng rau cung cấp cho thị trường giảm đáng kể, đồng thời cơ cấu mặt hàng cũng có sự thay đổi. Trong thời gian chờ sản xuất phục hồi, HTX dự kiến điều chỉnh cơ cấu mặt hàng cung ứng, như chuyển sang các loại rau củ, quả như bầu, bí và những sản phẩm phù hợp khác cho các khách hàng mà phía HTX đã kí hợp đồng cung ứng.

"Chúng tôi đã thông báo cho các công ty đối tác về tình hình thiệt hại do thời tiết. Các bên vẫn tiếp tục thu mua rau từ HTX, song khối lượng cung ứng sẽ giảm so với ngày thường", ông Thích chia sẻ.

Đại diện HTX nói thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá nhiều loại rau tại vườn tăng cao,với giá phổ biến trong khoảng 25.000-40.000 đồng/kg. Ông dự đoán giá rau có thể duy trì ở mức cao cho đến hết tháng 10, sau đó nguồn cung sẽ dần cải thiện vào đầu tháng 11, tức thời điểm các lứa rau gieo trồng mới bắt đầu cho thu hoạch.