TP.HCM mưa lớn nhiều ngày, giá rau củ ra sao?

Vào những ngày TP.HCM liên tục mưa lớn, nhiều hệ thống siêu thị giữ giá rau củ và duy trì nguồn cung ổn định, trong khi mặt hàng này tại các chợ neo giá cao.

Dù TP.HCM đang bước vào những ngày mưa lớn, một số siêu thị và chuỗi cửa hàng bách hóa vẫn cam kết giữ giá rau củ bình ổn và duy trì nguồn cung ổn định. Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, giá mặt hàng này đã nhích tăng 10.000-15.000 đồng/kg, tùy loại so với thời điểm trước mùa mưa.

Nhiều siêu thị khuyến mại mặt hàng rau củ

Theo khảo sát tại siêu thị MM Mega Market (phường An Phú, TP.HCM), sản phẩm dưa leo hiện có giá 13.000 đồng/kg, bầu xanh 13.000 đồng/trái và nếu mua từ 3 trái trở lên thì giá giảm còn 12.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt giảm từ 35.000 đồng/kg xuống 23.000 đồng/kg, bắp cải trái tim Đà Lạt 25.000 đồng/kg, đậu bắp 15.000 đồng/kg, dưa leo baby Đà Lạt giảm còn 14.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các loại rau ăn lá có giá nhỉnh hơn, với rau mồng tơi Đồng Tháp 34.000 đồng/kg, rau muống, rau dền (Đồng Tháp) đồng giá 28.000 đồng/kg, cải thìa Đà Lạt và cải bẹ xanh Đồng Tháp đồng giá 34.000 đồng/kg.

Các loại rau được áp dụng giá ưu đãi tại hệ thống MM Mega Market. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đại diện MM Mega Market cho biết dù mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng đến các vùng nguyên liệu, siêu thị vẫn bảo đảm nguồn cung rau củ quả dồi dào nhờ lợi thế liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã. Hiện tại, hệ thống duy trì cung ứng ổn định 60-65 tấn hàng mỗi ngày cho toàn bộ hệ thống trung tâm trên toàn quốc.

Về giá cả, các mặt hàng thiết yếu như bắp cải xanh, khoai tây vẫn giữ nguyên mức giá như ngày thường. Các nhóm rau củ quả chủ lực như cà chua Đà Lạt, dưa leo baby, bắp cải trắng… được áp dụng mức giá ưu đãi.

Riêng một số loại rau gia vị như rau mùi, hành lá, ngò rí và cải thìa có mức tăng nhẹ nhưng không quá 10%.

Còn tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), mặt hàng dưa leo đang được bán với mức giá bình ổn thị trường 24.900 đồng/kg, cà chua Beef Co.op Select có giá 27.500 đồng/kg, su su 29.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 38.900 đồng/kg...

Sản phẩm ớt sừng đỏ hiện có giá 15.000 đồng/gói 100 gr, ớt sừng xanh 16.500 đồng/gói 100 gr, chanh không hạt Co.op Select có giá 21.900 đồng/gói 500 gr và được áp dụng chương trình khuyến mại "mua 2 tính tiền 1". Ngoài ra, các sản phẩm rau khác như đậu xanh giá 13.800 đồng/kg, rau đay giá 36.300 đồng/kg, cần tây giá 39.900 đồng/kg...

Đại diện hệ thống bán lẻ Saigon Co.op khẳng định nguồn cung rau củ quả của Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food, Finelife hiện vẫn được duy trì ổn định, đồng thời chưa ghi nhận biến động lớn về giá. Nhiều mặt hàng rau ăn lá, củ quả, nấm… đang được áp dụng mức giảm giá khoảng 20%, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng trong chi tiêu hàng ngày.

Nguồn cung rau củ quả của Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food, Finelife hiện vẫn được duy trì ổn định và chưa có biến động lớn về giá. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đại diện Saigon Co.op nói thêm tình hình mưa lớn kéo dài thời gian qua có ảnh hưởng nhất định đến sản lượng tại một số vùng trồng, đặc biệt với nhóm rau ăn lá có chu kỳ thu hoạch ngắn và nhạy cảm với thời tiết. Tuy nhiên, đây là yếu tố mùa vụ đã được hệ thống tính toán trong kế hoạch nguồn hàng.

Bách Hóa Xanh cũng đang áp dụng chương trình khuyến mại "mua nhiều giảm nhiều" với sản phẩm rau lá và các loại củ giữa lúc tình hình mưa bão kéo dài.

Tương tự Saigon Co.op hay MM Mega Market, trong mùa mưa, Bách Hóa Xanh chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn mua từ nhiều nhà cung cấp tại các địa phương. Đến nay, nguồn hàng tại hệ thống vẫn được duy trì ổn định và chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt.

Bách Hóa Xanh cũng đang áp dụng chương trình khuyến mại "mua nhiều giảm nhiều" với các sản phẩm rau xanh. Ảnh: Anh Nguyễn.

Việc đa dạng hóa nguồn cung và mở rộng mạng lưới nhà cung cấp tại nhiều địa phương cũng giúp hệ thống linh hoạt bổ sung nguồn hàng khi cần, hạn chế nguy cơ gián đoạn. Khi một nguồn cung bị ảnh hưởng, hệ thống có thể điều phối và bổ sung hàng từ các nhà cung cấp khác để duy trì nguồn cung ổn định.

Liên quan đến giá cả, đại diện Bách Hóa Xanh nhấn mạnh giá bán rau củ sẽ được điều chỉnh phù hợp với mặt bằng thị trường nhưng vẫn được kiểm soát nhằm hạn chế tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Giá rau củ ngoài chợ tăng cao

Trong khi giá rau xanh tại các hệ thống siêu thị không biến động nhiều, giá rau xanh ngoài chợ truyền thống đã có xu hướng tăng khi sản lượng bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lớn.

Bà N.D., một chủ sạp rau tại chợ Tân Định cho biết vào mùa mưa, giá vốn lấy hàng tăng mạnh buộc bà phải điều chỉnh tăng 10.000-15.000 đồng/kg các loại rau củ. Mỗi ngày, hàng hóa của bà đa số được lấy từ Đà Lạt nhưng tình hình mưa kéo dài khiến rau củ tại nhiều nhà vườn bị dập, hư hao.

"Tôi chỉ lời khoảng 5.000 đồng/kg rau củ bán ra nhưng cũng không có hàng để lấy bán", bà nói thêm.

Sạp rau tại chợ không có đủ hàng để bán do tình hình mưa bão. Ảnh: Anh Nguyễn.

Hiện tại, dưa leo tại một số chợ truyền thống tại TP.HCM được bán với giá 30.000 đồng/kg, cà chua loại nhỏ 40.000 đồng/kg, còn loại to lên đến 50.000 đồng/kg, cải thìa giá 30.000-40.000 đồng/kg, trong khi cải bẹ xanh có nơi tăng giá lên 50.000 đồng/kg.

Liên quan đến nguồn cung, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết lượng rau về chợ trong những ngày qua vẫn tương đối ổn định, chưa ghi nhận tình trạng sụt giảm. Trong khi thời tiết mưa bão gây ảnh hưởng đến nguồn rau từ Đà Lạt, các nhà vườn tại khu vực miền Tây có thể tăng lượng cung ứng để bù đắp phần hàng còn thiếu.

Đại diện chợ cũng nói thêm trong đợt mưa tại Lâm Đồng vào tuần trước, nguồn rau về chợ có thời điểm chậm lại, khiến giá một số mặt hàng nhích lên trong 1-2 ngày. Tuy nhiên, nguồn cung sau đó đã nhanh chóng trở lại bình thường.

“Mỗi ngày, chợ tiếp nhận khoảng 2.000-2.200 tấn hàng hóa từ các địa phương, trong đó riêng mặt hàng rau đạt khoảng 1.600-1.700 tấn”, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức chia sẻ.

Theo báo cáo nhanh từ CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức, mặt hàng cà chua Đà Lạt tại chợ hiện có giá 15.000 đồng/kg (+2.000 đồng), dưa leo 15.000 đồng/kg (+1.000 đồng), bầu 18.000 đồng/kg (+3.000 đồng), hành lá 32.000 đồng/kg (+2.000 đồng), ớt hiểm đỏ 40.000 đồng/kg (+5.000 đồng), xà lách búp Đà Lạt 43.000 đồng/kg (+5.000 đồng).

Trong các mặt hàng rau củ về chợ, sản phẩm cải ngọt đang có giá tăng cao nhất, lên đến 10.000 đồng/kg và hiện neo ở mức 34.000 đồng/kg.

Báo cáo cũng đưa ra nhận xét vào đầu tuần, hoạt động của các bếp ăn tập thể tăng, khiến nhu cầu đối với một số mặt hàng như bầu, cà chua, cải ngọt, dưa leo và hành lá tăng theo. Trong khi đó, thời tiết thất thường khiến nhà vườn giảm thu hoạch, nguồn cung một số loại rau củ bị hạn chế. Nhu cầu tăng trong khi nguồn cung giảm đã đẩy giá các mặt hàng này tăng khoảng 1.000-10.000 đồng/kg tùy loại.