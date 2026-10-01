Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung còn nắm bao nhiêu vốn PNJ?

Lượng cổ phiếu PNJ do gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung nắm giữ liên tục giảm sau loạt giao dịch bán ra, riêng tháng 10 dự kiến giảm thêm 9 triệu cổ phiếu.

Nhóm cổ đông liên quan gia đình Chủ tịch PNJ đã bán ra lượng lớn cổ phiếu. Ảnh: PNJ.

Trong phiên giao dịch 30/9, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm kịch sàn, xuống còn 26.600 đồng/đơn vị. Đây đã là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp, đưa thị giá PNJ về mức thấp nhất trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Vốn hóa doanh nghiệp theo đó còn khoảng 13.600 tỷ đồng , giảm hơn 5.000 tỷ chỉ sau hơn một tuần.

Diễn biến này ghi nhận cùng thời điểm các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, liên tiếp bán ra cổ phiếu.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái bà Dung, đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu đăng ký trong giai đoạn 11-18/9. Sau giao dịch, bà Hà còn sở hữu 399.999 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn.

Chị gái bà Hà là bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch PNJ, trước đó cũng đã hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,15% vốn công ty.

Theo doanh nghiệp, việc các thành viên trong gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung bán ra cổ phiếu là để thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong báo cáo mới gửi nhà đầu tư, PNJ cho biết gia đình bà Dung đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay dành cho công ty. Số tiền được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Hiện bà Cao Thị Ngọc Dung vẫn trực tiếp sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 2,9% vốn doanh nghiệp. Một người con của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Giao cũng nắm hơn 14,6 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 2,86% vốn.

Tổng cộng, bà Dung và 3 người con gái hiện nắm giữ khoảng 41 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương hơn 8% vốn doanh nghiệp.

Tổng lượng cổ phần PNJ gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang nắm giữ tạm tính đến 30/9. Dữ liệu: Tổng hợp.

Ngoài số cổ phiếu PNJ kể trên, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung là ông Cao Ngọc Duy cũng vừa đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 10. Trước giao dịch, ông Duy sở hữu gần 13,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,7% vốn công ty. Nếu hoàn tất đủ lượng cổ phiếu đăng ký bán, ông Duy sẽ giảm nắm giữ cổ phiếu PNJ về còn 4,83 triệu đơn vị, tương ứng 0,94% vốn doanh nghiệp.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, một số người thân khác trong gia đình bà Dung cũng đang sở hữu cổ phiếu PNJ. Trong đó, bà Trần Thị Môn, mẹ bà Dung, nắm gần 1,1 triệu cổ phiếu; bà Cao Thị Ngọc Hồng, em gái bà Dung, sở hữu hơn 1,32 triệu cổ phiếu; bà Lê Nguyên Đăng Hằng, em dâu bà Dung, nắm gần 1,7 triệu cổ phiếu.

Danh sách liên quan còn có ông Cao Ngọc Huy, bà Cao Thị Ngọc Tâm, bà Cao Thị Thúy và một số thành viên khác trong gia đình...

Tổng cộng, bà Dung và các thành viên gia đình hiện nắm hơn 58 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 11,36% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Con số này chưa tính tác động từ giao dịch 9 triệu cổ phiếu mà ông Duy đăng ký bán trong tháng 10.

Nếu ông Duy bán đủ số cổ phiếu đăng ký, lượng sở hữu của nhóm gia đình bà Dung sẽ giảm còn khoảng 49 triệu đơn vị, tương đương chưa đến 10% vốn PNJ.