34 hãng bay quốc tế muốn lùi thời điểm chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành tới lịch bay mùa đông 2027, mùa hè 2028 hoặc muộn hơn để đủ thời gian chuẩn bị.

Sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về các điều kiện và công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác, đơn vị dẫn kết quả khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy các hãng hàng không quốc tế đều ủng hộ việc chuyển đổi khai thác sang sân bay Long Thành với năng lực hạ tầng tốt, hiện đại và công suất đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên các ý kiến cũng nêu ra một số yêu cầu, khuyến nghị.

Lý do 34 hãng bay quốc tế muốn lùi thời gian khai thác

Cụ thể, đã có 24 hãng hàng không đề xuất chuyển khai thác vào lịch bay mùa đông 2027 và 10 hãng đề xuất khai thác từ mùa hè 2028 hoặc muộn hơn để đảm bảo thời gian chuyển đổi và chuẩn bị sẵn sàng khai thác.

Theo Bộ Xây dựng, hoạt động vận tải hàng không có đặc thù khai thác theo mùa lịch bay của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), khi chuyển sang sân bay mới, các hãng hàng không cần thời gian 6-12 tháng để lập kế hoạch tổ chức khai thác, bao gồm điều chỉnh mạng đường bay, bố trí tàu bay, tổ bay, nhân lực, dịch vụ mặt đất, hệ thống bán vé, văn phòng đại diện và các hoạt động hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, các nhà chức trách hàng không của quốc gia khai thác tàu bay cũng cần đánh giá và phê duyệt an toàn khai thác đối với cảng hàng không mới và đơn vị khai thác dịch vụ mới nếu cần thiết.

Chẳng hạn các chuyến bay chở hàng hóa đến Mỹ, cơ quan an ninh hàng không của Mỹ TSA cần đến kiểm tra, đánh giá thực tế trước khi cho phép mở đường bay chở hàng hóa trực tiếp từ Long Thành đến các cảng hàng không tại Mỹ.

Sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Cục Hàng không, các hãng bay cũng yêu cầu, khuyến nghị hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, các quy trình thủ tục hàng không và đảm bảo các dịch vụ phục vụ hoạt động hàng không, khai thác tàu bay và dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không; khách sạn quá cảnh tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên, dịch vụ y tế chất lượng cao; giao thông kết nối thuận lợi giữa TP.HCM và Long Thành.

Đối với vận tải hàng hóa chuyên biệt, các tập đoàn logistics hàng không quốc tế như UPS, FedEx, Cargolux, DHL có yêu cầu cao về nhà ga Express Cargo (nhà ga chuyển phát nhanh), hải quan tại kho, hành lang thông quan, vị trí đỗ, khu xử lý xe tải và kết nối giao thông; thời gian chuẩn bị, đánh giá kỹ thuật có thể kéo dài khoảng 12 tháng.

Ngoài ra, các hãng bay quốc tế cũng khuyến nghị khi chuyển đổi phải đảm bảo công bằng với các hãng hàng không Việt Nam.

Trong khi đó, các hãng bay nội địa như Vietnam Airlines dự kiến khai thác 72 chuyến/tuần, Vietjet tối đa 294 chuyến/tuần, chỉ gồm các chuyến nội địa.

Sân bay Long Thành vận hành thử trong 3 tháng

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Trong giai đoạn đầu, sân bay có thể khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Để chuẩn bị cho cột mốc này, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), với 55 kịch bản được tổ chức thành 3 đợt từ tháng 9 đến tháng 12. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu vận hành thử tích hợp cuối tháng 9 đến thời điểm dự kiến khai thác thương mại cuối tháng 12 chỉ khoảng 3 tháng.

Thực tiễn tại một số sân bay lớn cho thấy quá trình này thường được triển khai nhiều tháng trước khai thác chính thức và theo nhiều vòng thử nghiệm, không phải một đợt thử nghiệm đơn lẻ.

Chẳng hạn, tại sân bay Bắc Kinh Đại Hưng (Trung Quốc), các chuyến bay thử nghiệm bắt đầu từ tháng 5/2019, sau đó thực hiện các đợt thử nghiệm chuyên biệt, thử nghiệm toàn diện từ tháng 8-9/2019; riêng đợt thử nghiệm thứ 6 ngày 9/9 có 100 chuyến bay mô phỏng, hơn 13.000 hành khách và hơn 9.000 kiện hành lý, trước khi sân bay khai trương ngày 25/9/2019.

Tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chương trình chuẩn bị khai thác được triển khai từ tháng 5/2018, với hơn 100 kịch bản và 63 ngày thử nghiệm. Sân bay này còn khai thác từng bước, ban đầu khoảng 8-10 chuyến/ngày, duy trì giai đoạn thử nghiệm thực tế khoảng 5 tháng, trước khi chuyển đổi toàn bộ hoạt động vào tháng 4/2019.

Tương tự, sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) cũng tổ chức các đợt diễn tập từ tháng 1/1998. Đợt thử nghiệm cuối cùng có khoảng 12.000 người, 35 hãng hàng không và 4 tàu bay tham gia, trước khi sân bay chính thức khai thác vào ngày 6/7/1998.

Đáng chú ý, nhà ga T1 sân bay Incheon (Hàn Quốc) cần khoảng 9 tháng từ khi hoàn thành xây dựng đến khai thác thương mại, còn nhà ga T4 sân bay Changi (Singapore) cần khoảng 12 tháng.

Từ đó, Bộ Xây dựng nhận định các trường hợp trên cho thấy không có mốc thời gian vận hành thử cố định cho mọi sân bay. Tuy nhiên, đối với sân bay mới, quy mô lớn, hiện đại, nhiều hệ thống tự động, phức tạp và phải đảm bảo sự phối hợp nhuần nhuyễn của các lực lượng, đơn vị khác nhau, thời gian chuẩn bị và thử nghiệm thực tế thường được bố trí 6-12 tháng, đồng thời phải có các vòng thử nghiệm liên tiếp để sửa lỗi và kiểm chứng lại.