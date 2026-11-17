Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) cho biết sẵn sàng tham gia thu xếp vốn, tài trợ dự án và cung cấp dịch vụ tài chính xuyên biên giới để hỗ trợ các đối tác Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (bên trái) làm việc với ông Liêu Lâm, Chủ tịch HĐQT ICBC tại Trung Quốc ngày 17/11. Ảnh: BTC.

Ngày 17/11, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc với ông Liêu Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) về hợp tác trong huy động vốn, tài trợ dự án và kết nối tài chính giữa hai nước.

Trong đó, ICBC hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là nhà băng lớn nhất thế giới ở chỉ tiêu này.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao năng lực tài chính, mạng lưới hoạt động quốc tế và kinh nghiệm của ICBC trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, huy động vốn và tài trợ dự án. Bộ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp của ngân hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và cung cấp nguồn vốn cho các dự án tại Việt Nam.

Về nhu cầu huy động nguồn lực phục vụ phát triển, Bộ trưởng đề nghị ICBC tiếp tục chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm huy động vốn quốc tế và hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư. Theo đó, việc nghiên cứu các phương án hợp tác cần tính toán kỹ chi phí vốn, kỳ hạn và quản lý rủi ro, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và an toàn nợ công.

Đối với lĩnh vực hạ tầng, Bộ trưởng ghi nhận sự quan tâm của ICBC đối với các dự án giao thông, đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời đề nghị ngân hàng phối hợp nghiên cứu giải pháp tài chính và phương án thu xếp vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, quy định pháp luật và phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về phía ICBC, ông Liêu Lâm đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam và cho biết ngân hàng sẵn sàng phát huy thế mạnh trong thu xếp vốn, tài trợ dự án và cung cấp dịch vụ tài chính xuyên biên giới để hỗ trợ các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về các hướng hợp tác gồm tài trợ dự án, huy động vốn trên thị trường quốc tế, kết nối thanh toán bằng mã QR và thanh toán bù trừ xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ.

Hai bên cho biết sẽ tiếp tục duy trì phối hợp giữa các đơn vị đầu mối, tăng cường trao đổi chuyên sâu về những lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy kết nối tài chính giữa hai nước.