Hai hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội ngay ngày 24/12, thời điểm sân bay Long Thành chính thức đón khách thương mại.

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành, 1 tháng trước ngày chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ 0h ngày 24/12. Để chuẩn bị cho thời điểm này, Vietnam Airlines và Vietjet Air đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thiện kế hoạch khai thác những chuyến bay thương mại đầu tiên tại sân bay mới.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ tổ chức chuyến bay ngay trong ngày đầu tiên sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Hãng đã gửi ACV lịch khai thác ban đầu, đồng thời thống nhất thực hiện 2 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 12, trước thời điểm khai thác chính thức.

Ở mạng bay nội địa, Vietnam Airlines đăng ký khai thác đường bay trục Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần, tương đương 4 chuyến mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hãng cũng là đơn vị đầu tiên đăng ký khai thác các đường bay quốc tế từ Long Thành, gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Hong Kong và Manila, với tổng tần suất 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến/ngày.

Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến đưa một tàu bay Airbus A321 đến Long Thành ngay trong ngày 24/12 để khai thác đường bay đi Hà Nội.

Lộ trình tiếp theo của hãng là tăng cường đội tàu bay theo từng giai đoạn. Cụ thể, trong tuần thứ hai, Vietjet dự kiến bổ sung tàu bay thứ hai để mở thêm các đường bay đến Hải Phòng và Vinh.

Đến giữa tháng 1/2027, hãng sẽ đưa tàu bay thứ ba vào khai thác, mở rộng mạng bay từ Long Thành đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc.

Theo đăng ký với ACV, Vietjet dự kiến khai thác tối đa 154 chuyến/tuần, tương đương 22 chuyến/ngày tại sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu.

Theo ACV, căn cứ dữ liệu slot của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch đăng ký của các hãng, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại sân bay Long Thành từ tháng 12/2026 đến hết ngày 27/3/2027 đạt tối đa 226 chuyến bay/tuần.

Trong đó, mạng bay nội địa chiếm tối đa 182 chuyến/tuần, tương đương khoảng 10-26 chuyến/ngày. Mạng bay quốc tế dự kiến đạt 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến/ngày.

Lộ trình khai thác sân bay Long Thành được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu kéo dài từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa Đông 2026-2027. Sân bay ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn đã được các hãng đăng ký.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 4/2027 đến tháng 10/2027, theo lịch bay mùa Hè 2027. Từ tháng 10/2027, sân bay bước vào giai đoạn 3, tương ứng lịch bay mùa Đông 2027.

Theo đại diện các hãng hàng không, giai đoạn đầu vận hành sẽ đặt ra nhiều thách thức khi sân bay vừa khai thác vừa tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục của dự án.

Các hãng kiến nghị ACV và cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục phê duyệt giá vé, tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng bảng giá và mở bán trên hệ thống. Đồng thời, công tác phân luồng giao thông, tổ chức đón tiếp hành khách nội địa và quốc tế cần được chuẩn bị đồng bộ.

Việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM và các địa phương lân cận cũng được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm hoạt động khai thác trong thời gian tới.