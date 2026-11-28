Trong một thế kỷ tới, siêu đô thị TP.HCM xác định cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng dịch vụ giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

“Yêu cầu phát triển đặt ra cho thành phố không chỉ là sự tăng trưởng về lượng mà là sự bứt phá về chất, mang tầm vóc của một siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới, một thành phố đáng sống. Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới”. Đây là thông điệp được Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đưa ra tại Lễ công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa qua.

Với những tham vọng đó, bên cạnh xác lập cấu trúc không gian, quy hoạch còn định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hoài Bảo.

Thành phố vươn ra biển

Cụ thể, cơ cấu kinh tế TP.HCM dự kiến được chuyển dịch theo hướng dịch vụ giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

Các lĩnh vực trọng tâm gồm tài chính quốc tế; dịch vụ số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế dữ liệu; công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới; điện toán và trung tâm dữ liệu; công nghiệp chế tạo tiên tiến; logistics; năng lượng và năng lượng tái tạo; thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm và các hoạt động phù hợp trong không gian tầm thấp theo quy định.

Trong đó, kinh tế biển phát triển gắn với cảng biển, dịch vụ hàng hải, logistics quốc tế, dầu khí, năng lượng, du lịch biển - đảo và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Quy hoạch chỉ rõ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, định hướng cảng Cái Mép Hạ và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xem xét trong tổng thể mạng lưới cảng, luồng hàng, kết nối đường bộ - đường sắt - đường thủy, sân bay và các trung tâm logistics; việc triển khai tuân thủ quy hoạch cấp trên, đánh giá môi trường và yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Hệ thống cảng biển của TP.HCM cũng đang đứng trước cơ hội nâng cấp mạnh mẽ. TP.HCM lần lượt chấp thuận nhà đầu tư, động thổ các dự án cảng mới như siêu cảng Cần Giờ, Cái Mép Hạ và giai đoạn 2 Cái Mép Gemadept - Terminal Link.

Siêu cảng Cần Giờ nằm ngay cửa sông Cái Mép, gần các tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông, thuận lợi để phát triển cảng trung chuyển quốc tế. Luồng Cái Mép - Thị Vải có độ sâu đến 15 m, có khả năng tiếp nhận các tàu siêu trường siêu trọng.

Bên cạnh đó, nhờ vị trí nằm trên trục hàng hải huyết mạch nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cảng có thể thu hút hàng hóa tới từ các quốc gia trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Brunei và Philippines để xuất hàng đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, bởi khả năng rút ngắn cự ly vận chuyển 30-70% so với việc hàng hóa trung chuyển qua cảng Singapore.

Đến năm 2047, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến đạt công suất gần 17 triệu TEUs - gần bằng một nửa sản lượng container thông qua cảng Singapore hiện nay.

Quy mô cảng biển 5 tỷ USD đưa TP.HCM thành trung tâm logistics mới Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có chiều dài bến khoảng 7 km, diện tích khoảng 571 ha, vốn 128.000 tỷ đồng . Cảng có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT.

Cách siêu cảng 2 km theo đường chim bay, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải lâu nay giữ vai trò cửa ngõ hàng hải quan trọng. Nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Cái Mép Hạ được quy hoạch có thể tiếp nhận tàu container trên 150.000 DWT và khai thác trực tiếp các tuyến đi châu Âu, Mỹ.

Dự án cũng chiếm ưu thế nhờ các mặt giáp sông, thuận lợi cho việc quy hoạch các bến phục vụ gom và phân phối hàng hóa đến các khách hàng trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long với chi phí vận tải thấp.

Quan trọng hơn, cảng nằm trong vùng quy hoạch hình thành Khu thương mại tự do (FTZ) của thành phố, với quy mô 4.174 ha.

Với quy mô khoảng 4.174 ha, Khu Thương mại tự do được phân thành 3 khu chức năng với 8 phân khu liền kề, bao gồm: khu bến cảng container hiện hữu (305,03 ha); bến cảng container Cái Mép Hạ (351,2 ha); bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu (780,66 ha); ga Cái Mép Hạ thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu (30,63 ha); cảng bến thủy nội địa (311,89 ha); khu nam Khu công nghiệp Cái Mép (272,45 ha); trung tâm logistics Cái Mép Hạ (906,07 ha); và khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ (850,67 ha).

Cũng trong cụm Cái Mép - Thị Vải, cảng Gemalink tiếp tục được triển khai giai đoạn 2, sau khi giai đoạn 1 đã được đưa vào khai thác từ năm 2021.

Hiện, Gemalink là một trong 19 cảng biển trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất lên tới 250.000 tấn, tương đương khoảng 24.000 TEUs. Dự kiến, dự án cảng Gemalink giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và vận hành vào quý IV/2027.

Theo liên danh nhà đầu tư, khi hoàn thành tổng thể dự án, cảng Gemalink sẽ phục vụ đắc lực nhu cầu tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam, sản lượng hàng hóa qua khu vực Cái Mép - Thị Vải với tốc độ tăng bình quân trên 10%/năm.

Sở hữu loạt cảng biển tiềm năng, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại, xanh, thông minh và có năng lực cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á, tiến tới trở thành trung tâm logistics tầm châu Á vào năm 2050.

Trục phát triển Cần Giờ - Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ

Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm còn định hướng không gian biển - cửa sông - vịnh Gành Rái - Cần Giờ - Vũng Tàu - Cái Mép - Thị Vải được định hướng là không gian động lực chiến lược hướng biển, kết nối hệ thống cảng biển, logistics, đô thị - dịch vụ biển, du lịch, năng lượng và bảo tồn sinh thái; phát huy vai trò cửa ngõ quốc tế của thành phố và liên kết với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các hành lang kinh tế quốc tế.

Đáng chú ý, Long Sơn được xác định là khu vực có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển thành phố trong 100 năm tới. Theo đó, quy hoạch tổng thể TP.HCM định hướng Long Sơn là đô thị công nghiệp, du lịch, dịch vụ, phát triển theo hướng đô thị công nghiệp - công nghệ cao, dịch vụ, du lịch cao cấp, cảng biển gắn với trục phát triển Cần Giờ - Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ.

Hiện, Long Sơn đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi đặt trong mối liên kết với Cần Giờ, Phú Mỹ và các khu vực thuộc cực tăng trưởng mới của thành phố. Lợi thế của Long Sơn nằm ở hệ sinh thái tự nhiên, có sức hấp dẫn về du lịch trải nghiệm như du lịch lồng bè, du lịch sinh thái.

Tại Long Sơn, Nhà máy điện LNG Long Sơn và Khu đô thị Gò Găng là hai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành không gian phát triển mới của địa phương.

Đảo Gò Găng nằm tại khu vực vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Gò Găng nằm tại Vịnh Gành Rái. Hòn đảo này có 3 mặt giáp sông và 1 mặt giáp biển nên hệ thống mạng lưới giao thông thủy khá hoàn thiện - vị trí thuận lợi trong việc phát triển kinh tế biển.

Trong khi nhà máy điện LNG Long Sơn đang được quy hoạch đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Nam và cả nước trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng đến năm 2050. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 40.000 tỷ đồng , tương đương hơn 1,5 tỷ USD , công suất khoảng 1.500 MW.

Về hạ tầng kết nối, tại địa phương đang triển khai nhiều dự án. Quan trọng hơn cả là tuyến đường Long Sơn - Cái Mép đang được phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu công nghiệp dầu khí với cảng biển nước sâu, thúc đẩy logistics và kinh tế - xã hội TP.HCM.

Cùng với đó, dự án đường ven biển TP.HCM - Lâm Đồng dự kiến hoàn thành nâng cấp vào cuối năm lên 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến kết nối này có thể mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận các khu vực ven biển và sinh thái của Long Sơn.

Hướng tuyến đường ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Định hình mạng lưới khu công nghiệp, cực đổi mới sáng tạo

Trong định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các khu chức năng, mạng lưới khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao được sắp xếp, mở rộng hoặc chuyển đổi phù hợp với cơ cấu ngành, hiệu quả sử dụng đất và sức chịu tải môi trường.

Trong đó, thành phố ưu tiên khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, sản xuất sạch, tuần hoàn và tích hợp dịch vụ logistics, nghiên cứu - phát triển, đào tạo. Các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với nghiên cứu, trình diễn, chuyển giao công nghệ, chế biến sau thu hoạch và thị trường; không làm suy giảm chức năng sinh thái và an ninh lương thực.

Quy hoạch cũng xác định phát triển các đô thị đại học, đô thị tri thức và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D, khu công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ và các không gian khởi nghiệp; ưu tiên hình thành các cụm đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh quốc tế tại cực phía đông, đông Bắc và các khu vực có điều kiện phù hợp.

Nằm trong cực đổi mới sáng tạo phía đông, đông bắc, hiện có Khu công nghệ cao TP.HCM hiện hữu (913 ha) quy tụ 165 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 14,08 tỷ USD .

Dự án này đang được mở rộng thêm 194,84 ha, hướng đến phát triển thành khu công nghệ cao hiện đại, tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược, đồng thời sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu và phát triển.

Cực động lực này còn có Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (VIH), nơi đóng vai trò là hạt nhân kết nối để xóa bỏ rào cản giữa phòng thí nghiệm và thị trường.

Với vị thế là một tổ hợp công nghệ sâu, trung tâm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khởi nguồn, biến những nghiên cứu hàn lâm thành giá trị kinh tế - xã hội thực chất.

Đối với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, an sinh xã hội và nhà ở, quy hoạch xác định phát triển như hạ tầng nền tảng của đô thị. Bảo tồn, phát huy di sản và bản sắc địa phương; phân bố cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo mạng lưới dân cư và các cực phát triển; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu, phát triển nhà ở phù hợp khả năng chi trả và nhà ở xã hội.

Trong tầm nhìn mới, TP.HCM cũng xác định bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, tài nguyên nước, rừng, biển, vùng cửa sông và hành lang sông rạch; duy trì các không gian dự trữ sinh thái và phát triển, kiểm soát sức tải môi trường và hạn chế phát triển tại các khu vực có nguy cơ cao.

Đồng thời, tổ chức phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, ngập lụt và các rủi ro thiên tai; tăng cường hạ tầng xanh, hạ tầng xanh - xanh dương và các giải pháp dựa vào tự nhiên.