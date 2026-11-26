Chuyên gia định hướng TP.HCM hình thành mạng lưới 38 trung tâm logistics, đặt ra nhu cầu đất trung tâm logistics cần bảo vệ đến năm 2035 từ 4.500 ha đến 6.000 ha.

Chuyên gia logistics đề xuất TP.HCM quy hoạch mạng lưới 38 trung tâm logistics, tổ chức thành 7 cụm logistics vùng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là định hướng xây dựng hợp phần logistics trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, được ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia logistics, Liên danh tư vấn Quy hoạch tổng thể Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) - Boston Consulting Group (BCG), đề xuất tại Tọa đàm phát triển TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức ngày 25/11.

Theo ông Thanh, quy hoạch phát triển dịch vụ logistics được tích hợp trong quy hoạch tổng thể TP.HCM, nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về cảng biển, công nghiệp, thương mại và kết nối giao thông của không gian thành phố; đồng thời đưa TP.HCM trở thành trung tâm logistics hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Mạng lưới 38 trung tâm logistics quy hoạch thế nào?

Theo đó, hệ thống logistics TP.HCM được tổ chức theo 3 lớp không gian, gắn với chức năng và quy mô phục vụ khác nhau, từ cửa ngõ quốc tế, trung chuyển và phân phối cấp thành phố đến đô thị.

Lớp thứ nhất là logistics quốc tế và cấp vùng, gắn với các cửa ngõ xuất nhập khẩu chiến lược như cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành và ga đường sắt An Bình. Lớp này có vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu kết nối TP.HCM với các vùng quốc tế.

Lớp thứ hai là logistics trung chuyển và phân phối cấp thành phố, được bố trí dọc các tuyến vành đai và hành lang công nghiệp, cửa ngõ vào trung tâm như Vành đai 3, Vành đai 4 và trục Bàu Bàng - Cái Mép. Các trung tâm trong lớp không gian này đảm nhiệm chức năng trung chuyển, gom hàng và phân phối giữa các cửa ngõ với khu sản xuất, đô thị.

Lớp thứ ba là logistics đô thị, hướng đến mô hình đô thị đa trung tâm. Hệ thống kho vệ tinh, trung tâm phân phối quy mô vừa và nhỏ, trung tâm hoàn tất đơn hàng thông minh được bố trí tại 5 cực động lực động lực chính, hình thành mô hình phục vụ thương mại điện tử, bán lẻ và nhu cầu phân phối hàng hóa chặng cuối, qua đó hạn chế xe tải đi sâu vào khu vực trung tâm.

Trên cơ sở cấu trúc 3 lớp không gian, quy hoạch đề xuất mạng lưới 38 trung tâm logistics, tổ chức thành 7 cụm logistics vùng.

Cụm Cái Mép - Thị Vải - Phú Mỹ (1.600 ha), đóng vai trò cảng biển quốc tế, ICD, kho ngoại quan, cảng trung chuyển quốc tế.

Cụm Cát Lái - Long Bình (800 ha) đóng vai trò cảng biển, ICD, đường sắt, kho phân phối, logistics công nghiệp.

Cụm Hiệp Phước - Tân Kiên (600 ha) đóng vai trò cảng biển, đường thủy, ICD, phân phối.

Cụm Tân Hiệp - Hóc Môn - Củ Chi (700 ha) đóng vai trò là logistics công nghiệp, phân phối, kết nối Tây Ninh, Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụm Công nghệ cao - Linh Trung chuyên logistics phục vụ Khu Công nghệ cao, ICD, kho chuyên dụng (khu chế xuất Linh Trung không tiếp tục làm khu chế xuất).

Cụm Cần Giờ - Bình Khánh (450 ha) là hậu phương cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, logistics hỗ trợ.

Cụm An Bình 0 - Sóng Thần đóng vai trò đường sắt, ICD, gom và thông quan hàng xuất nhập khẩu các khu công nghiệp Bình Dương gắn với ga An Bình.

Bên cạnh các cụm logistics vùng, quy hoạch định hướng phát triển 4 trung tâm chuyên dụng, gồm trung tâm logistics hàng không Tân Sơn Nhất, trung tâm nông sản và kho lạnh, trung tâm logistics công nghệ cao, và các đầu mối thủy nội địa.

Đồng thời, TP.HCM dự kiến hình thành 6 khu logistics tích hợp quy mô lớn, gắn với các đầu mối công nghiệp, giao thông và phân phối hàng hóa gồm Sóng Thần, Bàu Bàng, Tân Kiên, Hiệp Phước, Long Bình, Khu công nghệ cao (có điều kiện).

Theo ông Thanh, một trong những yêu cầu quan trọng để phát triển hệ thống logistics là bảo đảm quỹ đất đủ lớn, vị trí phù hợp và được kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông đa phương thức.

Quy hoạch đặt ra nhu cầu đất trung tâm logistics cần bảo vệ đến năm 2035 từ 4.500 ha đến 6.000 ha, kết nối với khoảng 7.000 ha đất công nghiệp phụ trợ. Riêng Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được nghiên cứu với quy mô khoảng 4.174 ha, trong đó có 906 ha xây trung tâm logistics.

Các chuyên gia trong lĩnh vực logistics cùng lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM Lê Văn Danh (thứ 3 từ phải qua) thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: T.L.

Bài toán thu hút luồng hàng thế giới về TP.HCM

Theo PGS.TS Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), TP.HCM hiện mới là đầu mối logistics khu vực.

Bà phân tích quy mô luân chuyển hàng hóa của thành phố tăng rất nhanh (khối lượng luân chuyển tại các nút điều phối vùng chiếm 89%), nhưng dịch vụ còn mỏng và giá trị gia tăng từ vận tải khiêm tốn . Khoảng trống hiện nay của TP.HCM chính là sự thiếu hụt dịch vụ logistics giá trị cao để gia tăng giá trị bên cạnh quy mô tiềm năng sẵn có.

"Một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không thể chỉ là một cảng lớn hơn hay nơi điều phối vận tải thông thường, mà phải là nơi các quyết định về dòng hàng của khu vực được đưa ra và được bán dưới dạng dịch vụ", bà Tú Anh nói.

PGS.TS Tú Anh đề xuất TP.HCM quy hoạch trung tâm dịch vụ logistics quốc tế theo mô hình “4+1”, gồm 4 tầng: hạ tầng vật lý, thể chế Khu thương mại tự do, dịch vụ giá trị gia tăng, hạ tầng số, cùng một lõi điều phối, nhân lực và tri thức. Bà nhấn mạnh giá trị của một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không chỉ nằm ở cảng, kho hay bến bãi mà ngày càng tập trung dịch vụ giá trị gia tăng, hạ tầng số và phần lõi.

Để tạo đột phá, bà cũng kiến nghị TP.HCM cần nghiên cứu ban hành danh mục áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; thành lập tổ công tác liên ngành thúc đẩy logistics thành phố; xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và bản sao số (Digital Twin) phục vụ điều phối hoạt động logistics, trong đó có các cụm cảng Cái Mép - Cần Giờ - Cát Lái.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM Đặng Minh Phương, cho biết muốn trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, TP.HCM không thể chỉ có cảng lớn và nhiều kho bãi. Bà đặt vấn đề làm thế nào để thu hút các nguồn hàng giao đi các nước trên thế giới tập hợp tại TP.HCM (hay nói cách khác là Việt Nam), cạnh tranh với Singapore, Thái Lan.

Theo bà, để giữ được dòng hàng và phần giá trị cao trong chuỗi logistics, thành phố cần phát triển đồng bộ vận tải đa phương thức, tài chính, bảo hiểm hàng hải, trọng tài, pháp lý, công nghệ và dữ liệu, thay vì chỉ làm nơi tập kết rồi chuyển hàng đi.

Qua đó, bà Phương kiến nghị TP.HCM triển khai một số giải pháp về thể chế, hạ tầng, tài chính xanh, nhân lực và hợp tác quốc tế nhằm phát triển TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế.

Cụ thể, đại diện Hiệp hội đề xuất tích hợp định hướng phát triển trung tâm dịch vụ logistics quốc tế vào quy hoạch chung TP.HCM và quy hoạch cảng biển quốc gia; ban hành cơ chế đặc thù cho siêu cảng Cần Giờ và Khu Thương mại tự do.

Về hạ tầng, TP.HCM cần ưu tiên vốn và đẩy nhanh đường sắt, đường thủy, vành đai vào cảng. Đối với tài chính xanh, bà đề xuất TP.HCM ưu đãi tín dụng và thuế cho đầu tư công nghệ vận hành cảng phát thải thấp, phương tiện vận tải sạch, hạ tầng nhiên liệu xanh; sớm vận hành sàn tín chỉ carbon trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần thúc đẩy cơ chế "cảng kết nghĩa" giữa cụm cảng phía Nam với các thương cảng cửa ngõ chiến lược tại Mỹ như Los Angeles, Long Beach, cũng như các trung tâm hàng hải lớn tại châu Âu.