"Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là bản đồ phát triển dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới", Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Sáng 23/11, phát biểu khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng của thành phố mang tên Bác, đánh dấu chặng đường phát triển mới với tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong dự hội nghị sáng 23/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Hội nghị diễn ra trong khí thế quyết tâm, khẩn trương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quy hoạch dẫn dắt mọi quyết sách phát triển

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong, sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố bước vào không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, việc lập quy hoạch tổng thể thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian hạ tầng, quốc phòng - an ninh, nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hoài Bảo.

“Yêu cầu phát triển đặt ra cho thành phố không chỉ là sự tăng trưởng về lượng mà là sự bứt phá về chất, mang tầm vóc của một siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới, một thành phố đáng sống. Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, quy hoạch là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn 100 năm.

Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị gồm 5 trục động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Xuyên suốt quá trình phát triển là quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu cao nhất cho sự phát triển.

Khẩn trương triển khai quy hoạch, huy động mọi nguồn lực

Để nhanh chóng triển khai thực hiện quy hoạch, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định thành phố sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị.

Thành phố sẽ khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về định hướng phát triển, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án thành phố đang tập trung kêu gọi đầu tư.

TP.HCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ khẩn trương rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị - nông thôn, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm khớp nối đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tổng thể.

Thành phố cũng sẽ phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội.

Đồng thời, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược về giao thông, không gian đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh việc xây dựng thành phố trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu trên thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.