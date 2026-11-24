TP.HCM đang bước vào một cuộc đại tái cấu trúc không gian theo mô hình “siêu đô thị đa cực, đa trung tâm”, với mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế.

Sau ngày 1/7, việc sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng TP.HCM đã mở ra vận hội phát triển mới cho thành phố có nền kinh tế lớn nhất Việt Nam. Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm ra đời, hướng TP.HCM tới một đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình “siêu đô thị đa cực, đa trung tâm”, chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau sắp xếp sang mạng lưới đô thị thống nhất, liên kết và chuyên môn hóa theo lợi thế. Quy hoạch mới tổ chức theo cấu trúc 5 - 5 - 5 - 10: 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong cấu trúc này, 5 cực động lực là các không gian tạo động lực tăng trưởng và dẫn dắt phát triển; 5 trung tâm vệ tinh là các hạt nhân đô thị - chức năng hỗ trợ phân bố dân cư, việc làm và dịch vụ; kết nối các cực, trung tâm và vùng chức năng bằng 5 hệ liên kết chiến lược; 10 vùng quản trị phát triển là khung quản lý, điều phối và cụ thể hóa quy hoạch.

5 cực động lực dẫn dắt "siêu" đô thị TP.HCM

Với 5 cực động lực, mỗi cực dựa trên lợi thế sẵn có để trở thành đầu kéo tăng trưởng.

Trong đó, Cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế gồm khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm, phát huy vai trò quản trị, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và công viên chuyên đề tầm cỡ quốc tế, văn hóa và kinh tế sáng tạo. Không gian này cũng ưu tiên tái thiết, bảo tồn di sản và phát triển gắn với giao thông công cộng.

Những định hướng trên đang từng bước được cụ thể hóa bằng loạt công trình, dự án trọng điểm, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố. Trong đó, nổi bật là Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đang trong quá trình hướng tới hoạt động thực chất.

TP.HCM định hướng lấy VIFC-HCMC làm hạt nhân, kết nối với 5 trung tâm dịch vụ chiến lược là Trung tâm hàng hải và logistics; Trung tâm thông tin truyền thông, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Trung tâm du lịch; Trung tâm y tế; Trung tâm giáo dục và đào tạo. Mô hình “5+1” này nhằm hình thành hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, tạo sự liên kết, cộng hưởng giữa các ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tại Thủ Thiêm, Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính mới cũng đang được xây dựng để trở thành “đầu não” mới của thành phố, đồng thời hình thành một không gian công cộng quy mô lớn bên bờ sông Sài Gòn.

Đại công trường Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính tại lõi Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vai trò của khu vực Thủ Thiêm sẽ được tăng cường khi kết nối với tuyến metro số 2 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Các tuyến này không chỉ tăng khả năng tiếp cận Trung tâm hành chính, Trung tâm Tài chính mà còn mở rộng kết nối giữa khu vực lõi TP.HCM với 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Song song đó, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn đang được triển khai giai đoạn 1 (cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM) dự kiến mở ra trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị ven sông.

Cực đổi mới sáng tạo phía đông, đông bắc, kết nối Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Bình Dương, Tân Uyên với sân bay Long Thành, tập trung công nghệ cao, AI, bán dẫn, nghiên cứu - phát triển và giáo dục đại học.

Nằm trong khu vực này hiện có Khu công nghệ cao TP.HCM hiện hữu (913 ha) quy tụ 165 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 14,08 tỷ USD . Dự án này đang được mở rộng thêm 194,84 ha, hướng đến phát triển thành khu công nghệ cao hiện đại, tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược, đồng thời sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, khu vực mở rộng cũng sẽ hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Cực động lực này còn có Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (VIH), nơi đóng vai trò là hạt nhân kết nối để xóa bỏ rào cản giữa phòng thí nghiệm và thị trường.

Với vị thế là một tổ hợp công nghệ sâu, trung tâm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khởi nguồn, biến những nghiên cứu hàn lâm thành giá trị kinh tế - xã hội thực chất.

Cực công nghiệp - logistics phía bắc phát triển tại khu vực Bến Cát, Bàu Bàng và vùng phụ cận, chuyển các khu công nghiệp đơn chức năng thành hệ sinh thái công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ. Khu vực này đang ghi nhận sự hình thành của các KCN thế hệ mới như KCN Cây Trường, KCN Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2.

KCN Bàu Bàng với tổng diện tích hơn 2.100 ha được hình thành vào năm 2016. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong đó, KCN Cây Trường được định hướng trở thành KCN sinh thái đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện mới môi trường. Còn KCN Bàu Bàng mở rộng bổ sung 380 ha vào KCN hiện hữu hơn 2.000 ha, phục vụ các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Khu vực còn sở hữu chuỗi KCN Mỹ Phước 1,2,3, VSIP II, III.

Về phía nam, TP.HCM quy hoạch Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng kết nối Châu Đức, Long Sơn, Phú Mỹ, Vũng Tàu và Cần Giờ. Khu vực phát huy cảng biển, logistics, hàng hải, thương mại tự do và năng lượng, kiểm soát chặt tác động môi trường.

Hệ thống cảng biển của TP.HCM đang đứng trước cơ hội nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt khi có thêm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ và giai đoạn 2 Cái Mép Gemadept - Terminal Link tại cụm Cái Mép - Thị Vải. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ được định hướng trở thành cụm cảng logistics thông minh, phát triển theo mô hình siêu cảng số vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn.

TP.HCM xác định cực động lực thứ 4 là Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng kết nối Châu Đức, Long Sơn, Phú Mỹ, Vũng Tàu và Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, Khu Thương mại tự do gắn với khu vực Cái Mép Hạ đã chính thức thành lập; đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua gắn kết chặt chẽ giữa cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, siêu cảng Cần Giờ và cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong 5 năm tới, Khu Thương mại tự do sẽ tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân khu hiện hữu bao gồm các cảng biển, kho bãi và nhà máy trong Khu công nghiệp Cái Mép.

Về phía tây, TP.HCM định hướng hình thành Cực động lực về đô thị, giáo dục, y tế. Khu vực phát triển các khu đô thị đồng bộ, trung tâm đào tạo, y tế chuyên sâu, triển lãm và dịch vụ, góp phần phân bố lại dân cư, việc làm và giảm áp lực cho khu vực lõi.

Tại đây, mạng lưới y tế ngày càng hoàn thiện với sự hiện diện của cụm y tế Tân Kiên - campus y tế đầu tiên của Việt Nam. Cụm y tế hiện có Bệnh viện Nhi đồng TP, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Trung tâm Pháp y TP, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đầu năm nay, Trung tâm Cấp cứu 115 - cơ sở 2 cũng vừa khởi công tại campus này. Bên cạnh đó, kế hoạch bổ sung thêm dự án Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1) và Bệnh viện Chấn thương cũng đã được duyệt.

Toàn cảnh cụm y tế Tân Kiên - khu "campus y tế" đầu tiên tại Việt Nam, đúng tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đáng chú ý, khu vực còn có dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, một trong những dự án quy mô lớn nhất khu tây bắc TP.HCM hiện nay. Chủ đầu tư Vingroup định hướng xây dựng nơi đây trở thành "thành phố công viên tri thức hàng đầu châu Á", góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hình thành mạng lưới vệ tinh, hành lang liên kết chiến lược

Trong mô hình “siêu đô thị đa cực, đa trung tâm”, 5 trung tâm vệ tinh được TP.HCM xác định là Côn Đảo, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng, Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Theo đó, Côn Đảo phát triển du lịch sinh thái biển đảo, di sản - lịch sử và nghiên cứu khoa học gắn với bảo tồn thiên nhiên, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch trải nghiệm phát huy văn hóa địa phương. Tại đây, sân bay Côn Đảo được Cục Hàng không đề xuất nâng từ sân bay nội địa lên quốc tế, nâng cấp tiêu chuẩn từ 4C lên 4E để đáp ứng nhu cầu phát triển của đặc khu Côn Đảo trong tương lai.

Trong khi đó, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ biển, thể thao và chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bờ biển, rừng ven biển. Hóc Môn - Củ Chi phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ cửa ngõ Tây Bắc, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa - lịch sử.

Với lợi thế sẵn có, Bàu Bàng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị công nghiệp thế hệ mới; Tân Uyên - Bắc Tân Uyên phát triển dịch vụ công nghiệp, logistics, đô thị đại học, đô thị sinh thái dọc Vành đai 4 và ven sông Đồng Nai.

Để kết nối các cực, trung tâm và vùng chức năng, TP.HCM xác định 5 hệ liên kết chiến lược: Bắc - Nam liên kết từ cửa khẩu đến không gian biển, kinh tế lục địa đến kinh tế đại dương; Đông - Tây liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ; liên kết công nghiệp - sản xuất - logistics đa phương thức, tối ưu chuỗi cung ứng; hạ tầng đô thị đa tầng là xương sống phát triển đô thị và tái phân bố dân cư; liên kết xanh - xanh dương.

Trong đó, hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai được xác định là trục trung tâm của không gian sinh thái, góp phần bảo đảm phát triển bền vững.

Song song với các cực động lực, bản quy hoạch chia siêu đô thị thành 10 vùng quản trị. 10 vùng quản trị phát triển được xác định theo điều kiện tự nhiên, quỹ đất, hạ tầng, môi trường và chức năng chủ đạo để phân bổ dân cư, việc làm, dịch vụ, sản xuất, du lịch và đầu tư.

Cụ thể, TP.HCM quy hoạch (1) vùng lõi đô thị - tài chính - quản trị - di sản; (2) vùng đổi mới sáng tạo phía đông; (3) vùng tây - tây nam là cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long; (4) vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ Bình Dương, (5) vùng phía nam, Nhà Bè - Hiệp Phước là vùng đô thị - cảng - logistics phía Nam; (6) vùng cảng biển - logistics - công nghiệp - năng lượng; (7) vùng sinh thái biển Cần Giờ; (8) vùng sinh thái và dự trữ phát triển là khu vực sinh thái, nông nghiệp phía Bắc và phía Đông Nam; (9) vùng du lịch biển Long Sơn - Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm; và (10) đặc khu Côn Đảo.