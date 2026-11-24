Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2027 giới hạn đối tượng được mua lại nhà ở xã hội sau 5 năm, đồng thời cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú.

Ngày 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở 2026 (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Một trong những thay đổi đáng chú ý của Luật Nhà ở (sửa đổi) là quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội sau thời hạn 5 năm kể từ ngày người mua thanh toán đủ tiền và việc sử dụng căn hộ với mục đích cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Nhà ở xã hội sau 5 năm không được tự do bán lại

Theo quy định mới, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, nếu có nhu cầu chuyển nhượng, người sở hữu chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội.

Giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội được bán lại căn nhà nếu đã được cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, người nhận chuyển nhượng vẫn phải thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của luật.

Ở giai đoạn này, giá bán do các bên tự thỏa thuận, người bán không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập theo quy định.

Như vậy, khác với quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 cho phép bán lại nhà ở xã hội theo cơ chế thị trường sau thời hạn 5 năm khi đáp ứng điều kiện, luật mới giới hạn đối tượng được nhận chuyển nhượng, kể cả khi căn nhà đã hết thời hạn hạn chế bán lại.

Cũng liên quan đến nhà ở xã hội, Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung nhóm được ưu tiên khi mua, thuê mua nhà ở xã hội là người có từ 2 con đẻ trở lên, trong đó có con sinh kể từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể, luật quy định thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026 và người độc thân đang nuôi con nhỏ đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật.

Riêng đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 59 được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải thực hiện bốc thăm.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất. Nếu hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được hỗ trợ, chỉ áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả hộ.

Về nghĩa vụ nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, UBND cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và giao Chính phủ quy định về quy mô dự án, tỷ lệ diện tích đất ở phải dành để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội.

Chung cư được cho thuê lưu trú

Đối với hoạt động sử dụng nhà chung cư, Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung ngoại lệ cho phép sử dụng căn hộ để cho thuê lưu trú. Cụ thể, Điều 3 của luật quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Đây là điểm khác biệt so với Luật Nhà ở năm 2023, vốn quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, khiến hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày, đặc biệt qua các nền tảng trực tuyến như Airbnb, gặp nhiều vướng mắc pháp lý.

Quy định mới tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày tại các căn hộ chung cư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Quy định mới được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động cho thuê lưu trú tại chung cư, trong đó có hình thức cho thuê ngắn ngày qua các nền tảng trực tuyến, đồng thời tạo điều kiện đưa hoạt động này vào khuôn khổ quản lý.

Tuy nhiên, chủ sở hữu căn hộ khi kinh doanh dịch vụ lưu trú vẫn phải tuân thủ các quy định liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và quản lý vận hành nhà chung cư.

Siết quản lý hoạt động Ban Quản trị chung cư

Bên cạnh đó, luật mới bổ sung các quy định về quản lý, vận hành nhà chung cư nhằm tăng cường giám sát hoạt động của ban quản trị.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật của Bộ Xây dựng, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hội nghị nhà chung cư được quy định rõ hơn, đồng thời bổ sung cơ chế giám sát ban quản trị và phối hợp với chính quyền địa phương.

Ban quản trị có thể trực tiếp thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân phù hợp đảm nhận một số công việc theo quy định. Bộ Xây dựng được giao quy định về hoạt động của đơn vị quản lý vận hành chung cư và trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì.