Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới về tài chính đất đai, trong đó đáng chú ý là áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh từ ngày 1/1/2028.

Từ 1/1/2028, giá đất sẽ được tính theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh (hệ số K). Ảnh: T.L.

Sáng 21/11, với 466/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với hàng loạt quy định mới liên quan lĩnh vực đất đai.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đất đai và giá đất. Trong đó, luật mới đã bỏ quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất.

Cách tính giá đất bồi thường, rõ khái niệm đất bỏ hoang

Thay vào đó, giá đất sẽ do Nhà nước quyết định, đảm bảo 5 nguyên tắc: phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ; đúng trình tự và thủ tục định giá; dựa trên dữ liệu đất đai và dữ liệu chuyên ngành liên quan; bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; và bảo đảm khách quan, trung thực.

Theo quy định mới, từ 1/1/2028, HĐND cấp tỉnh sẽ ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) 3 năm một lần. Bảng giá đất và hệ số K sẽ được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tăng hoặc giảm do yêu cầu quản lý Nhà nước hoặc khi có thay đổi về hạ tầng, quy hoạch.

Cơ quan tài chính cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì sửa bảng giá đất, hệ số K trình UBND cấp tỉnh thẩm định. Sau đó, UBND cấp tỉnh trình HĐND quyết định sửa đổi, bổ sung.

Theo luật định hiện hành, HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hàng năm để áp dụng từ 1/1 năm tiếp theo.

Theo quy định của luật mới, bảng giá đất, hệ số K sẽ được sử dụng đồng bộ trong các trường hợp như tính khoản thu ngân sách từ đất đai, xác định giá khởi điểm để đấu giá đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để tính giá trị quyền sử dụng đất khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hay chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Cũng theo Luật Đất đai (sửa đổi), việc xác định giá đất có thời điểm định giá đất trước ngày 1/1/2028 sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Một nội dung đáng chú ý khác của Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan trực tiếp tới nghĩa vụ tài chính đất đai của chủ sở hữu là quy định khái niệm về đất bỏ hoang. Theo đó, “đất bỏ hoang là đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định hoặc đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư”.

Trước đó, ngày 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó có nội dung về việc đánh thuế 0,2% và không áp dụng hạn mức đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

So với mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng với phần đất ở trong hạn mức (thuế suất 0,03%), mức thuế với đất bỏ hoang kể trên cao gấp 7 lần.

Đảm bảo áp dụng đồng bộ 3 luật liên quan bất động sản

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Trong đó có yêu cầu bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội biểu quyết thông qua và pháp luật có liên quan; bảo đảm hiệu lực thi hành đồng thời của 3 luật.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Bộ trưởng cho biết trong quá trình soạn thảo 3 dự án luật này, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan rà soát, bảo đảm thống nhất, đồng bộ của 3 đạo luật. Chính phủ, Thủ tướng đã tổ chức nhiều cuộc họp để cho ý kiến về những vấn đề còn chưa thống nhất, đồng bộ của 3 dự thảo luật. Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Quốc hội cũng đã họp để cho ý kiến, theo đó dự thảo Luật Nhà ở và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản cần phải sửa đổi để thống nhất với Luật Đất đai.

Để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản và dự thảo Luật Nhà ở, để thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, Chính phủ đề xuất thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) là 1/7/2027.

Đối với nội dung rà soát quy định bồi thường về đất khi thu hồi đất được Nhà nước cho thuê thu tiền hàng năm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và hài hòa lợi ích với các bên, dự thảo Luật Đất đai đã quy định đối với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền hàng năm khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (trong đó gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã ứng trước theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt mà chưa khấu trừ hết vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp).

Đồng thời, dự thảo luật cũng quy định chủ sở hữu tài sản được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Như vậy, đã bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và hài hòa lợi ích với các bên.

Về đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu phương án xác định thời điểm xác định giá đất đối với quỹ đất thanh toán cho dự án hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), bảo đảm công bằng, minh bạch, hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư, chặt chẽ, khả thi khi triển khai trên thực tế, thực hiện được mục tiêu thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Giải trình của Chính phủ cho biết phương án xử lý khó khăn, vướng mắc về thời điểm xác định giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT chưa được báo cáo cấp có thẩm quyền, chưa được đánh giá kỹ lưỡng tác động, nên chưa đủ cơ sở thực tiễn để đề xuất chính sách. Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính đánh giá kỹ nội dung này để sửa đổi trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, không quy định tại dự thảo Luật Đất đai.