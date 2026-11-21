Giá vàng trong nước sáng 21/11 tiếp tục giảm, kéo vàng miếng SJC về vùng 133,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất từ đầu năm.

Giá vàng trong nước vẫn chưa ngừng giảm. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 21/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC được nới rộng lên mức 5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng có đáy mới

Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm giá vàng miếng xuống ngang bằng với SJC, bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng.

Đây tiếp tục là mức giá bán thấp nhất của vàng miếng kể từ đầu năm 2026. So với vùng đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu năm, mỗi lượng vàng miếng hiện đã mất hơn 57 triệu đồng, tương đương khoảng 30% giá trị.

Đà giảm sâu khiến những người mua vàng ở vùng giá cao đầu năm chịu khoản thua lỗ lớn. Với giá mua vào hiện tại chỉ 128,5 triệu đồng/lượng, người mua tại vùng đỉnh đầu năm nếu bán ra có thể lỗ hơn 62 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục đi xuống trong sáng nay. Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,7 triệu đồng ở chiều mua và giảm 700.000 đồng ở chiều bán.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn SJC cũng tăng lên kỷ lục 6 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng nhẫn tại SJC có thể lỗ ngay 6 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 4,5% giá trị giao dịch.

Tập đoàn Phú Quý sáng nay giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 128 - 132 triệu/lượng, giảm 3,2 triệu đồng ở chiều mua và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán, chênh lệch giá mua - bán tăng lên 4 triệu đồng.

Ngoài ra một số doanh nghiệp khác cũng giảm mạnh giá mua vào vàng nhẫn sáng nay, kéo chênh lệch giá mua - bán lên 4-5 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, DOJI niêm yết quanh vùng 128 - 133 triệu/lượng; PNJ giữ giá ở mức 126 - 131,5 triệu/lượng và Mi Hồng cũng giảm giá vàng nhẫn về 131 - 133 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI THỦNG ĐÁY Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 138.2 138.5 136 136 135 134.5 134.5 134.5 134.7 134.2 133.2 129.2 128.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138 137.5 137.5 137.5 137.7 137.2 136.2 134.2 133.5

Giá vàng thế giới chịu sức ép

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm xuống vùng 3.537 USD /ounce, mất 87 USD , tương đương 2,4% so với giá mở cửa. Áp lực bán trên cả thị trường kim loại quý và chứng khoán khiến vàng lùi về vùng thấp nhất trong hơn 14 tháng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng chao đảo trong phiên 20/11 khi đợt IPO của Anthropic không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Mỹ, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ kéo chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,28%. S&P 500 mất 3,7%, trong khi Dow Jones giảm 1,93%.

Bên cạnh áp lực bán trên thị trường tài chính, đồng USD mạnh lên và triển vọng lạm phát dai dẳng tại Mỹ cũng đang gây bất lợi cho giá vàng. Nhà đầu tư ngày càng nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 12 hiện được thị trường đánh giá ở mức 96%, cao hơn mức 92% ghi nhận giữa tuần.

Lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ. Trong khi đó, đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định trên CNBC rằng trong một vài phiên giao dịch tới, giá vàng vẫn có thể giảm sâu hơn đáng kể.