Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ nặng

  • Chủ nhật, 15/11/2026 10:53 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sáng nay (15/11), giá bán vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đầu tuần và bán hôm nay, người mua lỗ kép tới 7,5 triệu đồng/lượng vì giá giảm và chênh lệch mua vào - bán ra.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC giảm 4,5 triệu đồng/lượng. Nếu nhà đầu tư bán ra hôm nay lỗ đến 7,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng, niêm yết ở mốc 137,5 triệu đồng/lượng.

vàng ảnh 1

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh những ngày qua. Ảnh: NM.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương trong một tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.878 USD/ounce, giảm 237 USD so với đầu tuần, tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo cho thấy, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới tiếp tục giảm và giá vàng trong nước cũng điều chỉnh theo giá thế giới. Tuy nhiên, về dài hạn, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng bật tăng trở lại.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.530 - 25.910 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Dự báo 'xấu' về giá vàng

Chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục giảm sâu trong tuần tới, thậm chí mất thêm 500 USD/ounce nếu các vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ và đồng USD tiếp tục tăng giá.

3 giờ trước

Vì sao giá vàng bất ngờ lao dốc?

Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong một phiên, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 trước áp lực từ lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

18 giờ trước

Vàng bạc rớt giá, nhà đầu tư như 'ngồi trên đống lửa'

Đà lao dốc mạnh của kim loại quý khiến không ít nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng. Giữa lúc thị trường biến động, câu hỏi có nên bắt đáy?

19 giờ trước

https://tienphong.vn/mua-vang-dau-tuan-cuoi-tuan-lo-nang-post1894510.tpo?gidzl=rCB51-zl6MFSsCS2xtKVPT7QmWFr81app8311F9wJMUPqi02e2yRPSc5bWloAXyuo8R63pGAcUzMx6iJP0

Theo Ngọc Mai/Tienphong.vn

vàng giá sjc giảm

Đọc tiếp

Dầu mỏ thế giới trở lại trạng thái dư cung

Dầu mỏ thế giới trở lại trạng thái dư cung

0

Thị trường dầu mỏ sẽ trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay khi xuất khẩu dầu mỏ từ vùng Vịnh phục hồi, theo công bố mới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Giá Bitcoin rơi tự do

Giá Bitcoin rơi tự do

0

Giá Bitcoin đã giảm xuống sát mốc 62.000 USD, thấp nhất trong 3 tháng, khi làn sóng bán tháo tiền số tiếp diễn và hàng loạt vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý