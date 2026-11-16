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Kinh doanh

Vàng miếng SJC đứng giá

  • Thứ hai, 16/11/2026 09:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá bán vàng miếng SJC sáng 16/11 tiếp tục đi ngang quanh mức 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp giữ ở vùng giá chốt phiên cuối tuần trước.

Giá bán vàng miếng SJC vẫn neo quanh vùng 137,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Châu Dương.

Sáng nay (16/11), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước (14/11). Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được doanh nghiệp giữ chắc chắn ở mức 3 triệu đồng.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng giữ giá đi ngang, bán ra tại 137,5 triệu đồng/lượng, tức ngang bằng với SJC.

Tương tự, với vàng nhẫn, hầu hết doanh nghiệp đều neo ở vùng giá chốt phiên cuối tuần trước.

Trong đó, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng; DOJI neo tại 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý giữ chắc chắn ở 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở 136 - 137,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ GIẢM
Nguồn: SJC.
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Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng biến động không đáng kể, hiện đứng ở 3.884 USD/ounce.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.885 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.887 USD/ounce.

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu đổ dồn về nền kinh tế Mỹ với loạt chỉ báo vĩ mô quan trọng bao trùm các lĩnh vực tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và việc làm.

Đặc biệt, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed chuẩn bị được công bố sẽ đóng vai trò kim chỉ nam định hình kỳ vọng lãi suất, qua đó trực tiếp ảnh hưởng tới thị trường kim loại quý.

Ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập BubbleBubble Report, cảnh báo giá vàng có thể giảm thêm 400-500 USD/ounce nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh.

Theo ông, đồng bạc xanh đi lên, lãi suất tăng và hoạt động bán vàng để thu hồi tiền mặt giữa lúc cổ phiếu công nghệ bị bán tháo đang tạo sức ép lên kim loại quý.

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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