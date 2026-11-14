Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm gần nửa triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay, kéo giá bán xuống dưới vùng 138 triệu đồng/lượng.

Sáng 14/11, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (13/11).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về giao dịch dưới vùng 138 triệu đồng/lượng.

Cùng biên độ điều chỉnh, Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào vàng miếng xuống mức 136 triệu đồng/lượng và chiều bán ra xuống 137,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm mạnh giá tương đương vàng miếng.

Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch vàng nhẫn ở 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; PNJ neo ở 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết tại 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng và Mi Hồng giữ chắc chắn tại 136 - 137,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138 138.2 138.5 136 136 135 134.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5 139 139 138 137.5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang neo tại 3.883 USD /ounce, tăng nhẹ 7 USD so với giá mở cửa. Giá vàng thế giới nhích nhẹ trong phiên cuối tuần khi lực mua bắt đáy xuất hiện sau đợt bán tháo mạnh, nhưng triển vọng kim loại quý vẫn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,4%. Tuy nhiên, xét theo năm, lạm phát sản xuất đã tăng tốc lên 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Trong tháng, giá hàng hóa tăng 0,5%, giá dịch vụ tăng 0,2%. Đáng chú ý, chỉ số giá sản xuất không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại tăng 0,5%, cho thấy áp lực chi phí cơ bản vẫn dai dẳng.

Báo cáo PPI được công bố sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng 10 của Mỹ cao hơn dự kiến và báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Sự kết hợp giữa thị trường lao động tương đối ổn định và áp lực lạm phát kéo dài đang củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này gây bất lợi cho vàng, tài sản không sinh lãi, bởi nhà đầu tư có thêm động lực nắm giữ các tài sản hưởng lợi suất.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 8-9/12. Theo dữ liệu hợp đồng tương lai được đề cập trong báo cáo, nhà đầu tư đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % ở mức 89%, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm % là 11%.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 5,15% trong phiên thứ sáu, làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Đồng USD cũng duy trì sức mạnh tương đối, tiếp tục tạo áp lực lên các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này.

Dù PPI tháng 10 thấp hơn dự báo, mức tăng dai dẳng của các chỉ số giá cơ bản khiến thị trường chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng Fed sớm chuyển sang lập trường nới lỏng.