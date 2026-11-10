Giá vàng trong nước vượt 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 10/11 tăng thêm 300.000 đồng/lượng, lên 141,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng đồng loạt đi lên, trong khi giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 10/11. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 10/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước (9/11).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, hiện bán ra quanh vùng 141,5 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng giữ xu hướng tăng suốt một tuần qua. Tính chung trong 7 ngày gần nhất, mặt hàng này đã tăng khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, do chênh lệch từ giá mua và bán vẫn đang được các doanh nghiệp giữ ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng cuối tuần trước đến nay vẫn đang lỗ khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 139.4 139.5 138 138 138.2 138.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 142.4 142.5 141 141 141 141.2 141.5

Sáng nay, các doanh nghiệp cũng tăng giá vàng nhẫn lên gần nửa triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; DOJI neo tại 137 - 141 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết tại 136,4 - 140,6 triệu đồng/lượng; Phú Quý neo chắc chắn tại 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng cùng tăng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 999 thêm 200.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 9/11, hiện cùng giao dịch hai mặt hàng này quanh vùng 139,7 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay hiện neo ở 4.131 USD /ounce, giảm 9 USD so với giá mở cửa. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 128,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.