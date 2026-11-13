Đồng USD mạnh nhất gần 19 tháng

Trong phiên giao dịch cuối tuần này, đồng USD đã ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong vòng hai tháng trở lại đây, đồng thời tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Chỉ số USD-Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh đang dao động quanh vùng cao nhất 19 tháng. Ảnh: Reuters/Jose Luis Gonzalez.

Theo Reuters, khép lại tuần giao dịch này, chỉ số USD-Index (DXY) - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh - đã đạt mốc 103,17 điểm, gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

USD tiếp tục duy trì đà tăng

Đà tăng 0,9% trong tuần này phản ánh sức mạnh vượt trội của đồng bạc xanh, đồng thời ghi nhận mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 9 trở lại đây.

Thị trường tài chính toàn cầu vừa ghi nhận biến động mạnh sau bình luận của Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không cần một thỏa thuận với Iran.

Động thái này ngay lập tức thổi bùng những lo ngại về sự đứt gãy nguồn cung dầu mỏ tại Trung Đông, làm giá dầu thô bật tăng và kéo theo rủi ro lạm phát, từ đó đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên.

Bên cạnh đó, những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cùng với dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần cao hơn dự báo đã tạo áp lực lớn lên thị trường.

Diễn biến này buộc giới giao dịch phải cân nhắc khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất mạnh hơn ngay vào tháng tới.

Trong tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã ghi nhận nhịp tăng 33 điểm cơ bản, lên tiệm cận vùng 4,85%, đánh dấu đà tăng hàng tuần lớn nhất ở kỳ hạn này kể từ năm 2024.

Bên cạnh đó, các quan chức Fed đã đồng loạt đưa ra cảnh báo rằng lạm phát tại Mỹ vẫn neo ở mức cao, với một số ý kiến cho rằng cần tăng lãi suất 0,5 điểm % nếu áp lực giá cả vẫn tiếp diễn.

Trước những phát biểu này, dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đã bắt đầu nâng xác suất dự báo Fed tăng lãi suất 0,5 điểm % vào tháng tới lên 12,1%, tăng đáng kể so với mức 0% của tuần trước.

Đánh giá về triển vọng của đồng USD, ông Nick Rees, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Monex, chỉ ra rằng rủi ro lớn nhất đối với sức mạnh của đồng bạc xanh là viễn cảnh hòa bình tại Trung Đông.

Một thỏa thuận hòa bình sẽ làm suy yếu hai trụ cột nâng đỡ đồng tiền này là lợi thế từ giá năng lượng cao và vị thế là tài sản trú ẩn an toàn.

Vị chuyên gia cũng lưu ý: “Nếu kịch bản đó chưa xuất hiện, USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức giá hiện tại và thậm chí tăng lên trong ngắn hạn".

Biến động trên thị trường quốc tế

Kỳ vọng về một đợt nâng lãi suất mới đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, tạo lực cản lớn khiến đồng yen Nhật giao dịch dưới 160 yen/USD

Trước các biến động tỷ giá, chính quyền Nhật Bản tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn, sẵn sàng triển khai các biện pháp can thiệp nếu tỷ giá tiếp tục biến động lớn.

Trong phiên giao dịch cuối tuần này, đồng yen đã duy trì mức 159,9 yen/USD, gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9. Trong tuần này, đồng nội tệ Nhật Bản đã sụt giảm 0,9%, đánh dấu mức giảm sâu nhất kể từ tháng 9.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama khẳng định chính phủ sẽ theo dõi sát sao và có phản ứng thích hợp đối với các diễn biến mới của tỷ giá.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Nhật Bản đã phải chi 15.400 tỷ yen ( 96,5 tỷ USD ) nhằm chặn đứng đà lao dốc của đồng nội tệ khi đồng tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất 40 năm, tại mức 163,99 yen/USD.

Ông Nick Rees (Monex) cho rằng thị trường sẽ duy trì sự thận trọng. Ông dự đoán các tín hiệu can thiệp từ giới chức Nhật Bản nhiều khả năng xuất hiện ở vùng giá cao hơn mốc 160 yen/USD.

Trong khi đó, đồng euro ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1% lên giao dịch quanh mốc 1,1065 USD /EUR, sau khi vừa chạm mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 4/2025. Dù có nhịp hồi phục, tính chung cả tuần, đồng tiền chung khu vực châu Âu vẫn giảm 0,7% so với USD, đánh dấu tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9.

Tính trong tháng này, đồng đôla Australia đã sụt giảm khoảng 3,4% so với USD, đạt mức 0,6794 AUD/USD. Đồng nội tệ Australia đã trở thành đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong nhóm G10 khi so với đồng bạc xanh. Đặc biệt, nước này cũng là quốc gia duy nhất trong nhóm G10 được thị trường dự báo cắt giảm lãi suất vào năm tới.