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Kinh doanh

Bitcoin lao dốc 'không phanh'

  • Thứ sáu, 13/11/2026 10:39 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Bitcoin tiếp tục giảm về vùng 70.300 USD khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ và dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF khiến tâm lý nhà đầu tư thêm bất ổn.

Bitcoin đang neo ở mức thấp nhất 3 tháng. Ảnh: Reuters.

Giá Bitcoin tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch ngày 13/11 khi những lo ngại mới liên quan đến nhóm cổ phiếu công nghệ làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Áp lực bán càng gia tăng trong bối cảnh dòng vốn liên tục rút khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin giao ngay tại Mỹ.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm giảm xuống quanh mức 70.300 USD vào sáng 13/11 (giờ Việt Nam)

Các đồng tiền số khác cũng đồng loạt suy yếu, cùng chiều với hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ. Thị trường chịu sức ép từ những bất ổn liên quan đến ban lãnh đạo Nvidia, làm dấy lên lo ngại đối với nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong phiên giao dịch trước đó tại Mỹ, cổ phiếu Nvidia có thời điểm lao dốc tới 10%.

Theo Bloomberg, hãng sản xuất chip này đang phối hợp với một đơn vị tư vấn bên ngoài để tìm kiếm những ứng viên có thể thay thế Tổng giám đốc Jensen Huang. Động thái diễn ra sau khi xuất hiện các thông tin liên quan đến đời tư của ông Huang, bao gồm cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Đà phục hồi của Bitcoin từ mức đáy năm 2026, dưới 58.000 USD hồi tháng 7, gần đây đã bắt đầu hụt hơi. Trong phiên 11/11, đồng tiền số này có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

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Bitcoin chưa có dấu hiệu ngừng giảm. Ảnh: CoinMarketCap.

Bên cạnh áp lực từ kinh tế vĩ mô, thị trường tiền số còn đối mặt với những yếu tố bất lợi khác.

Theo Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, quyết định của MSCI loại Strategy Inc., doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, khỏi các bộ chỉ số chứng khoán toàn cầu cũng góp phần gây sức ép lên thị trường.

Bà nhận định dù quyết định này đã được dự báo từ trước, thông tin vẫn khiến tâm lý nhà đầu tư thêm căng thẳng trong bối cảnh thị trường tiền số vốn bất ổn kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo chuyên gia, Bitcoin hiện thiếu các ngưỡng hỗ trợ đáng kể trong ngắn hạn, với mốc 70.000 USD là vùng giá quan trọng tiếp theo cần theo dõi.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tuần trước chứng kiến chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ, qua đó giúp đảng này giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ năm tới.

Kết quả này có thể khiến cơ quan lập pháp Mỹ đối đầu với chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn có lập trường thân thiện hơn với ngành công nghiệp tiền số. Trong chiến dịch tranh cử, đảng Dân chủ cũng đưa khối tài sản ngày càng lớn của ông Trump từ lĩnh vực tiền mã hóa trở thành một chủ đề công kích.

Những bất ổn chính trị cũng tác động rõ rệt đến dòng vốn đầu tư vào Bitcoin.

Đáng chú ý, dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ bắt đầu đảo chiều từ ngày 30/10, tức 4 ngày trước cuộc bầu cử. Kể từ thời điểm đó, các quỹ này đã ghi nhận tổng giá trị rút ròng khoảng 2,5 tỷ USD, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của giới đầu tư đối với tài sản số.

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Ngọc Phương Linh

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  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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