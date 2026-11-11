Bitcoin thủng 73.000 USD về đáy 3 tháng

Giá Bitcoin lao dốc xuống dưới 73.000 USD sau khi lạm phát Mỹ vượt dự báo, làm gia tăng lo ngại Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Giá Bitcoin tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, có thời điểm rơi xuống dưới 73.000 USD , sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo tháng thứ ba liên tiếp. Theo Decrypt, diễn biến này giáng thêm một đòn vào thị trường tiền mã hóa vốn đang chật vật trước đà giảm giá kéo dài và làn sóng rút vốn của nhà đầu tư.

Bitcoin khó hồi phục

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế.

Trong khi đó, CPI lõi (chỉ số loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3%, vượt mức dự báo 0,2%. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này ghi nhận mức tăng tương tự.

Dù lạm phát toàn phần đã hạ nhiệt so với mức tăng 0,6% trong tháng 9, diễn biến thực tế vẫn không đủ làm hài lòng giới đầu tư, vốn kỳ vọng áp lực giá cả sẽ giảm nhanh hơn.

Cả CPI toàn phần và CPI lõi đều vượt dự báo 0,1 điểm %, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trước thời điểm công bố dữ liệu, Bitcoin được giao dịch quanh 74.200 USD . Tuy nhiên, ngay sau khi báo cáo được phát hành, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới nhanh chóng lao dốc xuống khoảng 73.525 USD .

Dù sau đó phục hồi phần nào về vùng 74.000 USD , Bitcoin vẫn chịu áp lực bán.

Bitcoin chịu áp lực xả hàng mạnh sau thông tin CPI tại Mỹ. Ảnh: CoinMarketCap.

Diễn biến tiêu cực cũng lan sang các đồng tiền mã hóa khác. Ethereum có thời điểm giảm về gần 2.040 USD , trong khi hàng loạt altcoin lớn đồng loạt suy yếu.

Đáng chú ý, chỉ trong một giờ sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, khoảng 178 triệu USD các vị thế mua sử dụng đòn bẩy trên thị trường tiền mã hóa đã bị thanh lý.

Hoạt động thanh lý xảy ra khi các sàn giao dịch tự động đóng vị thế vay ký quỹ do tài sản bảo đảm của nhà đầu tư không còn đủ để duy trì giao dịch. Những đợt bán bắt buộc này có thể tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn, từ đó kích hoạt thêm các đợt thanh lý dây chuyền.

Thực tế, Bitcoin đã trải qua một tuần giao dịch khó khăn trước khi báo cáo CPI được công bố. Trong 7 ngày gần nhất, đồng tiền mã hóa này mất khoảng 4,5% giá trị.

Cùng lúc, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ròng 201 triệu USD trong phiên đầu tuần, kéo dài áp lực bán đã xuất hiện từ trước.

Áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt

Dữ liệu lạm phát mới nhất đang làm gia tăng lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến thị trường tiền mã hóa.

Thông thường, lạm phát cao khiến ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Khi trái phiếu chính phủ và các tài sản tiền mặt mang lại lợi suất hấp dẫn, nhà đầu tư có ít động lực hơn để nắm giữ những tài sản biến động mạnh như Bitcoin, vốn không tạo ra dòng tiền lãi chỉ từ việc nắm giữ.

Bên cạnh đó, chi phí vay vốn gia tăng cũng làm thu hẹp nguồn tiền dành cho các hoạt động đầu tư mang tính đầu cơ.

Đáng chú ý, báo cáo CPI tháng 10 được công bố chỉ vài giờ sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra những nhận định cứng rắn về định hướng lãi suất.

Phát biểu tại London, ông Waller cho biết ủng hộ việc nâng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 12 ngay cả khi lạm phát có dấu hiệu cải thiện.

Vị quan chức này cũng cảnh báo nếu CPI lõi tiếp tục tăng 0,3%, Fed có thể cần cân nhắc một bước điều chỉnh mạnh tay hơn.

Tôi cho rằng việc nâng lãi suất chính sách thêm 50 điểm cơ bản cần được xem xét tại cuộc họp tháng 12 Thống đốc Fed Christopher Waller

Số liệu CPI lõi tháng 10 sau đó được công bố đã chạm ngưỡng ông Waller đề cập.

Theo Reuters, đến giữa buổi sáng, giới phân tích tài chính đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm % trong tháng 12 lên gần 15%. Dù vậy, kịch bản tăng 0,25 điểm % vẫn được đánh giá có khả năng xảy ra cao hơn đáng kể.

Thị trường trái phiếu đã nhanh chóng phản ứng với những diễn biến trên. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách của Fed, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Cùng thời điểm, đồng USD tăng giá, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ.

Đối với thị trường tiền mã hóa, những diễn biến hiện tại không phải là điều xa lạ.

Hồi tháng 10, Bitcoin cũng từng lao dốc sau khi báo cáo lạm phát tháng 9 cao hơn dự báo. Đà bán tháo sau đó tiếp tục kéo dài khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất gia tăng.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay có phần bất lợi hơn khi giá Bitcoin đã giảm đáng kể so với tháng trước, trong khi nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu.

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng có thể khiến quá trình phục hồi bền vững của Bitcoin trở nên khó khăn hơn, trừ khi lạm phát hạ nhiệt hoặc khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện.

Theo lịch trình, Fed sẽ tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2026 vào ngày 8-9/12.

Trong khi đó, báo cáo CPI tiếp theo dự kiến được công bố vào ngày 10/12. Điều này đồng nghĩa Fed sẽ phải đưa ra quyết định lãi suất tháng 12 mà chưa có trong tay số liệu lạm phát tiêu dùng tháng 11.