Binance bị hack hơn 5 tỷ USD

Binance hứng chịu vụ tấn công mạng lớn nhất lịch sử tiền mã hóa, với thiệt hại ước tính gần 6 tỷ USD. Giá Bitcoin lập tức lao dốc về vùng 77.000 USD.

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới xét theo khối lượng giao dịch, đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công của tin tặc vào ngày 29/10. Ước tính, hơn 5 tỷ USD tài sản trên sàn đã bị đánh cắp. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ hack tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận.

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence, ví tiền số của hacker hiện nắm giữ hơn 5,7 tỷ USD tài sản mã hóa bị đánh cắp từ Binance, bao gồm gần 1,5 tỷ USD Bitcoin và 900 triệu USD Ether. Ví này còn chứa khoảng 1,4 tỷ USD dưới dạng 2 đồng stablecoin USDT và USDC.

Binance xác nhận đã ghi nhận các báo cáo về nguy cơ xảy ra sự cố bảo mật và đang tích cực điều tra.

"Đội ngũ của chúng tôi đã nắm được thông tin về một sự cố bảo mật tiềm ẩn và đang khẩn trương điều tra", Binance thông báo trên mạng xã hội.

Hacker tìm cách xóa dấu vết số tài sản bị đánh cắp

Sàn giao dịch cho biết đã tạm ngừng hoạt động rút tiền và sẽ chỉ khôi phục sau khi sự cố bảo mật được xử lý.

Yi He, đồng CEO Binance, khẳng định nền tảng sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ vụ tấn công.

"Hoạt động nạp và rút tiền đang tạm thời bị đình chỉ trong khi đội ngũ của chúng tôi tiến hành kiểm tra bảo mật, phong tỏa tài sản và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật", bà cho biết.

Theo He, Binance sẽ công bố báo cáo phân tích đầy đủ về sự cố sau khi hoàn tất điều tra. Bà cũng khuyến nghị người dùng chỉ theo dõi thông tin cập nhật từ các kênh chính thức của Binance.

Trong khi đó, công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết đang điều chỉnh ước tính giá trị tài sản bị đánh cắp lên khoảng 5,9 tỷ USD , tính theo giá trị tại thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Nhà điều tra blockchain ZachXBT và công ty bảo mật Blockaid nhận định Triều Tiên nhiều khả năng đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá ban đầu, chưa phải kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

"Đây là vụ hack tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử", ông Ido Ben-Natan, đồng sáng lập kiêm CEO Blockaid, nhận định với CoinDesk.

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, cũng lên tiếng về sự cố.

"Tiền của người dùng vẫn an toàn. Có vẻ Binance thực sự đã bị tấn công. Tôi không còn điều hành Binance, nhưng với tư cách cổ đông, tôi kỳ vọng toàn bộ tài sản của người dùng sẽ được bồi thường đầy đủ", ông viết.

Thông tin về vụ tấn công lập tức gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa, đặc biệt kéo giá Bitcoin xuống dưới mốc 77.000 USD .

Đây cũng là vụ tấn công mạng thứ hai nhằm vào một nền tảng tiền mã hóa trong ngày 29/10. Trước đó, nền tảng thị trường dự đoán Polymarket thông báo một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của họ đã bị xâm nhập.

Tuy nhiên, thiệt hại trong vụ việc liên quan Polymarket nhỏ hơn nhiều, ở mức dưới 3 triệu USD , chỉ bằng một phần rất nhỏ so với số tài sản bị đánh cắp từ Binance.

Trong lúc các bên nỗ lực truy vết và phong tỏa tài sản bị đánh cắp, ví tiền số liên quan vụ tấn công Binance đã bắt đầu chuyển tài sản thông qua sàn giao dịch phi tập trung Uniswap.

Đáng chú ý, kẻ tấn công đã sử dụng số USDT bị đánh cắp làm tài sản thế chấp để vay ít nhất 20.000 WETH (Ether được đóng gói), trị giá khoảng 44 triệu USD , thông qua nền tảng cho vay phi tập trung Aave.

Lãnh đạo 2 tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thị trường là Tether và Circle đều xác nhận đang theo dõi diễn biến vụ tấn công.

CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã phong tỏa hơn 1,57 tỷ USD dưới dạng USDT. Trong khi đó, CEO Circle Jeremy Allaire thông báo đã đóng băng hơn 800 triệu USD USDC.

Sau những vụ đánh cắp tiền mã hóa quy mô lớn, hacker thường tìm cách chuyển đổi các tài sản có thể bị tổ chức phát hành phong tỏa, chẳng hạn USDT và USDC, sang những đồng tiền mã hóa không chịu cơ chế kiểm soát tương tự từ một đơn vị phát hành tập trung.

Các sàn giao dịch và nền tảng cho vay phi tập trung như Uniswap và Aave cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ ví cá nhân mà không cần thông qua một sàn giao dịch tập trung để xử lý giao dịch.

Tuy nhiên, việc chuyển tài sản qua các giao thức này không đồng nghĩa số tiền bị đánh cắp đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng phong tỏa hoặc thu hồi.

Binance có đủ khả năng bồi thường?

Theo dữ liệu từ DefiLlama, trước khi xảy ra vụ tấn công, Binance đang nắm giữ khoảng 144 tỷ USD tài sản trên nền tảng.

Như vậy, số tài sản bị đánh cắp tương đương khoảng 4% tổng lượng tài sản mà sàn quản lý trước sự cố.

Binance hiện có một nguồn dự phòng tài chính có thể giúp bù đắp ít nhất một phần thiệt hại.

Cụ thể, Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng (Secure Asset Fund for Users - SAFU), được Binance thành lập từ năm 2018 nhằm bảo vệ khách hàng trước các sự cố bảo mật và tình huống khẩn cấp, đang nắm giữ khoảng 1 tỷ USD Bitcoin.

Quỹ này có thể được sử dụng để hỗ trợ những người dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Binance chưa xác nhận liệu có sử dụng SAFU để xử lý thiệt hại từ vụ tấn công lần này hay không.

Trong một bài đăng khác, nhà sáng lập Changpeng Zhao thừa nhận giá trị thiệt hại thực tế có thể cao hơn con số ước tính ban đầu, nhưng khẳng định công ty sẽ bồi thường.

Trong khi đó, Evgeny Gaevoy, CEO công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa Wintermute, nhận định Binance vẫn có đủ nguồn lực tài chính để vượt qua cú sốc.

"Binance có đủ khả năng chống chịu mức thiệt hại lớn gấp 3-4 lần hiện tại mà về cơ bản vẫn duy trì được hoạt động", ông nhận định.