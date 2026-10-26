Bitcoin thủng mốc 80.000 USD

Giá Bitcoin giảm xuống dưới 80.000 USD khi nhà đầu tư thu hẹp các vị thế rủi ro trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thị trường tiền mã hóa mở đầu tuần mới trong sắc đỏ khi Bitcoin đánh mất mốc 80.000 USD giữa lúc giới đầu tư thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo CoinDesk, trong phiên giao dịch 26/10, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới giảm gần 2%, xuống khoảng 79.800 USD . Áp lực bán xuất hiện khi các nhà giao dịch chủ động giảm mức độ chấp nhận rủi ro trước những thông tin quan trọng về triển vọng lãi suất Mỹ.

Diễn biến tiêu cực cũng lan rộng sang các đồng tiền mã hóa khác. Ethereum giảm gần 3%, xuống sát 2.300 USD , trong khi XRP mất khoảng 3% còn 1,28 USD . Solana giảm khoảng 2% và chỉ còn giao dịch quanh ngưỡng 100 USD .

Nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, với quyết định lãi suất dự kiến được công bố vào ngày 28/10 theo giờ Mỹ.

Giới đầu tư hiện không chỉ quan tâm đến quyết định lãi suất trong tháng 10 mà còn đặc biệt chú ý tới những tín hiệu về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12.

Jeff Mei, Giám đốc vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa BTSE, nhận định việc Bitcoin giảm xuống dưới 80.000 USD cho thấy nhà đầu tư đang thu hẹp các vị thế rủi ro trước cuộc họp của Fed.

Giá Bitcoin rơi khỏi mốc 80.000 USD . Ảnh: CoinMarketCap.

Theo chuyên gia này, khả năng Fed điều chỉnh lãi suất ngay trong tuần không cao. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với thị trường tiền mã hóa là mức độ cứng rắn trong những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về triển vọng tăng lãi suất vào tháng 12.

Ông Mei cho rằng giá dầu duy trì ở mức cao, xung đột Mỹ - Iran leo thang cùng áp lực lạm phát có thể khiến Fed tiếp tục phát đi thông điệp thắt chặt chính sách tiền tệ.

Kịch bản này sẽ gây bất lợi cho những tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền mã hóa, bởi lãi suất cao làm tăng chi phí vay vốn và hạn chế thanh khoản trên thị trường.

Thị trường tài chính toàn cầu bị bán mạnh

Bên cạnh cuộc họp của Fed, áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ tại châu Á cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm khoảng 1% sau khi các chiến lược gia của Goldman Sachs hạ 25% mục tiêu 12 tháng đối với chỉ số này.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng chịu áp lực trên thị trường Nhật Bản, trong khi cổ phiếu của các doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đồng loạt suy yếu.

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 của Mỹ giảm khoảng 0,1%, trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận báo cáo kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,1%, tiếp tục gặp khó khăn sau 4 tuần đi xuống liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 4.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm khoảng 2% từ mức cao nhất 6 tháng, xuống quanh 114 USD /thùng, sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan khả năng đạt được thỏa thuận với Iran.

Dù vậy, mặt bằng giá dầu vẫn ở mức cao, tiếp tục làm gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Fed.

Trong ngắn hạn, mốc 82.500 USD đang được giới giao dịch theo dõi sát sao. Đây là vùng giá Bitcoin đã đánh mất trong phiên giao dịch thứ năm tuần trước.

Theo CoinDesk, Bitcoin cần lấy lại ngưỡng này để củng cố niềm tin của bên mua và phát đi tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời.