Bitcoin gây thất vọng

Giá Bitcoin quay đầu giảm xuống dưới 82.000 USD trong phiên giao dịch ngày 23/10, xóa sạch thành quả tăng giá của phiên trước đó.

Bitcoin gặp khó khăn trước mốc 85.000 USD. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm giảm tới 2,4% trong phiên giao dịch sáng 23/10 tại châu Á xuống quanh mức 81.700 USD , có thời điểm thủng mốc 81.000 USD . Các đồng tiền mã hóa khác như Ether, Solana và XRP cũng đồng loạt giảm khoảng 2-3,5%.

Đà giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh các tài sản rủi ro tiếp tục chịu áp lực bán, khi nhà đầu tư đánh giá những kết quả kinh doanh trái chiều của nhóm doanh nghiệp công nghệ, đồng thời lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang đẩy giá dầu tăng cao.

Thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống, trong khi giá dầu Brent vượt ngưỡng 110 USD /thùng.

Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, nhận định sự suy yếu của thị trường chứng khoán đã kéo Bitcoin trở lại vùng giá dao động gần đây.

"Chúng tôi dự báo Bitcoin sẽ một lần nữa kiểm định mốc 85.000 USD trong những ngày tới, dù niềm tin của nhà đầu tư có thể vẫn ở mức hạn chế", Mauron cho biết.

Chuyên gia này đồng thời cảnh báo những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ có thể tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Bitcoin lại hụt hơi khi thiếu thông tin hỗ trợ. Ảnh: CoinMarketCap.

Dù giá Bitcoin suy yếu, nhu cầu đầu tư từ các tổ chức tài chính đang xuất hiện dấu hiệu phục hồi, thể hiện qua dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Tính từ đầu tuần, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã thu hút tổng cộng 1,1 tỷ USD vốn ròng, đảo chiều so với mức rút ròng 909,6 triệu USD trong 2 tuần trước đó.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường quyền chọn cho thấy giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý phòng thủ trước nguy cơ giá Bitcoin tiếp tục giảm.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch phái sinh Deribit, các hợp đồng quyền chọn bán Bitcoin đáo hạn vào ngày 23/10 có lượng vị thế mở lớn nhất tập trung tại mức giá thực hiện 78.000 USD . Điều này phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu, bất chấp dòng vốn ETF đang cải thiện.

Hiện Bitcoin đã mất khoảng 1/3 giá trị so với mức đỉnh lịch sử trên 126.000 USD được thiết lập cách đây một năm.

Đợt phục hồi kể từ tháng 8 từng làm dấy lên kỳ vọng đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể quay lại mốc 100.000 USD ngay trong năm nay. Tuy nhiên, những biến động gần đây trên thị trường tài chính, một phần xuất phát từ lo ngại về quy mô chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI), đã khiến triển vọng này trở nên kém chắc chắn.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về xu hướng trung hạn của Bitcoin.

"Bitcoin đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kinh ngạc trước những cú sốc kinh tế vĩ mô và làn sóng tháo gỡ các vị thế đầu tư liên quan đến AI", Pratik Kala, nhà quản lý danh mục đầu tư tại quỹ phòng hộ tài sản số Apollo Crypto, nhận định.

Theo chuyên gia này, diễn biến tiếp theo của Bitcoin nhiều khả năng sẽ là một nhịp tăng giá.