Giá vàng thế giới 'thủng' mốc 4.000 USD

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép lớn khi đồng USD và giá năng lượng đang neo ở mức cao. Diễn biến này khiến giá vàng giảm sâu xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới có thời điểm giảm sốc hơn 100 USD xuống thẳng 3.855 USD /ounce, vùng đáy thấp nhất trong hơn một năm qua.

Các kim loại "đua" nhau giảm

Hiện tại, kim loại quý đã phục hồi nhẹ trở lại trên 3.900 USD /ounce nhưng mức giá này vẫn khiến thị trường dậy sóng. Tính chung trong một tháng qua, mặt hàng này đã "bốc hơi" hơn 6% còn nếu tính từ đầu năm, mức giảm của vàng đã vượt 10%.

Đà giảm mạnh cũng dần lan sang thị trường phái sinh và cả các kim loại khác. Cụ thể, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 2,9%, còn 3.885,3 USD /ounce.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay giảm 3% xuống còn 50,12 USD /ounce, giá bạch kim giao ngay mất 1,2% còn 1.518,49 USD /ounce. Riêng palladium giảm 3,1% xuống 995,91 USD /ounce.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, số liệu lạm phát Mỹ tăng cao hơn dự kiến, những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này và đồng USD tăng giá lên gần mức cao nhất trong 19 tháng đang gây sức ép, kéo giá vàng đi xuống.

Các chuyên gia Kitco nhận định thị trường vàng tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi giá kim loại quý này giảm mạnh, xuống dưới ngưỡng 4.000 USD /ounce. Tuy nhiên, thị trường có thể được hỗ trợ phần nào trong năm mới nhờ hoạt động tái cơ cấu tỷ trọng các chỉ số hàng hóa.

Trong báo cáo công bố hôm 12/11 (giờ Mỹ), các chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng Société Générale cho biết đà giảm hơn 10% của kim loại quý trong năm nay có thể kích hoạt dòng tiền mua vào trị giá hơn 3 tỷ USD , khi các quỹ điều chỉnh tỷ trọng phân bổ vào những chỉ số hàng hóa tổng hợp, trong đó có Chỉ số Hàng hóa Bloomberg (BCOM).

Theo các chuyên gia của ngân hàng Pháp, vàng được dự báo là kim loại hưởng lợi lớn nhất từ đợt tái cơ cấu thường niên, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8/1/2027 đến ngày 14/1/2027. Trong khi đó, bạc cũng có thể thu hút thêm khoảng 2,5 tỷ USD dòng vốn đầu tư.

Các chuyên gia giải thích rằng lực mua dự kiến chủ yếu xuất phát từ hoạt động điều chỉnh danh mục mang tính cơ học, dựa trên diễn biến của thị trường hàng hóa trong năm nay. Trong khi giá vàng và bạc gặp khó khăn, giá năng lượng lại tăng mạnh do xung đột kéo dài tại Trung Đông, khiến tỷ trọng các mặt hàng trong những chỉ số hàng hóa mất cân đối đáng kể.

Vì vậy, các quỹ mô phỏng những chỉ số này sẽ phải bán bớt các mặt hàng tăng giá mạnh và tăng tỷ trọng đầu tư vào những mặt hàng có diễn biến kém tích cực hơn, nhằm đưa danh mục đầu tư về đúng cơ cấu tỷ trọng theo chỉ số chuẩn.

Đáng chú ý, ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cũng đưa ra nhận định đà giảm của giá vàng trong phiên đã kích hoạt các lệnh dừng lỗ đối với những vị thế mua được thiết lập trong 2 tuần qua. Đây là giai đoạn vàng phục hồi sau đợt lao dốc trước đó, vốn xuất phát từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ do lo ngại về mức chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá dầu thô tăng trở lại, cổ phiếu Mỹ vẫn giảm

Một nguyên nhân khiến giá vàng rớt mạnh trong phiên mới nhất liên quan đến việc giá dầu tăng trở lại. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Washington không cần đạt được thỏa thuận với Iran, qua đó dập tắt hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột, theo Reuters.

Theo cập nhật trên TradingEconomics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đang giao dịch ở 95 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ chạm mốc 88 USD /thùng. Cả 2 loại dầu này đều đang nhích tăng so với đầu phiên giao dịch.

Giá dầu tăng trở lại kéo theo sự lo ngại của nhà đầu tư liên quan đến tình hình lạm phát và củng cố dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Thông thường, lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của việc đầu tư vào vàng, một tài sản không sinh lãi, dù vàng cũng có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Trong những ngày qua, thị trường cũng dồn sự chú ý lên Phố Wall, đặc biệt khi các nhà đầu tư đánh giá thông tin CEO Nvidia Jensen Huang rời vị trí và triển vọng của cuộc xung đột tại Trung Đông, theo CNBC.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/11 (giờ Mỹ), chỉ số Nasdaq, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 0,39% xuống còn 25.366,09 điểm khi chốt phiên. Chỉ số Dow Jones mất 0,36% xuống 52.297,09 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,35% và kết phiên tại 7.592,4 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm sâu khi kết phiên ngày 12/11 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Trong số các cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 4%, sau khi công ty thông báo ông Jensen Huang từ chức CEO và bổ nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress làm CEO tạm quyền. Diễn biến này xảy ra sau khi xuất hiện thông tin ông Huang bị cáo buộc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Dù cổ phiếu Nvidia vẫn kết phiên trong sắc đỏ, áp lực bán đã giảm đáng kể so với đầu phiên. Có thời điểm, thị giá cổ phiếu này lao dốc hai chữ số ngay sau thông báo trên.

Trong khi đó, dòng tiền của nhà đầu tư chuyển sang các đối thủ cạnh tranh của Nvidia, đặc biệt là Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom, với mức tăng hơn 5% mỗi mã. Cổ phiếu các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscaler) như Alphabet, một khách hàng lớn của Nvidia và cũng là doanh nghiệp dẫn dắt đà tăng của nhóm cổ phiếu AI, cũng tăng gần 2%.