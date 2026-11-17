Ngày 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện toàn bộ dự thảo luật; đồng thời rà soát các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, các nghị định hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: QH.

Về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, bố cục của dự thảo luật gồm 10 chương 63 điều, giảm 20 điều so với luật hiện hành.

Dự thảo cơ bản đã được tiếp thu các ý kiến, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 21 của Trung ương. Đồng thời, chú trọng giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý với dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục các ý kiến đóng góp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: QH.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật, rà soát, chỉnh lý cả nội dung và kỹ thuật lập pháp trình Quốc hội. Trong đó cần lưu ý bảo đảm thể chế hóa đúng, đủ các chủ trương của Đảng, bảo đảm thống nhất đồng bộ của Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi) và các pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng thời của ba luật.

Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện, báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm rõ ràng, thuyết phục, thỏa đáng, đầy đủ cơ sở đề xuất và đánh giá rõ tác động của các thay đổi chính sách, báo cáo rõ phương án dự kiến quy định chi tiết đối với những nội dung giải trình sẽ tiếp tục làm rõ tại văn bản dưới luật.

Khẩn trương xây dựng các văn bản chi tiết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, thống nhất với chính sách tại Luật và nội dung đã báo cáo giải trình khi Quốc hội xem xét thông qua.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: QH.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý phải quy định rõ ràng, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản, thông báo kết luận cuộc họp nêu rõ, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung đã có ý kiến chỉ đạo, trong đó lưu ý về việc chuyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quỹ đất thanh toán cho dự án BT; chuyển nhượng hợp đồng và khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua…

Lãnh đạo Chính phủ giao các bộ khẩn trương rà soát các luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật khác có liên quan; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét chỉ đạo, không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án luật được Quốc hội thông qua.