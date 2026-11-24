Đồng sáng lập Netflix Reed Hastings xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tự do, trách nhiệm và hiệu suất cao, được ông hệ thống hóa trong cuốn No Rules Rules.

Năm 2020, Reed Hastings, đồng sáng lập Netflix, cùng Erin Meyer, Giáo sư tại Trường Kinh doanh INSEAD, xuất bản cuốn No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention (tựa Việt: Netflix: Phá bỏ nguyên tắc để bứt phá).

Tác phẩm hé lộ những nguyên tắc quản trị khác biệt giúp Netflix xây dựng môi trường làm việc đề cao sự sáng tạo, tính chủ động và hiệu suất.

Thông qua những câu chuyện từ quá trình điều hành doanh nghiệp, Hastings cho rằng các tổ chức không nhất thiết phải dựa vào hệ thống quy định dày đặc để duy trì kỷ luật. Thay vào đó, doanh nghiệp cần tuyển đúng người, cung cấp đầy đủ thông tin và trao cho họ quyền tự quyết.

Đội ngũ xuất sắc quan trọng hơn quy trình

Một trong những tư tưởng nổi bật của No Rules Rules là khái niệm "talent density", tức xây dựng đội ngũ có mật độ nhân tài cao.

Hastings cho rằng một doanh nghiệp muốn phát triển cần tập hợp những nhân sự thực sự xuất sắc, thay vì cố gắng duy trì một đội ngũ đông đảo nhưng năng lực không đồng đều.

Netflix vì vậy không đặt nặng thâm niên hay lòng trung thành như những tiêu chí duy nhất để đánh giá nhân viên. Công ty ưu tiên hiệu suất, khả năng đóng góp và mức độ phù hợp của mỗi người với vị trí đảm nhiệm.

Netflix ưu tiên hiệu suất, khả năng đóng góp và mức độ phù hợp của mỗi người với vị trí đảm nhiệm. Ảnh: NXB Trẻ.

Trong sách, Hastings đề cập đến "Keeper Test", một phương pháp đánh giá nhân sự dành cho nhà quản lý. Họ được khuyến khích tự hỏi nếu nhân viên này thông báo nghỉ việc, liệu mình có cố gắng giữ họ lại hay không? Nếu câu trả lời là không, doanh nghiệp nên cân nhắc tìm người thay thế.

Triết lý này cũng khiến Netflix sẵn sàng trả mức lương cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài. Theo Hastings, một đội ngũ nhỏ gồm những người xuất sắc có thể tạo ra hiệu quả cao hơn một tổ chức đông nhân sự nhưng thiếu sự đồng đều về năng lực.

Trao quyền thay vì kiểm soát

Nguyên tắc quan trọng thứ hai được Hastings nhấn mạnh là "Freedom and Responsibility" (Tự do và trách nhiệm).

Tại Netflix, nhân viên không phải tuân theo những quy định nghỉ phép cứng nhắc đối với nhóm lao động hưởng lương. Công ty cũng hạn chế các tầng phê duyệt đối với những quyết định chi tiêu thông thường. Thay vào đó, mỗi người được kỳ vọng sử dụng khả năng phán đoán để hành động vì lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp.

Quy định chi phí của Netflix được cô đọng trong một nguyên tắc: "Act in Netflix's best interests" (Hành động vì lợi ích tốt nhất của Netflix).

Hastings cho rằng khi tuyển được những người có năng lực và tinh thần trách nhiệm, nhà quản lý không cần giám sát từng hành động hay áp đặt quá nhiều thủ tục. Nhân viên có thể chủ động quyết định cách thực hiện công việc, miễn là hướng đến mục tiêu chung.

Trong sách, ông gọi cách tiếp cận này là "context, not control" (bối cảnh thay vì kiểm soát). Thay vì đưa ra hàng loạt chỉ thị, lãnh đạo cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình kinh doanh, mục tiêu và những thách thức của công ty để nhân viên tự đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, tự do không đồng nghĩa với việc Netflix loại bỏ mọi quy trình. Mô hình này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng được đội ngũ đủ năng lực và có khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Một nội dung khác được Hastings dành nhiều chú ý là văn hóa phản hồi trực tiếp. Theo ông, một tổ chức không thể liên tục đổi mới nếu nhân viên chỉ nói những điều cấp trên muốn nghe.

Netflix khuyến khích nhân viên góp ý cho đồng nghiệp và cả lãnh đạo, kể cả khi những ý kiến đó trái chiều. Việc phản hồi cần được thực hiện với thiện chí, tập trung vào vấn đề và hướng đến mục tiêu cải thiện hiệu quả chung.

Công ty cũng khuyến khích nhân viên chia sẻ sai lầm để các nhóm khác có thể rút kinh nghiệm, thay vì tìm cách che giấu thất bại. Điều này gắn với quan điểm của Hastings rằng sự minh bạch giúp tổ chức học hỏi nhanh hơn và hạn chế lặp lại những quyết định không hiệu quả.

Thông qua những nguyên tắc trên, No Rules Rules lý giải cách Netflix xây dựng môi trường làm việc nơi nhân viên được trao nhiều quyền tự chủ nhưng cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao.