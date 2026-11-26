Sếp Mekong Capital cho biết một trong những lợi thế khi huy động vốn thông qua VIFC là có một nơi đặt trụ sở quỹ được quốc tế công nhận, ngay tại Việt Nam, với chi phí thấp.

Trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã công bố 7 thành viên tiếp theo, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái theo hướng đa dạng hóa các cấu phần hoạt động. Một trong số đó có Mekong Capital VIFC Limited, hoạt động theo mô hình Holding, thuộc sở hữu của Mekong Capital.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital, cho biết Mekong Capital lựa chọn thành lập và huy động vốn thông qua VIFC trước hết vì Chính phủ đã đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn, khuyến khích các nhà quản lý quỹ như Mekong Capital đặt trụ sở tại VIFC và góp phần đưa trung tâm này trở thành nơi đặt trụ sở quỹ đầu tư quốc tế uy tín.

"Bên cạnh đó, chúng tôi có cam kết lâu dài với Việt Nam, với tư cách là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đầu tư vốn tư nhân (private equity) tại đây. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế được công nhận và tin cậy, nơi nhà đầu tư nước ngoài có thể yên tâm rót vốn vào các quỹ đặt trụ sở tại đây", ông Chad Ovel cho hay.

Dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027-2032

Về định hướng đầu tư, trước mắt, công ty tập trung vào tầm nhìn tăng trưởng dài hạn đến năm 2045 của Chính phủ, ưu tiên những ngành được xác định là chiến lược và quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nhóm ngành ưu tiên tiếp theo là những ngành hưởng lợi từ đà gia tăng chi tiêu tiêu dùng, khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng nhanh và kéo theo nhiều thay đổi trong hành vi chi tiêu của người dân.

"Một trong những lợi thế khi huy động vốn thông qua cấu trúc của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là chúng tôi có được một nơi đặt trụ sở quỹ được quốc tế công nhận và đánh giá cao, ngay tại Việt Nam và với chi phí thấp hơn", ông Chad Ovel nói.

Ông cho biết trong 25 năm qua, Mekong Capital đã đặt trụ sở quỹ tại nhiều nơi như Quần đảo Cayman, Mauritius và gần đây nhất là Luxembourg. Dù đều là những trung tâm tài chính quốc tế uy tín và lâu đời, chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái tại đó có thể khá cao.

"Vì vậy, chúng tôi muốn giữ các khoản chi phí này ở lại Việt Nam. Chúng tôi cũng rất tin tưởng vào chất lượng và năng lực của nguồn nhân lực Việt Nam, đủ sức đáp ứng nhu cầu nhân sự của các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái", lãnh đạo Mekong Capital chia sẻ.

Tại VIFC-HCMC, Mekong Capital VIFC Limited có vốn điều lệ 1 triệu USD . Doanh nghiệp dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027-2032. Công ty sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường. Đây là bước khởi đầu trong chiến lược hiện diện dài hạn của Mekong Capital tại VIFC, hướng tới mục tiêu thành lập và vận hành một công ty quản lý quỹ tại VIFC.

Hiện, Mekong Capital đặt mục tiêu huy động 200 triệu USD trong vòng 2-3 năm tới, tập trung vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên đầu tư vào Việt Nam. Dự án này đã nhận được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để triển khai.

VIFC-HCMC đánh giá việc gia nhập trung tâm là bước đi chiến lược trong hoạt động kinh doanh của Mekong Capital và góp phần thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital (ngoài cùng bên trái) cùng 6 công ty nhận giấy chứng nhận thành viên VIFC-HCMC sáng 23/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Lời giải cho khoảng trống vốn tại Việt Nam

Tổng giám đốc Mekong Capital cho biết trong 25 năm hoạt động tại Việt Nam, Mekong Capital đã huy động và giải ngân 5 quỹ đầu tư. Trong đó, hai quỹ gần nhất hiện còn hoạt động.

Trở về năm 2001, ông Chris Freund, nhà sáng lập Mekong Capital, thành lập pháp nhân cho Mekong Capital và nhận giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Cùng với sự hợp tác từ Mekong Project Development Facility (MPDF), một chương trình của Ngân hàng Thế giới nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân tại Tiểu vùng sông Mekong và sự bảo trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Mekong Capital đã thành lập Quỹ Mekong Enterprise Fund (MEF) vào năm 2002 - quỹ đầu tiên của công ty chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Campuchia và Lào, với tổng số vốn cam kết là 18,5 triệu USD .

Tính đến cuối năm 2005, Mekong Capital đầu tư toàn bộ quỹ MEF vào 10 công ty, chủ yếu là các doanh nghiệp gia đình sản xuất theo định hướng xuất khẩu. Khác biệt hoàn toàn với các quỹ đầu tư đang hoạt động trên thị trường lúc ấy là vốn chỉ ưu tiên các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa.

Dựa trên kinh nghiệm từ quỹ Mekong Enterprise Fund, Mekong Capital bắt đầu chuyển trọng tâm sang lĩnh vực tiêu dùng và cho ra mắt quỹ Mekong Enterprise Fund II (MEF II) vào tháng 6/2006 với số vốn cam kết 50 triệu USD .

Quỹ này đã trở thành một trong những quỹ đạt kết quả cao nhất trong lịch sử đầu tư vốn cổ phần tư nhân tại châu Á; trả lại hơn 450% giá trị vốn ban đầu cho cổ đông. Một số công ty nhận đầu tư đã trở thành doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, chuỗi nhà hàng Cổng Vàng (Golden Gate) và Trường Quốc tế Việt Úc (VAS).

Vietnam Azalea Fund (VAF) ra mắt vào tháng 6/2007, tập trung vào các công ty dẫn đầu thị trường, dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận khoản đầu tư đầu tiên. Một số công ty trong danh mục đầu tư bao gồm PNJ, Traphaco, FPT Software (sau đó Quỹ chuyển đổi sở hữu qua FPT Corp) và Masan Consumer.

Đến năm 2015, quỹ MEF III ra đời, với tổng vốn cam kết 112,5 triệu USD . Quỹ này đầu tư vào 9 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ có liên quan như logistics. Nhiều công ty đã tăng trưởng đáng kể kể sau khi nhận khoản đầu tư ban đầu từ quỹ, trong đó có thể kể đến F88, Pharmacity, Vua Nệm, Pizza 4P's.

Sau 4 năm, Mekong Enterprise Fund IV được ra mắt với vốn cam kết 246 triệu USD , tiếp tục chiến lược đầu tư vốn giai đoạn tăng trưởng của Mekong Capital, tập trung vào các công ty Việt Nam trong các lĩnh vực tiêu dùng đang tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng và tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo tại Việt Nam. Quỹ cũng mở rộng trọng tâm đầu tư sang các lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp.

Đánh giá về thị trường vốn hiện nay, ông Chad Ovel cho biết Việt Nam đang đối mặt với khoảng trống vốn đáng kể để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% mà Chính phủ đề ra, cũng như để triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng đã được khởi động và đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo ông, khoảng trống này càng trở nên thách thức hơn trong hai năm gần đây, khi khối ngoại bán ròng gần 6 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm ngoái và tiếp tục ở mức tương tự trong năm nay.

"Để lấp đầy khoảng trống này, chúng tôi - những đơn vị đã đầu tư lâu năm tại Việt Nam - cần tiếp tục quảng bá những cơ hội mà Việt Nam mang lại, đồng thời thuyết phục nhà đầu tư rằng đây là điểm đến an toàn, có chính sách ổn định, có tầm nhìn dài hạn sẽ được hiện thực hóa, cùng những doanh nghiệp năng động, tăng trưởng tốt, có khả năng mang lại lợi nhuận rất hấp dẫn", Tổng giám đốc Mekong Capital nhấn mạnh.

Các thành viên mới gia nhập VIFC-HCMC có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD , với tổng vốn dự kiến huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 5 tỷ USD , gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC

Mekong Capital VIFC Limited

Charming Land Vietnam Company Limited

IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company

Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd)

3V Advisors International Company Limited

Corvia Technology Company Limited.