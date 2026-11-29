UBND TP.HCM vừa bổ sung 4 dự án gồm Gateway Thảo Điền, The 9 Stellars, The Nassim, Riviera Point vào danh mục được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu.

Gateway Thảo Điền nằm trong danh mục dự án được phép bán cho người nước ngoài đợt mới nhất tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở đợt 17 và 18.

Theo đó, có 4 dự án được bổ sung vào danh mục lần này.

Đầu tiên là Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường An Khánh, do CTCP Bất động sản Sơn Kim làm chủ đầu tư. Dự án có tên thương mại là Gateway Thảo Điền, diện tích khoảng 1,09 ha, gồm 439 căn hộ, 85 căn dịch vụ và 22 căn penthouse. Đến nay, chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán 136 căn với khách hàng nước ngoài.

Tiếp theo là Khu nhà ở CC-III và CC-IV tại phường Long Bình, do CTCP Ngân Thạnh đầu tư, có tên thương mại là The 9 Stellars. Với diện tích khoảng 16,5 ha, đây là dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục được công bố lần này.

Khu nhà ở cao tầng do Công ty TNHH Nassim JV (liên doanh giữa SonKim Land và Hongkong Land) đầu tư cũng nằm trong danh sách mới nhất. Dự án có tên thương mại The Nassim, có diện tích khoảng 0,44 ha tại phường An Khánh.

Dự án còn lại là Khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại do Công ty TNHH Riviera Point đầu tư, tại phường Tân Mỹ, với quy mô gần 9 ha.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng hồi tháng 9, lũy kế cả nước có khoảng 6.188 căn nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, riêng từ khi Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực, đã có thêm 1.519 căn hộ chung cư thuộc sở hữu của nhóm khách hàng này.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc mở rộng danh mục dự án được phép cho người nước ngoài sở hữu có thể góp phần tăng thanh khoản thị trường, đồng thời tạo thêm điều kiện thu hút và giữ chân lực lượng chuyên gia quốc tế.

Trong bối cảnh TP.HCM đang phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu về nhà ở của chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo gia tăng. Việc bổ sung các dự án phù hợp có thể giúp mở rộng lựa chọn nhà ở cho nhóm khách hàng này.

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