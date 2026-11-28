Trước khi bị khởi tố về tội trốn thuế, "thầy dạy làm giàu" Master Anh Đức tham gia sáng lập 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và đào tạo, với tổng vốn điều lệ 22 tỷ đồng.

Master Anh Đức được biết đến là "thầy dạy làm giàu", chuyên tổ chức các khóa học kinh doanh, khởi nghiệp. Ảnh: FBNV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (33 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ), thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi "Master Anh Đức", để điều tra về tội Trốn thuế.

Trước khi bị bắt, Đức được biết đến qua các video chia sẻ kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển bản thân và quảng bá các khóa học làm giàu có giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, kinh doanh khóa học và sách không phải lĩnh vực duy nhất mà người này tham gia. Trong giai đoạn 2020-2025, Đức cùng một nhóm cộng sự đã thành lập ít nhất 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đào tạo.

Hệ sinh thái doanh nghiệp vốn 22 tỷ đồng

Nguyễn Anh Đức bắt đầu xây dựng mạng lưới doanh nghiệp từ tháng 2/2020, khi mới 27 tuổi, với việc thành lập CTCP Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes tại Hà Nội.

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản, với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng . Đức giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời là cổ đông sáng lập lớn nhất khi đăng ký góp 720 triệu đồng, tương đương 36% vốn điều lệ.

Ba cổ đông sáng lập còn lại là Nguyễn Trường Sơn (29%), Đinh Ngọc Tú (29%) và Vũ Tiến Đạt (6%). Trong đó, ông Sơn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Tháng 8/2021, Palhomes nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng , trước khi tiếp tục tăng lên 10 tỷ đồng vào tháng 4/2025.

Sau khoảng 3 năm kinh doanh bất động sản, Đức mở rộng sang lĩnh vực đào tạo với việc thành lập CTCP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy vào tháng 2/2023.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời kinh doanh sách, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại. Các chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng bán hàng, marketing, giao tiếp, lãnh đạo và quản lý tài chính.

Pal Academy có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng , trong đó Đức nắm 26,75%, tương ứng 535 triệu đồng, đồng thời giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 4/2025, Pal Academy nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng , trùng thời điểm doanh nghiệp bất động sản Palhomes tăng vốn.

Đáng chú ý, ngày 11/6/2025, Nguyễn Anh Đức cùng các cộng sự tiếp tục thành lập 2 pháp nhân mới là CTCP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life và CTCP Phát triển Bất động sản Palhomes.

Nguyễn Anh Đức tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh: CACC.

Cả 2 doanh nghiệp đều đăng ký trụ sở tại cùng một căn nhà ở khu đô thị mới Dương Nội (Hà Nội), có chung cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Anh Đức (36%), Nguyễn Trường Sơn (32%) và Hoàng Văn Thắng (32%).

Trong đó, Master Life có vốn điều lệ 2 tỷ đồng , do Đức làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Pháp nhân còn lại có vốn điều lệ 5 tỷ đồng , do ông Sơn đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, trong hơn 5 năm, Đức cùng các cộng sự đã xây dựng mạng lưới 4 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký theo các mốc công bố là 22 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 15 tỷ đồng và đào tạo chiếm 7 tỷ đồng .

Riêng Đức đăng ký góp gần 3,8 tỷ đồng tại thời điểm thành lập 4 doanh nghiệp trên.

Một nhân vật đáng chú ý trong hệ sinh thái này là Nguyễn Trường Sơn, người cùng Đức tham gia sáng lập cả 4 doanh nghiệp. Trong khi Đức trực tiếp điều hành các pháp nhân chuyên kinh doanh khóa học, ông Sơn đảm nhiệm vị trí điều hành tại 2 doanh nghiệp bất động sản.

Bán khóa học hàng trăm triệu đồng, trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Cuối tháng 10, Master Anh Đức từng gây xôn xao mạng xã hội khi quảng bá một chương trình đào tạo làm giàu có tổng giá trị niêm yết gần 1,5 tỷ đồng , song học viên được hưởng mức giá ưu đãi 300 triệu đồng nếu đăng ký ngay.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội, Đức thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về kinh doanh, khởi nghiệp và câu chuyện thành công của học viên để quảng bá các chương trình đào tạo.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hải Phòng, Đức giữ chức Giám đốc Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025, sau đó chuyển sang điều hành Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Trong quá trình kinh doanh sách và các khóa học, Đức sử dụng 4 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ khách hàng. Cơ quan điều tra xác định hơn 7,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động này không được ghi nhận vào sổ sách kế toán và kê khai thuế theo quy định.

Đầu tháng 11, sau khi các khóa học được truyền thông phản ánh, Đức chỉ đạo bộ phận kế toán rà soát và xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng cho những giao dịch qua tài khoản cá nhân. Theo cơ quan công an, động thái này nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng .

Hiện Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật khác của Đức cũng như các cá nhân liên quan.