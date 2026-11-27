Hàng loạt cổ phiếu dầu khí như BSR, PVD, PVP, PVS tăng hết biên độ trong phiên giao dịch cuối tuần, góp phần đưa VN-Index lấy lại mốc 1.650 điểm.

Nhiều cổ phiếu dầu khí, năng lượng tăng với biên độ lớn. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến hồi phục trong phiên giao dịch cuối tuần (27/11) sau phiên lao dốc gần 60 điểm hôm qua.

Lực mua xuất hiện ngay từ đầu phiên, có thời điểm đưa VN-Index tăng hơn 32 điểm, vượt mốc 1.660 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng vào nửa cuối phiên sáng khiến chỉ số thu hẹp đáng kể đà tăng.

Thị trường tiếp tục giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều trước khi lực mua trở lại, giúp VN-Index giữ được thành quả hồi phục khi đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index tăng 24,22 điểm (+1,5%) lên 1.653,9 điểm; HNX-Index tăng 1,54 điểm (+0,7%) lên 228,11 điểm; UPCoM-Index giảm 0,22 điểm (-0,2%) xuống 118,22 điểm.

Dù thị trường hồi phục, dòng tiền vẫn khá dè dặt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 12.230 tỷ đồng , bao gồm gần 2.278 tỷ đồng giao dịch thỏa thuận. Riêng HoSE ghi nhận thanh khoản gần 11.270 tỷ đồng , giảm gần 30% so với phiên trước.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên toàn thị trường với 455 mã tăng (gồm 37 mã tăng trần), 268 mã giảm (gồm 34 mã giảm sàn) và 820 mã đứng giá.

VN-Index tăng nhưng vẫn thiệt hại đáng kể so với phiên hôm nay. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí khi hàng loạt mã đồng loạt tăng mạnh, thậm chí chạm mức giá trần.

Trong đó, cổ phiếu BSR, PVD, PVP và PVS đều đóng cửa trong sắc tím.

Riêng BSR kết phiên tại mức giá 24.100 đồng/cổ phiếu với hơn 10,2 triệu đơn vị được khớp lệnh và lượng dư mua giá trần hơn 1,4 triệu đơn vị.

Sắc xanh đậm cũng xuất hiện tại PVT (+6,7%), GAS (+6,6%) và PLX (+6,2%). Đà bứt phá của nhóm dầu khí đưa GAS và BSR trở thành 2 trong 3 cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index, chỉ sau VIC.

Bên cạnh nhóm dầu khí, dòng tiền cũng tìm đến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 kết phiên với 25 mã tăng (gồm 1 mã tăng trần), 3 mã đứng giá và chỉ 2 mã giảm. Chỉ số VN30 tăng 24 điểm lên 1.753 điểm.

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh lan tỏa với LPB (+4,8%), MBB (+2,8%), TCB (+2,5%), VPB (+1,8%), SSB (+1,3%), SHB (+1%), BID (+0,9%) và VCB (+0,5%).

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu hồi phục mạnh như NVL (+6%), TCH (+4,1%), VRE (+2,8%), DXG (+2,5%), VIC (+2,2%) và NLG (+1,8%).

Các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc những nhóm ngành khác như GVR (+4,5%), MWG (+2,7%), FPT (+2,5%), HPG (+1,5%) và MSN (+1,3%) cũng giao dịch tích cực.

Một điểm tích cực khác trong phiên giao dịch cuối tuần là sự trở lại của dòng vốn ngoại. Theo dữ liệu ghi nhận thời điểm kết phiên, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 607 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

FPT dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với gần 182 tỷ đồng, theo sau là MBB (+ 80 tỷ đồng ), BSR (+ 56 tỷ đồng ), HPG (+ 52 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, GMD tiếp tục chịu áp lực bán ròng lớn nhất với hơn 149 tỷ đồng , bỏ xa các cổ phiếu xếp sau như NLG (- 24 tỷ đồng ), GEX (- 24 tỷ đồng ), HDB (- 15 tỷ đồng ).