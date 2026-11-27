VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.650 điểm ngay đầu phiên 27/11. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán vẫn cảnh báo rủi ro điều chỉnh và khuyến nghị hạn chế bắt đáy.

Dòng tiền bắt đáy chủ động nhập cuộc nhưng vẫn hạn chế. Ảnh: Phương Lâm.

Sau phiên giảm sâu gần 60 điểm hôm qua (26/11), thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 27/11 với diễn biến tích cực hơn. Lực mua xuất hiện ngay từ đầu phiên, đưa VN-Index có thời điểm tăng gần 25 điểm, áp sát vùng 1.655 điểm.

Tính đến 10h40, VN-Index tăng hơn 22 điểm (+1,33%) lên trên 1.651 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng gần 4 điểm (+1,7%) lên trên 230 điểm và UPCoM-Index tăng 0,2% lên gần 119 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường với 332 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần), 154 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn) và 1.057 mã đứng giá.

Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tương đối thận trọng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn mới đạt hơn 3.900 tỷ đồng , giảm 76% so với trung bình 20 phiên gần nhất. Trong đó riêng HoSE ghi nhận gần 3.700 tỷ đồng .

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận 26/30 mã tăng giá và chỉ 4 mã giảm, qua đó đưa chỉ số đại diện nhóm này tăng gần 20 điểm lên 1.748 điểm.

VN-Index tăng hơn 20 điểm song vẫn thiệt hại gần 40 điểm so với phiên hôm qua. Ảnh: TradingView.

Nổi bật là LPB (+4,4%), FPT (+3,8%), VIC (+3,7%), VHM (+1,4%), GVR (+1,3%), TCB (+1,3%), MWG (+1,2%) và STB (+1,2%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận sự hồi phục trên diện rộng với VCB (+0,5%), BID (+0,9%), MBB (+0,9%), VPB (+1%), SHB (+0,5%) và CTG (+0,2%).

Sắc xanh cũng lan tỏa sang nhóm chứng khoán với VIX (+1,3%), SSI (+1,1%), VND (+1,1%), MBS (+1,4%), VCI (+0,5%) và HCM (+0,9%).

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu giao dịch tích cực như TCH (+2%), CEO (+1,9%), TAL (+1,9%), DXG (+1,5%), NVL (+1,4%) và KDH (+0,7%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán đáng kể bất chấp diễn biến hồi phục của thị trường chung, điển hình như GMD (-3,3%), VPI (-2,3%) và PDR (-1,7%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 18 tỷ đồng trong phiên sáng nay. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại GMD với hơn 90 tỷ đồng .

Ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách mua ròng với gần 50 tỷ đồng , theo sau là LPB (+ 16 tỷ đồng ), SHB (+ 14 tỷ đồng ).

Dù thị trường ghi nhận nhịp hồi phục mạnh ngay đầu phiên, các công ty chứng khoán vẫn duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng ngắn hạn.

Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng việc VN-Index đóng cửa phiên liền trước dưới vùng hỗ trợ tháng 7/2026 quanh 1.650 điểm, đồng thời không ghi nhận sự thu hẹp đà giảm về cuối phiên, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế.

Vietcap đánh giá chỉ số có thể tiếp tục thoái lui về vùng hỗ trợ kế tiếp tại 1.570-1.580 điểm, tương ứng vùng giá thấp thiết lập hồi tháng 3 năm nay.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) để ngỏ khả năng thị trường xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi các chỉ báo RSI và CCI đều đi vào vùng quá bán. Tuy nhiên, áp lực bán đi kèm thanh khoản gia tăng trong phiên trước vẫn chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều.

TPS đưa ra 2 kịch bản đối với diễn biến của VN-Index. Nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.610 điểm, rủi ro điều chỉnh về vùng 1.578-1.590 điểm sẽ gia tăng. Ngược lại, nếu VN-Index hồi phục lên trên 1.650 điểm với thanh khoản vượt bình quân 20 phiên, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.672-1.680 điểm.

Cùng quan điểm thận trọng, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá rủi ro thị trường tiếp tục giảm điểm đang gia tăng, với vùng hỗ trợ kế tiếp tại 1.590-1.600 điểm.

Đơn vị này khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy và cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-Index hồi phục về quanh 1.650 điểm.