Sáng 27/11, hệ thống đấu giá trực tuyến hiển thị kết quả đấu giá không thành đối với 3/4 lô đất đem ra đấu giá đợt này tại Thủ Thiêm, dù có lô chưa đến giờ mở phiên.

4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) được đưa ra đấu giá ngày 27/11. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch, hôm nay (27/11), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Đây là đợt đấu giá được thị trường đặc biệt quan tâm sau gần 5 năm kể từ phiên đấu giá đất Thủ Thiêm hồi tháng 12/2021.

Tuy nhiên, ghi nhận vào lúc 10h cùng ngày, Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an đã hiển thị kết quả "Đấu giá không thành" đối với 3 lô đất gồm 1.K3.5.HH, 1.K3.1.OD và 1.K3.4.HH (tương ứng với các ký hiệu cũ 3-12, 3-8 và 3-5).

Đáng chú ý, theo lịch công bố, tại thời điểm này, chỉ có phiên đấu giá lô đất 3-12 đã qua thời gian tổ chức dự kiến (8h30-9h). Trong khi đó, phiên đấu giá lô 3-8 dự kiến diễn ra từ 10h đến 10h30 và lô 3-5 từ 14h đến 14h30.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, 3 lô đất này đấu giá bất thành vì không có người đăng ký tham gia. Thời gian tổ chức đấu giá lại sẽ chờ thông báo tiếp theo của TP.HCM.

Riêng lô đất có giá khởi điểm thấp nhất, gần 1.745 tỷ đồng , đã có hồ sơ đăng ký tham gia và sẽ được tổ chức đấu giá trực tuyến vào lúc 15h30 đến 16h chiều nay.

Kết quả đấu giá không thành của 3 lô đất tại Thủ Thiêm được hiển thị trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia vào sáng 27/11.

Trong số 3 lô đất đấu giá không thành, lô 3-12 có diện tích lớn nhất với gần 10.060 m2, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng , tương đương hơn 1 tỷ đồng /m2. Đây cũng là lô đất có giá khởi điểm cao nhất trong đợt đấu giá lần này.

Tiếp đến là lô 3-8 có diện tích hơn 8.568 m2, giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng , tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2. Lô 3-5 rộng 6.446 m2, có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng .

Theo tiến độ tổ chức đấu giá đã công bố trước đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá các khu đất kết thúc vào ngày 11/11. Sau quá trình xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả đến các nhà đầu tư đủ điều kiện, thời hạn nộp tiền đặt trước kết thúc vào 17h ngày 25/11.