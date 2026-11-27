Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại 14 ngân hàng đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng vào cuối quý III/2026. VPBank, SHB và Techcombank là 3 nhà băng có quy mô cho vay lớn nhất.

Dòng vốn ngân hàng vẫn tiếp tục chảy mạnh vào lĩnh vực bất động sản trong 9 tháng đầu năm nay, song bức tranh tín dụng giữa các nhà băng đang có sự phân hóa rõ rệt. Một số ngân hàng đẩy nhanh giải ngân cho lĩnh vực này, trong khi những nhà băng khác bắt đầu thu hẹp hoặc điều chỉnh cơ cấu cho vay sau giai đoạn tăng trưởng mạnh hồi đầu năm.

VPBank, SHB, Techcombank, MB dẫn đầu về quy mô

Theo tổng hợp báo cáo tài chính quý III/2026 của 14 ngân hàng có thuyết minh riêng về dư nợ kinh doanh bất động sản, tổng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của nhóm đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng tại ngày 30/9.

Trong đó, VPBank là ngân hàng có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản lớn nhất trong 14 nhà băng được khảo sát, với 291.063 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9. Con số này chiếm khoảng 24% tổng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của cả nhóm.

Đứng thứ hai là SHB với số dư 221.221 tỷ đồng , tiếp đến là Techcombank với 204.384 tỷ đồng và MB với 179.756 tỷ đồng . Như vậy, riêng 4 ngân hàng kể trên đang cho vay kinh doanh bất động sản 896.424 tỷ đồng , chiếm gần 75% tổng dư nợ vào lĩnh vực này của 14 ngân hàng.

Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại tương đối lớn. Ngân hàng đứng thứ 5 là HDBank có dư nợ kinh doanh bất động sản khoảng 86.155 tỷ đồng cuối quý III, chưa bằng một nửa quy mô của MB.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về TPBank với số dư 53.178 tỷ đồng , Nam A Bank cho vay 32.176 tỷ; VIB cho vay 31.162 tỷ; MSB có số dư 30.338 tỷ; BVBank khoảng 26.006 tỷ; ACB khoảng 18.139 tỷ; còn LPBank là 16.728 tỷ đồng ...

DƯ NỢ CHO VAY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI 14 NHÀ BĂNG Số liệu tính đến cuối quý III/2026. Nguồn: BCTC của các ngân hàng. Nhãn VPBank SHB Techcombank MB HDBank TPBank Nam A Bank VIB MSB BVBank ACB LPBank PGBank KienlongBank Dư nợ bất động sản tỷ đồng 291063 221221 204384 179756 86155 53178 32176 31162 30338 26006 18139 16728 5029 3994 Vốn chủ sở hữu

200078 79200 197325 164142 94304 52133 28161 49766 46857 8142 104013 46592 8364 9733

Đáng chú ý hơn, khi đặt dư nợ kinh doanh bất động sản cạnh vốn chủ sở hữu, BVBank có tỷ lệ cao nhất, ở mức 3,19 lần. SHB đứng thứ hai với 2,79 lần, bỏ xa VPBank ở mức 1,45 lần.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ này tại ACB chỉ là 0,17 lần; LPBank 0,36 lần; KienlongBank 0,41 lần và PGBank 0,6 lần.

Không chỉ khác biệt về quy mô, tốc độ tăng trưởng dư nợ kinh doanh bất động sản trong 9 tháng đầu năm cũng có sự phân hóa đáng kể.

TPBank là ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng dư nợ lĩnh vực này mạnh nhất, lên tới 65%, trong khi mức tăng vốn chủ sở hữu của nhà băng này cùng giai đoạn chỉ đạt 13%. Đứng thứ hai là MB, với dư nợ kinh doanh bất động sản tăng 48%, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 16%. VPBank cũng ghi nhận mức tăng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản 40%, cao hơn đáng kể mức tăng 11% của vốn chủ sở hữu.

Ba ngân hàng này đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng dư nợ kinh doanh bất động sản cao hơn mức tăng vốn chủ sở hữu.

Trong khi đó, BVBank, SHB vẫn mở rộng dư nợ tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản nhưng tốc độ tăng chỉ trên dưới 10%.

Ngược lại, Techcombank và Nam A Bank là hai ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản giảm lần lượt 1% và 3% so với cuối năm 2025.

Nếu xét tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản trên tổng dư nợ khách hàng, SHB là ngân hàng có mức độ tập trung cao nhất, với tỷ lệ 33%; tiếp đến là BVBank với 31%; VPBank với 24% và Techcombank là 24%.

TỶ TRỌNG DƯ NỢ CHO VAY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN TỔNG DƯ NỢ CÁC NGÂN HÀNG Số liệu tính tại thời điểm cuối tháng 9/2026. Nguồn: BCTC các ngân hàng. Nhãn SHB BVBank VPBank Techcombank TPBank Nam A Bank MB MSB HDBank PGBank VIB KienlongBank LPBank ACB Dư nợ cho vay BĐS/Tổng dư nợ cho vay % 33 30.6 24 23.5 15.9 14.7 14 13 12 10.1 7.6 5.1 3.5 2.4

Chiến lược cho vay khác biệt tại các ngân hàng

Theo thống kê từ nhóm ngân hàng kể trên, có 7 nhà băng gồm BVBank, SHB, VPBank, Nam A Bank, MB, Techcombank và TPBank đang nắm giữ khoảng 84% tổng dư nợ kinh doanh bất động sản của 14 ngân hàng được khảo sát.

Sự tập trung này phần nào phản ánh chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại tư nhân, đặc biệt những nhà băng có hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp và bất động sản tương đối lớn.

Tại MB, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh từng cho biết ngân hàng đã nâng tỷ trọng cho vay bất động sản lên khoảng 13-15% tổng dư nợ trong hai năm gần đây, sau thời gian dài duy trì dưới 10%.

Theo ông Ánh, việc cho vay cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà giúp ngân hàng phát triển mảng bán lẻ. Tuy nhiên, MB đặt điều kiện đối với các dự án được cấp vốn, trong đó yêu cầu dự án phải có đầy đủ pháp lý và đủ điều kiện mở bán. Ngân hàng không cho vay đầu cơ bất động sản hoặc các dự án chưa hoàn thiện pháp lý.

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư gần đây, bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc cao cấp Quản trị tài chính doanh nghiệp - Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank cho biết với danh mục bất động sản, tỷ trọng so với tổng danh mục tín dụng của ngân hàng đã giảm xuống mức 30%, so với mức 34% quý III/2025, thể hiện nỗ lực đa dạng hóa danh mục.

Về phía cơ quan quản lý, nhà điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam vẫn thường xuyên yêu cầu các nhà băng kiểm soát tốc độ mở rộng cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhưng lại khuyến khích cho vay với người dân có nhu cầu mua nhà ở thực.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trung tuần tháng 10 vừa qua, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết cơ quan điều hành đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ rủi ro, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của từng ngân hàng.

Một số phân khúc vẫn được ưu tiên khi phần dư nợ tăng thêm đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn và bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng được loại trừ khi tính tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Theo số liệu NHNN công bố, đến ngày 31/8, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của toàn hệ thống đạt 5,21 triệu tỷ đồng , tăng hơn 9% so với cuối năm 2025 và chiếm 25% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế.