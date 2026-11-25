Vào năm 1911, 35 năm sau khi điện thoại ra đời, nhà văn Gerald Stanley Lee kinh ngạc trước những tác động của thiết bị này đối với cuộc sống con người.

"Chúng ta không chỉ phát minh ra những cỗ máy mới, mà nó còn tác động đến chúng ta và tạo ra những con người mới. Điện thoại làm thay đổi cấu trúc não bộ. Con người sống ở những khoảng cách xa hơn, suy nghĩ theo những con số lớn hơn, có khả năng hướng đến những động lực cao cả và rộng lớn hơn", ông nhận định.

Câu nói này xuất hiện như một lời dẫn trong The Telephone: A New History của James Gleick, cuốn sách kết hợp các góc độ khoa học, kinh tế và văn hóa của điện thoại để cùng làm rõ một quan điểm.

Khởi đầu mông lung

Theo tác giả, khi mới xuất hiện, những công nghệ quan trọng chưa được định hình cụ thể. Quá trình sử dụng sau đó sẽ dần định hình cả cách dùng và người dùng. Không ai thực sự có thể nhìn thấy quá trình này khi nó diễn ra và chắc chắn cũng không thể kiểm soát.

The Telephone: A New History bắt đầu bằng việc theo dõi sự phát triển của khoa học liên quan đến điện thoại, thông qua câu chuyện của một số nhà phát minh tài ba, những người thúc đẩy các tiến bộ trong lĩnh vực này. Cuối cùng dẫn đến cuộc đua giữa 2 người đàn ông vào những năm 1870.

Đó là Alexander Graham Bell, người nắm giữ bằng sáng chế gốc, thường được mô tả là người phát minh ra điện thoại. Nhưng cũng có Elisha Gray, người mà theo Gleick, xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn. Vào ngày Lễ Tình nhân năm 1876, cả 2 nộp đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến điện thoại.

Gleick viết rằng, những người bảo trợ giàu có của Bell tiếp cận sớm một viên chức cấp bằng sáng chế tham nhũng và thường say xỉn, nhờ đó giành được một trong những tài sản trí tuệ có giá trị nhất trong lịch sử. Gray thua cuộc và ôm mối hận suốt phần đời còn lại.

Alexander Graham Bell trình diễn khả năng truyền âm thanh bằng điện thoại từ Salem đến Boston, Massachusetts, năm 1887. Ảnh: Library of Congress, Washington, D.C.

Tuy nhiên, mục đích sử dụng của điện thoại lúc bấy giờ vẫn chưa rõ ràng. Những người ủng hộ ban đầu cho rằng nó chủ yếu hoạt động như một phương tiện truyền bá rộng rãi các buổi biểu diễn âm nhạc, bài giảng tôn giáo và tuyên truyền của chính phủ.

Những người khác lại chế giễu tầm quan trọng của một công cụ này cho rằng điện thoại chỉ hữu dụng cho "những cuộc trò chuyện phiếm".

Cũng có những người bi quan về điện thoại. Edwin Butler, biên tập viên của tờ Stark County News ở Toulon, Illinois, dự đoán rằng điện thoại sẽ khiến con người lười biếng hơn, làm suy giảm quyền riêng tư và "nhân lên hàng triệu lần sức mạnh của lời nói và nhấn chìm thế giới trong những cuộc trò chuyện".

Cuối cùng, mọi người sẽ đặt điện thoại bên cạnh giường, làm căng thẳng thần kinh bằng cách tiêu thụ tin tức và chuyện phiếm suốt ngày đêm. Ngày nay, những lo lắng này nghe có vẻ vừa cổ hủ vừa sáng suốt.

Chuẩn mực và sự kiểm soát

Trong The Telephone: A New History, Gleick mô tả hấp dẫn về các mối quan hệ ảo giữa người dùng với các tổng đài viên điện thoại, hầu hết là phụ nữ, được chọn vì khả năng nói chuyện nhẹ nhàng với người gọi.

Ông cũng khai thác một số chi tiết thú vị trong tài liệu của AT&T, giải thích những điều cơ bản như nên để điện thoại đổ chuông bao lâu trước khi cúp máy (8 đến 10 lần) và có thể nói gì khi nhấc máy. Thậm chí một cuốn sách nhỏ còn cung cấp danh sách gợi ý một số người có thể gọi, bao gồm cả chủ cửa hàng và bác sĩ.

Gleick cho rằng những hướng dẫn cơ bản như vậy là không cần thiết. Điện thoại rất dễ sử dụng và mọi người tạo ra các chuẩn mực chỉ bằng cách gọi điện cho nhau.

Bên trong một trung tâm chuyển mạch điện thoại. Ảnh: Museumsstiftung Post und Kommunikation.

Như một học giả luật từng nhận xét, "chính các luật sư, cũng như bất kỳ ai khác, đã phát minh ra điện thoại". Bằng sáng chế ban đầu của Bell tạo ra hệ thống Bell độc quyền, thông qua đó Công ty Điện thoại & Điện tín Mỹ quyết định điều gì sẽ phù hợp nhất với mục đích của họ.

Sau đó, bộ phận pháp lý của họ buộc mọi người phải chấp nhận, thậm chí quyết định cả hình dáng của điện thoại trong nhà mỗi người.

Bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ như vậy, vẫn có rất nhiều sự đổi mới. Gleick mô tả kỷ nguyên điện thoại như là tiền sử của Internet, đặc biệt là khi miêu tả cách những tiến bộ trong công nghệ chuyển mạch điện thoại, đặt nền móng cho các bóng bán dẫn, loại công nghệ cung cấp sức mạnh cho máy tính và toàn bộ hệ thống đi kèm.

Bước ngoặt lịch sử và tiên đoán về AI

Mặc dù có hình ảnh smartphone trên bìa, cuốn sách The Telephone: A New History chỉ đề cập đến kỷ nguyên iPhone như một phần phụ.

Gleick mô tả lịch sử điện thoại thực sự kết thúc vào ngày 1/1/1984, thời điểm đánh dấu hàng thập kỷ kiện tụng chống độc quyền đi đến hồi kết, đánh bại AT&T và buộc hệ thống độc quyền Bell giải thể.

Kết thúc câu chuyện một cách khéo léo, Gleick lưu ý rằng sự thay đổi mang tính bước ngoặt này diễn ra đúng một năm sau khi mạng Arpanet của chính phủ Mỹ chuyển sang tiêu chuẩn truyền thông, cho phép Internet hiện đại ra đời.

Gleick không dành nhiều thời gian cho nhận định của Lee về việc điện thoại làm thay đổi cấu trúc não bộ của con người nhưng ông viết: "Giờ đây, thật khó để ai đó cảm nhận được việc toàn nhân loại bị tách rời, một cách mặc định, không phải do một mạch điện bị hỏng hay đường dây bị ngắt quãng, mà là một thực tế của cuộc sống".

Tác giả/Tác phẩm The Telephone: A New History Cuốn sách The Telephone: A New History của James Gleick khám phá lịch sử điện thoại dưới góc độ khoa học, kinh tế và văn hóa cũng như tác động của chúng đến xã hội. Lịch sử về kỷ nguyên điện thoại của Gleick vẫn phù hợp với kỷ nguyên thay đổi công nghệ hiện nay, bao gồm cả sự phát triển của AI và cho thấy rằng các nhà phát minh không có quyền quyết định cách thức sử dụng các sáng tạo của họ.

Tương tự, có thể lập luận rằng những người chỉ sống trong thời đại smartphone khó có thể hiểu được cuộc sống trước đó, khi người bình thường biết cách đọc bản đồ giấy và thường xuyên xem các trang báo.

Chưa đầy 4 năm sau khi ChatGPT xuất hiện, chúng ta dường như đang ở giai đoạn đầu của một sự chuyển đổi công nghệ mang tính bước ngoặt khác.

Giữa những người phát triển AI vẫn tồn tại những bất đồng cơ bản về bản chất thực sự của công nghệ này: AI có phải là trí tuệ ngoài hành tinh hay thực sự là một phần mềm năng suất mạnh mẽ?

Các chuẩn mực văn hóa về việc sử dụng AI chỉ mới bắt đầu hình thành. Trong khi những người chịu trách nhiệm xây dựng khung pháp lý cho công nghệ này lại chưa đủ khả năng để giải quyết thách thức.

Khi miêu tả thế giới do chiếc điện thoại tạo ra, Gleick viết rằng đó là một thế giới mà Bell "không bao giờ có thể hình dung ra và cũng sẽ không thích". Rất có thể, nếu con người vẫn còn viết sách sau 100 năm nữa, điều tương tự cũng được đề cập về AI.

Nhưng như thông điệp được truyền tải qua The Telephone: A New History, các nhà phát minh thực sự không có quyền quyết định.