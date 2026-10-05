Có nên sạc điện thoại, laptop khi trời đang sấm chớp?

Khi trời xuất hiện sấm chớp, nhiều người vẫn cắm sạc điện thoại hoặc laptop như bình thường. Tuy nhiên, đây là thời điểm nên hạn chế kết nối các thiết bị điện tử với nguồn điện, bởi sét có thể gây ra xung điện và làm hỏng thiết bị.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sét không nhất thiết phải đánh trực tiếp vào nhà mới gây hư hỏng. Điện áp do sét có thể lan truyền qua đường điện, đường tín hiệu, tạo ra xung điện áp lớn và tác động đến các thiết bị điện tử trong nhà.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với điện thoại và laptop đang cắm sạc. Khi đó, thiết bị được kết nối trực tiếp với hệ thống điện thông qua bộ sạc. Nếu xuất hiện xung điện bất thường trên đường dây, bộ sạc và các linh kiện bên trong thiết bị có thể chịu tác động.

Trong trường hợp chỉ sử dụng điện thoại bằng pin, nguy cơ từ đường điện sẽ thấp hơn đáng kể. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết bị trong nhà nhưng nên tránh tiếp xúc với ổ điện, dây dẫn hoặc các khu vực ẩm ướt khi đang có giông sét.

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Với laptop, người dùng có thể rút sạc và chuyển sang sử dụng bằng pin trong thời gian mưa giông. Điện thoại cũng nên được sạc đầy trước khi thời tiết chuyển xấu, đặc biệt nếu khu vực thường xuyên xảy ra mất điện khi có mưa lớn.

EVN khuyến cáo khi có mưa giông, sấm sét, người dân nên chủ động ngắt các thiết bị điện không cần thiết và rút phích cắm, dây nguồn khỏi ổ điện khi điều kiện cho phép. Hệ thống điện trong nhà cũng cần được lắp đặt, bảo vệ và nối đất đúng kỹ thuật để hạn chế nguy cơ quá điện áp do sét.

Người dùng có thể sử dụng ổ cắm hoặc thiết bị chống xung điện để bổ sung lớp bảo vệ cho đồ điện tử. Tuy nhiên, những thiết bị này không nên được xem là biện pháp bảo vệ tuyệt đối trước sét. Khi có giông sét mạnh, ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Việc rút sạc cũng cần thực hiện đúng thời điểm. Nếu trời đã có sét gần, người dùng không nên chạy ra ngoài, đứng gần cửa sổ hoặc tiếp xúc với ổ điện chỉ để rút phích cắm. An toàn của người dùng cần được ưu tiên.

Người dùng nên rút sạc các thiết bị không cần thiết khi điều kiện an toàn cho phép, đặc biệt trong lúc có giông sét. Ảnh: Better Homes & Gardens.

Ngoài điện thoại và laptop, TV, máy tính để bàn, máy chơi game, router Wi-Fi và các thiết bị gia dụng khác cũng có thể chịu ảnh hưởng của xung điện. Những thiết bị kết nối đồng thời với nguồn điện và các đường dây tín hiệu càng cần được lưu ý.

Vì vậy, người dùng không nhất thiết phải ngừng sử dụng mọi thiết bị điện tử khi trời mưa. Cách đơn giản là sạc thiết bị trước khi giông đến, ưu tiên sử dụng bằng pin khi đang có sấm chớp và ngắt nguồn các thiết bị không cần thiết khi điều kiện an toàn cho phép. Đây cũng là cách EVN khuyến cáo để giảm nguy cơ hư hỏng thiết bị do giông sét.