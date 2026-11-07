Một nửa doanh thu điện thoại thuộc về iPhone

Bất chấp thị trường biến động, Apple vẫn ghi nhận thị phần doanh thu và giá bán trung bình iPhone cao nhất trong quý III.

Apple đón nhận tin tích cực nhờ dòng iPhone 17 và iPhone 18 Pro. Ảnh: Smartprix.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple chiếm 50% tổng doanh thu smartphone toàn cầu trong quý III, mức cao nhất từ trước đến nay của hãng.

Samsung xếp thứ 2 về thị phần doanh thu với 19%. Những vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Xiaomi (6%), Oppo (5%) và Vivo (4%).

Đối với Apple, doanh thu quý III năm nay cao hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng phân tích cho rằng lý do đến từ nhu cầu ổn định với dòng iPhone 17, cũng như sự đón nhận tích cực dành cho iPhone 18 Pro.

Giám đốc nghiên cứu Tarun Pathak từ Counterpoint Research nhận định Apple sở hữu lợi thế định giá, cho phép chuyển chi phí bổ sung sang người dùng mà không ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu. Táo khuyết vẫn là thương hiệu chống chịu tốt nhất trước biến động thị trường.

Apple cũng tạo ra kỷ lục mới khi giá bán trung bình (ASP) của iPhone trong quý III đạt mốc cao nhất từ trước đến nay ( 1.031 USD ), tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Việc ASP tăng một phần đến từ giá khởi điểm đắt hơn của iPhone 18 Pro, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn không ra mắt trong tháng 9, kết hợp với tăng giá model cũ. Những yếu tố này giúp doanh thu Apple tăng mạnh trong bối cảnh thị trường đầy thách thức", Pathak cho biết.

Doanh thu Samsung cũng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái khi ASP tăng 21%, đạt 367 USD . Mức tăng này đến từ việc điều chỉnh giá bán một số mẫu Galaxy A, trong khi Galaxy S26 Ultra và Z Fold8 ghi nhận doanh số tích cực.

ASP của Xiaomi cũng tăng trưởng 2 con số nhờ nâng giá sản phẩm, chú trọng vào phân khúc tầm trung và cận cao cấp thay vì giá rẻ. Trong đó, dòng Redmi Note 15 và Xiaomi 17T đóng góp doanh thu lớn nhất tại những thị trường trọng điểm.

Doanh thu của Oppo và Vivo quý III lần lượt giảm 26% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Counterpoint Research, 2 thương hiệu này đều thu hẹp hoạt động tại các thị trường không trọng điểm, tập trung vào những dòng chủ lực để củng cố vị thế thương hiệu và thúc đẩy doanh thu.

Thị phần doanh thu và giá bán trung bình của 5 hãng smartphone lớn trong quý III. Ảnh: Counterpoint.

Nhìn chung, doanh thu toàn thị trường smartphone quý III đạt 114 tỷ USD , tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc ASP tăng 27%, đạt 442 USD , cũng góp phần bù đắp sự sụt giảm về lượng máy bán ra.

"Khi chi phí bộ nhớ tăng tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận, các hãng sản xuất thiết bị gốc phải tăng giá bán, cắt giảm sản phẩm kém hiệu quả và ưu tiên model chủ lực tại những thị trường chiến lược", nhà phân tích Shilpi Jain từ Counterpoint Research nhấn mạnh.

Theo Jain, các nhà sản xuất trong thời gian tới không chỉ đơn thuần duy trì sản lượng mà còn cần bảo vệ biên lợi nhuận, trong khi vẫn phải đảm bảo thiết bị có giá bán chấp nhận được.

Dự báo về tình hình quý IV, nhóm phân tích nhận định doanh thu sẽ bước vào đà suy giảm khi tỷ lệ sụt giảm doanh số vượt qua mức tăng ASP. Sang năm 2027, chi phí linh kiện tăng sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận, buộc các hãng tiếp tục nâng giá sản phẩm.