Lấy cảm hứng từ khung phim ngày xưa, móc khóa từ Kodak tích hợp màn hình E-Ink, hỗ trợ định vị qua mạng lưới Apple và Google.

Móc khóa SlideTag hỗ trợ đồng bộ ảnh từ smartphone để hiện lên màn hình E-Ink. Ảnh: Reto.

Sau khi gây chú ý với dòng máy ảnh móc khóa Kodak Charmera, Reto tiếp tục giới thiệu SlideTag, khung ảnh kỹ thuật số dạng móc khóa với màn hình E-Ink, hỗ trợ định vị qua Bluetooth.

SlideTag do Reto phát hành dưới thỏa thuận cấp phép với hãng máy ảnh Kodak. Thiết kế sản phẩm lấy cảm hứng từ khung gắn phim Kodachrome kinh điển. Thay vì dùng phim, thiết bị sở hữu màn hình E-Ink vuông, khung nhựa mang họa tiết hoài cổ, tích hợp lỗ xỏ để gắn vào móc khóa.

Màn hình 1,54 inch của SlideTag có độ phân giải 240 x 240 pixel, sử dụng 6 màu mực để hiển thị ảnh. Nhờ công nghệ E-Ink, màn hình có thể duy trì hình ảnh tĩnh mà không tiêu tốn năng lượng.

Người dùng có thể quản lý ảnh qua ứng dụng Kodak Memory Link trên Android và iOS. Sản phẩm hỗ trợ lưu và xoay vòng tối đa 12 ảnh, hiển thị các thông tin khác như chi tiết liên lạc, mã QR, đồng hồ đếm ngược hay danh sách việc cần làm.

SlideTag còn tích hợp chế độ định vị qua mạng lưới Apple Find My hoặc Google Find Hub, loa ngoài 75 dB để phát âm thanh, giúp nhận biết vị trí khi ở gần. Tính năng này hoạt động độc lập với chế độ đồng bộ ảnh, vốn sử dụng Bluetooth.

Móc khóa từ Reto sử dụng pin CR2032, chuẩn kháng nước/bụi IP54. Theo The Verge, thời lượng pin sản phẩm phụ thuộc vào tần suất sử dụng định vị hoặc cập nhật ảnh. Bù lại, viên pin CR2032 có thể mua và thay thế dễ dàng.

Với kích thước 39,3 x 46 x 7,58 mm và nặng 16,6 g, SlideTag lớn hơn đôi chút so với AirTag của Apple nhưng mỏng hơn. Để so sánh, AirTag có đường kính 31,9 mm, dày 8 mm, nặng 11,8 g.

SlideTag có nhiều kiểu thiết kế, bán ngẫu nhiên dưới dạng túi mù. Ảnh: Reto.

Theo MacRumors, AirTag vẫn sở hữu một số ưu thế như công nghệ UWB, tính năng Precision Finding để định vị chính xác theo hướng và khoảng cách. Phụ kiện từ Apple đạt chuẩn IP67, chịu nước ở độ sâu tối đa 1 m trong 30 phút.

Xét về khả năng định vị, SlideTag cũng không bằng Pixel Tag khi sản phẩm Google trang bị UWB và Channel Sounding, tính năng định vị gần tương tự Precision Finding. Trong khi đó, phụ kiện từ Reto chỉ dùng Bluetooth cơ bản với phạm vi tối đa 30 m.

Reto quảng bá SlideTag dưới dạng vật phẩm sưu tầm. Tương tự Charmera, sản phẩm có nhiều mẫu thiết kế, được bán ngẫu nhiên dưới dạng "túi mù". Người dùng có thể mua trọn bộ 8 thiết kế, nếu may mắn sẽ mở ra phiên bản đặc biệt, họa tiết kim loại với tỷ lệ xuất hiện 1/64.

Với sự kết hợp giữa màn hình hiển thị ảnh cùng khả năng định vị, SlideTag là một trong những móc khóa độc đáo trên thị trường. Thiết bị được bán lẻ từng chiếc với giá 35 USD , hoặc 280 USD cho bộ 8 thiết kế không trùng nhau.