Số vụ tấn công ransomware nhắm vào các tổ chức Việt Nam tăng 8 lần sau 2 năm khi các nhóm tin tặc ngày càng chuyên nghiệp.

Mã độc tống tiền đang nhắm vào các lĩnh vực quan trọng. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ nền tảng tình báo an ninh mạng Cyble ghi nhận 24 vụ tấn công mã độc tống tiền (ransomware) nhắm vào các tổ chức tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm. Con số này cao hơn so với cả năm 2025 (19 vụ) và 2024 (3 vụ).

Trên toàn cầu, Cyble ghi nhận 3.836 vụ tấn công ransomware trong nửa đầu năm, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 496 vụ. Đáng chú ý khi ở Việt Nam, 24 vụ việc do 15 nhóm tin tặc gây ra, cho thấy mô hình tấn công theo kiểu chớp thời cơ với mức chuyên môn hóa cao.

"Tội phạm mạng đang vận hành như một ngành công nghiệp khi một nhóm xâm nhập hệ thống doanh nghiệp, nhóm khác mua bán quyền truy cập, nhóm tiếp theo triển khai mã độc tống tiền.

Sự chuyên môn hóa này khiến các cuộc tấn công ít tốn kém hơn, diễn ra nhanh hơn và dễ mở rộng quy mô hơn", ông James Wong, Phó chủ tịch phụ trách khu vực châu Á tại Cyble, trả lời Tri Thức - Znews.

Rủi ro từ AI và các lĩnh vực đang phát triển

Trường đại học và doanh nghiệp hàng tiêu dùng là mục tiêu tấn công ransomware hàng đầu tại Việt Nam, với 3 vụ mỗi lĩnh vực. Trong khi đó, thực phẩm và đồ uống, xây dựng, dịch vụ tài chính mỗi ngành ghi nhận 2 vụ.

Trong 3 ngày của tháng 9, 3 trường đại học và nền tảng giáo dục trong nước bị tấn công. Diễn biến này cho thấy lĩnh vực giáo dục đang trở thành mục tiêu hàng đầu, khi các đơn vị thường lưu trữ dữ liệu sinh viên nhiều năm trên mạng lưới mở, ngân sách an ninh hạn chế.

Ngoài công ty dịch vụ tài chính, Cyble còn ghi nhận 3 tin đăng rao bán quyền truy cập vào nhà bán lẻ. Đây là các lĩnh vực sở hữu dữ liệu dễ bị tống tiền nhất như thông tin định danh khách hàng, thông tin tài khoản, đăng nhập và dữ liệu thanh toán.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, lĩnh vực sản xuất là mục tiêu phổ biến do đặc thù ngành buộc duy trì liên tục. Mỗi giờ gián đoạn đều gây thiệt hại về đơn hàng. Áp lực này buộc nhiều doanh nghiệp trả tiền chuộc sớm.

Nông nghiệp hiện đại cũng đối mặt rủi ro do dùng cảm biến kết nối mạng nhưng ít đầu tư bảo mật. Đáng chú ý khi chuyên gia cho rằng Việt Nam đang trở thành mục tiêu tấn công vào các ngành sản xuất.

"Vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu khiến các nhà sản xuất tại đây trở thành mục tiêu có giá trị cao hơn", ông Wong nhận định.

Tin tặc đang tận dụng AI cho các vụ tấn công ransomware. Ảnh: Reuters.

AI là yếu tố quan trọng khi giúp tội phạm mạng triển khai các hình thức tấn công quen thuộc nhanh hơn với chi phí thấp. Tin tặc có thể dùng AI để soạn email lừa đảo bằng tiếng Việt, công nghệ giả mạo giọng nói lãnh đạo doanh nghiệp, rút ngắn thời gian tìm lỗ hổng.

Dữ liệu từ Cyble cho thấy các cuộc tấn công diễn ra trung bình 7 ngày trước khi có bản vá bảo mật. Hình thức tấn công bằng đánh cắp dữ liệu (không mã hóa) tăng từ 2% lên 22%. Trong nội bộ doanh nghiệp, số câu lệnh AI tiềm ẩn rủi ro tăng 97% sau một năm.

Dù vậy, lý do cốt lõi vẫn xuất phát từ lỗ hổng cơ bản. Theo đại diện Cyble, phần lớn nguyên nhân đến từ biện pháp bảo mật yếu, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Trong 146 lỗ hổng được Cyble phân tích, gần 90% thuộc mức nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng cao.

"Các cuộc tấn công thường tận dụng điểm yếu sẵn có để xâm nhập hệ thống hơn là kỹ thuật tiên tiến... Những điểm xâm nhập chủ yếu gồm thiết bị mạng như VPN và tường lửa, nguyên nhân phổ biến khác gồm hệ thống chưa được vá lỗ hổng, mật khẩu bị đánh cắp và không triển khai xác thực nhiều yếu tố", ông Wong nói thêm.

Chủ động phòng vệ từ mức cơ bản

Nói với Tri Thức - Znews, chuyên gia từ Cyble khuyến nghị doanh nghiệp tích hợp giải pháp an ninh ngay từ đầu, thay vì bổ sung sau khi hệ thống đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, cần đánh giá yêu cầu bảo mật trước khi lựa chọn nền tảng đám mây, công cụ AI hay thiết bị kết nối mới.

Với ngân sách hạn chế, doanh nghiệp nên ưu tiên biện pháp ngăn chặn các hình thức tấn công phổ biến nhất, chẳng hạn như áp dụng MFA cho hình thức truy cập từ xa hoặc tài khoản quản trị, chủ động vá lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống.

Các đơn vị cũng cần giám sát thông tin đăng nhập và dữ liệu rò rỉ trên dark web. Nhân viên phải xác minh qua số điện thoại tin cậy trước khi duyệt thanh toán hay yêu cầu đổi mật khẩu, đồng thời duy trì bản sao lưu offline, xây dựng kế hoạch diễn tập, ứng phó sự cố.

Các giải pháp ngăn chặn ransomware cần triển khai sớm. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Doanh nghiệp cần rà soát công cụ AI để đảm bảo đáp ứng yêu cầu an ninh và quyền riêng tư, kể cả phần mềm AI không chính thức do nhân viên sử dụng. Ngoài ra, nên giới hạn phạm vi dữ liệu mà AI có thể truy cập, đào tạo nhân viên để phát hiện các yêu cầu bất thường.

"Phần lớn doanh nghiệp không tự phát triển AI mà phụ thuộc vào mô hình, nền tảng, giải pháp tích hợp do bên thứ ba cung cấp. Do đó, nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng, nếu một nhà cung cấp bị xâm nhập, khách hàng của họ cũng có thể gặp nguy hiểm", ông Wong nhấn mạnh.

Ở góc độ chính sách, ông Wong đề xuất đẩy nhanh chia sẻ thông tin giữa trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng (CERT) và cơ quan thực thi pháp luật. Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, viễn thông và đám mây cần có trách nhiệm rõ ràng khi xử lý hạ tầng độc hại.

Ngoài ra, có thể cân nhắc tăng cường hợp tác công tư, bởi các công ty tư nhân chuyên về tình báo mối đe dọa thường phát hiện hạ tầng tấn công từ sớm.