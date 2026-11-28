Dù có thể đóng góp vào nghiên cứu khoa học, tính thực tế và chính xác của những khám phá do AI phát hiện vẫn là dấu hỏi.

Một nhà toán học vừa tuyên bố sử dụng Claude để giải quyết giả thuyết Riemann. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/11, nhà toán học Levent Alpoge gây chú ý khi tuyên bố sử dụng AI để chứng minh giả thuyết Riemann. Đây là một trong những bài toán nổi tiếng nhất giới toán học, liên quan đến sự phân bố của các số nguyên tố.

"Tôi tin rằng mình đã tìm ra chứng minh cho giả thuyết Riemann khi làm việc cùng Claude", Alpoge viết trong tài liệu dài 4 trang, liên quan đến bài toán 167 tuổi. Tuy vậy, vẫn cần thêm xác minh độc lập để chứng tỏ lập luận của ông.

Giả thuyết Riemann được nhà toán học người Đức Bernhard Riemann đưa ra lần đầu năm 1859. Đây là một trong 7 bài toán thiên niên kỷ do Viện Toán học Clay lựa chọn năm 2000. Mỗi bài toán được giải thưởng 1 triệu USD .

Theo TS Jeff Nijsse, giảng viên ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam, không phải ngẫu nhiên khi các thành tựu nổi bật của AI hiện tập trung ở 2 lĩnh vực, gồm toán học và khoa học máy tính.

“Những bước tiến ban đầu đang diễn ra trong lĩnh vực lập trình và toán học, bởi kết quả có thể được kiểm chứng nhanh chóng, thậm chí bởi chính hệ thống đã tạo ra tri thức mới đó”, TS Nijsse cho biết.

Về cơ bản, tiến bộ khoa học có thể làm nền tảng cho các ứng dụng thực tế như dự báo thời tiết, mô hình hóa lũ lụt hay nghiên cứu năng lượng gió. Dù vậy, việc chuyển khám phá khoa học thành sản phẩm thực tế lại không đơn giản.

Y học và sinh học là ví dụ cho thực tế này. Tuy được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu thuốc, kết quả vẫn cần trải qua nhiều năm thử nghiệm. Tính đến tháng 10, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chưa phê duyệt loại thuốc nào do AI thiết kế.

Theo TS Nijsse, việc chuyển những khám phá khoa học thành lợi ích xã hội sẽ cần nhiều thời gian. Hiện tại, AI vẫn chưa thể giúp chúng ta "giảm giá vé máy bay hay tìm ra phương pháp chữa trị các bệnh ung thư hiểm nghèo nhất".

TS Jeff Nijsse, giảng viên ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT.

Bên cạnh sự kỳ vọng, giới khoa học vẫn giữ góc nhìn thận trọng. Điều này được thể hiện trong tuyên bố được đăng tải ngày 11/9 với chữ ký của 25 nhà toán học từng nhận Huy chương Fields. Trong đó, các nhà toán học cảnh báo về tác động của nghiên cứu do AI tạo ra với quá trình đào tạo, phát triển thế hệ nhà khoa học tương lai.

Trước đó vào tháng 8, Anthropic cho biết một phiên bản Claude chưa phát hành đã cải thiện một kết quả nghiên cứu liên quan đến giả thuyết Riemann. Khi đó, công ty nhấn mạnh AI chưa chứng minh được giả thuyết này.

2 tháng trước, OpenAI cũng tuyên bố mô hình AI của công ty đã giải được một bài toán thiên niên kỷ khác, liên quan đến các phương trình mô tả chuyển động của chất lưu. Các nhà toán học đánh giá lời giải có vẻ đúng, nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ lưỡng.

Đồng quan điểm về vai trò của con người, TS Nijsse đánh giá cao những năng lực riêng biệt của giới nghiên cứu. Theo ông, tốc độ phát triển nhanh của AI không làm giảm vị thế của con người trong khoa học.

“Tôi không nghĩ khả năng phán đoán, sự sáng tạo, kỹ năng giao tiếp hay tính tò mò của con người sẽ sớm mất đi”, chuyên gia đến từ RMIT Việt Nam nhấn mạnh.