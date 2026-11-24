Các ứng dụng phim AI từng vào top 20 doanh thu trên App Store Việt Nam hồi tháng 10 nay không còn xuất hiện trên cả hai kho ứng dụng trong nước.

DramaBox từng đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng doanh thu App Store Việt Nam hồi tháng 10. Đến ngày 23/11, ứng dụng không còn hiển thị trên cả App Store và Google Play khi tra cứu ở khu vực Việt Nam. Ảnh: BGR.

Nhiều ứng dụng phim ngắn từng xuất hiện trên các bảng xếp hạng tại Việt Nam hiện không còn được liệt kê trên App Store trong nước. Tra cứu trên App Store ngày 23/11 cho thấy NetShort, DramaWave, DramaBox và CashFlicks đều vắng mặt tại Việt Nam. Cả bốn ứng dụng vẫn xuất hiện khi tra cứu cùng mã ứng dụng ở khu vực Mỹ.

Trên Google Play, các trang của NetShort, DramaWave và DramaBox cũng không hiển thị khi truy cập với khu vực Việt Nam, trong khi vẫn mở được với khu vực Mỹ.

Sự thay đổi diễn ra sau khi nhóm ứng dụng phim ngắn, trong đó có các nền tảng cung cấp phim làm bằng AI, thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Kết quả kiểm tra 6 ứng dụng từng xuất hiện trên các bảng xếp hạng trong nước cho thấy ReelShort và DramaSpot vẫn được liệt kê tại Việt Nam.

Tháng 9, CashFlicks từng đứng thứ 5 trên bảng ứng dụng giải trí được tải nhiều nhất trên App Store Việt Nam. Đến tháng 10, NetShort, DramaWave và DramaBox lần lượt đứng thứ 6, 9 và 13 trên bảng xếp hạng doanh thu.

Các nền tảng này cung cấp phim chia thành nhiều tập ngắn, thường được thiết kế để xem theo chiều dọc trên điện thoại. Người dùng có thể xem miễn phí một số tập đầu, sau đó xem quảng cáo, mua xu để mở khóa tập tiếp theo hoặc đăng ký gói hội viên.

DramaWave từng niêm yết gói VIP tuần 149.000 đồng và gói tháng 299.000 đồng. NetShort có gói tuần 299.000 đồng và gói tháng 999.000 đồng. Với người đã trả phí, hiện chưa rõ họ có thể tiếp tục xem phim trên bản đã cài hoặc sử dụng số xu còn lại hay không.

Trước đó, vào tháng 9, Cục Điện ảnh đã đề nghị các nền tảng và kho ứng dụng rà soát phim, phim ngắn đang cung cấp tại Việt Nam, đồng thời ngăn chặn việc phổ biến phim của các đơn vị chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.